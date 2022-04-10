Бородянку бомбили авиабомбами. Многоэтажки складывались, как карточные домики, - Казанский. ВИДЕО

Журналист Денис Казанский опубликовал кадры разрушенной Бородянки. По его словам, город бомбила авиация, из-за чего многоэтажки складывались как карточные домики.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в фейсбуке.

Казанский отметил: "В Бородянке ужас. Российские военные преступники применили здесь такую ​​же тактику, что и в Мариуполе - нанесли удары по жилым многоэтажкам и сравняли их с землей. Несчастный городок бомбили полутонными авиабомбами, из-за чего жилые многоэтажки складывались, как карточные домики. Ни танк, ни миномет, ни "Град" не наносят такого ущерба. Это была бомбардировка авиацией - бессмысленная и ужасная.

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Зачем они это сделали? Какой смысл был в этом тупом массовом убийстве? Единственное объяснение пугает своей очевидностью – они просто хотели убить больше украинцев.

Доказательство злого умысла – тот факт, что российские каратели не допускали спасателей к завалам. Приступить к спасательным работам удалось только после изгнания оккупантов. К настоящему моменту шансов найти живых людей уже не осталось. Сейчас достают мертвые тела, чтобы опознать и похоронить их".

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