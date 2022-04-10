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Бородянку бомбили авиабомбами. Многоэтажки складывались, как карточные домики, - Казанский. ВИДЕО

бородянка

Журналист Денис Казанский опубликовал кадры разрушенной Бородянки. По его словам, город бомбила авиация, из-за чего многоэтажки складывались как карточные домики.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в фейсбуке.

Казанский отметил: "В Бородянке ужас. Российские военные преступники применили здесь такую ​​же тактику, что и в Мариуполе - нанесли удары по жилым многоэтажкам и сравняли их с землей. Несчастный городок бомбили полутонными авиабомбами, из-за чего жилые многоэтажки складывались, как карточные домики. Ни танк, ни миномет, ни "Град" не наносят такого ущерба. Это была бомбардировка авиацией - бессмысленная и ужасная.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Бородянке четвертый день разбирают завалы, обнаружено тело погибшего человека. ВИДЕО+ФОТО

Зачем они это сделали? Какой смысл был в этом тупом массовом убийстве? Единственное объяснение пугает своей очевидностью – они просто хотели убить больше украинцев.

Доказательство злого умысла – тот факт, что российские каратели не допускали спасателей к завалам. Приступить к спасательным работам удалось только после изгнания оккупантов. К настоящему моменту шансов найти живых людей уже не осталось. Сейчас достают мертвые тела, чтобы опознать и похоронить их".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основные усилия по разбору завалов направлены на Бородянку, - ГСЧС

Казанский Денис (311) Бородянка (66)


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Топ комментарии
+23
А попандопало Подоляк і діджей Арахамія про щось хочуть домовлятися
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10.04.2022 19:20
+8
дурачку Агрохимии еще сидеть за белорусскую электрику после войны. Главное, чтобы черт не успел добежать до белорусской границы.
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10.04.2022 19:26
+5
свого часу висмiювали яценюка за намагання побудувати захiстнi iнженернi споруди на кордонi.а зараз щоденно звiтують про нелюдянiсть кацапiв.лiплять iз зелi супермена,хоча вiн сьогоднi виконуэ швидше лише представницькi функцii.
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10.04.2022 19:31
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А попандопало Подоляк і діджей Арахамія про щось хочуть домовлятися
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10.04.2022 19:20 Ответить
дурачку Агрохимии еще сидеть за белорусскую электрику после войны. Главное, чтобы черт не успел добежать до белорусской границы.
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10.04.2022 19:26 Ответить
Позбавити громадянства яке він купив в 2015 і депуртувати цього мегрела туди звідки він вїхав.
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10.04.2022 19:32 Ответить
Еще чего, а сидеть кто будет? Пушкин?
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10.04.2022 19:39 Ответить
Є ... на мою думку життя в ********** гірше каторги. Він там "чурка *******" та ще й такий що не справився з завданням... Там його зашлють в Гулаг (УФСИН). І буде він там ламбаду ісполнять на параші в вільний від каторжної праці час... Здохне чмо...
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10.04.2022 19:59 Ответить
"он же памятник!Кто его посадит.."
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10.04.2022 20:00 Ответить
нажаль, в цьому випадку Конституція навіть не передбачає, а напряму забороняє позбавлення громадянства, ст. 25. Проте, ст 24 говорить, що громадянство може бути набутим та його можна припинити, але має бути спец.Закон для цього.
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10.04.2022 20:31 Ответить
ой, ст 4., а не 24 (яку теж порушують проти мужчин, самі ж мужчини...!)
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10.04.2022 20:32 Ответить
Це дуже безглуздо..Вір рашистів чекати якісь угоди та ще і на наших умовах.., після усього накоєного??
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10.04.2022 19:57 Ответить
Жах 🙁
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10.04.2022 19:26 Ответить
свого часу висмiювали яценюка за намагання побудувати захiстнi iнженернi споруди на кордонi.а зараз щоденно звiтують про нелюдянiсть кацапiв.лiплять iз зелi супермена,хоча вiн сьогоднi виконуэ швидше лише представницькi функцii.
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10.04.2022 19:31 Ответить
не треба тут того піарщика згадувати в якомусь позитивному тоні
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10.04.2022 20:33 Ответить
От така є жахлива ціна досі відкритого неба на зраненою рідною Українию! А скльки ще життів залишуть рідну землю, допоки ТАМ вирішують (чи вже НЕ вирішуть) це давно вже наболіле питання з якоюсь маячнею, що, мовляв, в такому випадку Захіну Европу може бути накрито парашинською ядерною зброєю? Адже в такому разі зо всіх боків планети на голови окупантів та ЇНІ домівки рясно полетить міжнародна ядерка.
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10.04.2022 19:41 Ответить
Проклята Європа в обличчі Європейського Союзу!
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10.04.2022 20:35 Ответить
Журналист Денис Казанский не говорит про"руский мир"
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10.04.2022 19:44 Ответить
В каком смысле не говорит? Открой его ютуб канал и пройдись по видео.
Или у вас уже вырубили Ютуб?
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10.04.2022 20:21 Ответить
Чисто технически если, то панельные многоэтажки, они по сути и есть карточные домики ...
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10.04.2022 20:22 Ответить
Панелькі швидко будуються - швидко руйнуються. Треба відмовлятись від цієї технології. А монолітні будинки витримують бомбардування краще, хто знає?
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10.04.2022 22:35 Ответить
 
 