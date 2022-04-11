Для участников поисковых работ в Бородянке установят модульные дома. ФОТО
Закарпатская ОГА передала в Киевскую область 18 модульных домов для временного проживания специалистов, которые разбирают завалы жилых домов в Бородянке.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава гуманитарного штаба Киевской ОВ Алексей Кулеба сообщил в Телеграме.
"18 модульных домов прибыли в Киевщину. Дома обеспечат временное проживание специалистов, которые проводят поисковые работы и разбирают завалы в разрушенных рашистами населенных пунктах. Конструкции монтируются в считанные минуты и имеют все необходимые элементы для поселения в кратчайшие сроки", - заявил Кулеба.
По его словам, модульные дома были переданы Закарпатской ОГА и сейчас находятся в одном из логистических штабов Киевщины. В ближайшие дни их установят в Бородянке.
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