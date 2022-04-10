Бородянку бомбили авіабомбами. Багатоповерхівки складалися, як карткові будинки, - Казанський. ВIДЕО
Журналіст Денис Казанський опублікував кадри зруйнованої Бородянки. За його словами місто бомбили авіацією, від чого багатоповерхівки складалися як карткові будинки.
Як інформує Цензор.НЕТ про це він повідомив у фейсбуці.
Казанський зазначив: "У Бородянці жах. Російські військові злочинці застосували тут таку ж тактику, що й у Маріуполі - завдали ударів по житлових багатоповерхівках і зрівняли їх із землею. Нещасне містечко бомбардували напівтонними авіабомбами, через що житлові багатоповерхівки складалися, як карткові будиночки. Ні танк, ні міномет, ні "Град" не завдають такої шкоди. Це було бомбардування авіацією - безглузде і жахливе.
Навіщо вони це зробили? Який сенс був у цьому тупому масовому вбивстві? Єдине пояснення лякає своєю очевидністю - вони просто хотіли вбити більше українців.
Доказ злого наміру - те що, що російські карателі не допускали рятувальників до завалів. Приступити до рятувальних робіт змогли лише після вигнання окупантів. На цей момент шансів знайти людей живими вже не залишилося. Зараз дістають мертві тіла, щоб упізнати та поховати їх".
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