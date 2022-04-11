Для учасників пошукових робіт у Бородянці встановлять модульні будинки. ФОТО
Закарпатська ОДА передала на Київщину 18 модульних будинків для тимчасового проживання фахівців, які розбирають завали житлових будинків у Бородянці.
Як передає Цензор.НЕТ, про це голова гуманітарного штабу Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив у Телеграмі.
"18 модульних будинків прибули до Київщини. Будинки забезпечать тимчасове проживання фахівців, які проводять пошукові роботи та розбирають завали в зруйнованих рашистами населених пунктах. Конструкції монтуються за лічені хвилини та мають усі необхідні елементи для поселення в найкоротші терміни", - заявив Кулеба.
За його словами, модульні будинки були передані Закарпатською ОДА та наразі розташовуються в одному з логістичних штабів Київщини. Найближчими днями їх установлять у Бородянці.
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