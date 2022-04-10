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Бородянку бомбили авіабомбами. Багатоповерхівки складалися, як карткові будинки, - Казанський. ВIДЕО

бородянка

Журналіст Денис Казанський опублікував кадри зруйнованої Бородянки. За його словами місто бомбили авіацією, від чого багатоповерхівки складалися як карткові будинки.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він повідомив у фейсбуці.

Казанський зазначив: "У Бородянці жах. Російські військові злочинці застосували тут таку ж тактику, що й у Маріуполі - завдали ударів по житлових багатоповерхівках і зрівняли їх із землею. Нещасне містечко бомбардували напівтонними авіабомбами, через що житлові багатоповерхівки складалися, як карткові будиночки. Ні танк, ні міномет, ні "Град" не завдають такої шкоди. Це було бомбардування авіацією - безглузде і жахливе.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Бородянці четвертий день розбирають завали, виявлено тіло загиблої людини. ВІДЕО+ФОТО

Навіщо вони це зробили? Який сенс був у цьому тупому масовому вбивстві? Єдине пояснення лякає своєю очевидністю - вони просто хотіли вбити більше українців.

Доказ злого наміру - те що, що російські карателі не допускали рятувальників до завалів. Приступити до рятувальних робіт змогли лише після вигнання окупантів. На цей момент шансів знайти людей живими вже не залишилося. Зараз дістають мертві тіла, щоб упізнати та поховати їх".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основні зусилля з розбирання завалів спрямовані на Бородянку, - ДСНС

Автор: 

Казанський Денис (308) Бородянка (82)


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Топ коментарі
+23
А попандопало Подоляк і діджей Арахамія про щось хочуть домовлятися
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10.04.2022 19:20
+8
дурачку Агрохимии еще сидеть за белорусскую электрику после войны. Главное, чтобы черт не успел добежать до белорусской границы.
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10.04.2022 19:26
+5
свого часу висмiювали яценюка за намагання побудувати захiстнi iнженернi споруди на кордонi.а зараз щоденно звiтують про нелюдянiсть кацапiв.лiплять iз зелi супермена,хоча вiн сьогоднi виконуэ швидше лише представницькi функцii.
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10.04.2022 19:31
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А попандопало Подоляк і діджей Арахамія про щось хочуть домовлятися
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10.04.2022 19:20 Відповісти
дурачку Агрохимии еще сидеть за белорусскую электрику после войны. Главное, чтобы черт не успел добежать до белорусской границы.
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10.04.2022 19:26 Відповісти
Позбавити громадянства яке він купив в 2015 і депуртувати цього мегрела туди звідки він вїхав.
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10.04.2022 19:32 Відповісти
Еще чего, а сидеть кто будет? Пушкин?
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10.04.2022 19:39 Відповісти
Є ... на мою думку життя в ********** гірше каторги. Він там "чурка *******" та ще й такий що не справився з завданням... Там його зашлють в Гулаг (УФСИН). І буде він там ламбаду ісполнять на параші в вільний від каторжної праці час... Здохне чмо...
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10.04.2022 19:59 Відповісти
"он же памятник!Кто его посадит.."
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10.04.2022 20:00 Відповісти
нажаль, в цьому випадку Конституція навіть не передбачає, а напряму забороняє позбавлення громадянства, ст. 25. Проте, ст 24 говорить, що громадянство може бути набутим та його можна припинити, але має бути спец.Закон для цього.
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10.04.2022 20:31 Відповісти
ой, ст 4., а не 24 (яку теж порушують проти мужчин, самі ж мужчини...!)
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10.04.2022 20:32 Відповісти
Це дуже безглуздо..Вір рашистів чекати якісь угоди та ще і на наших умовах.., після усього накоєного??
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10.04.2022 19:57 Відповісти
Жах 🙁
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10.04.2022 19:26 Відповісти
свого часу висмiювали яценюка за намагання побудувати захiстнi iнженернi споруди на кордонi.а зараз щоденно звiтують про нелюдянiсть кацапiв.лiплять iз зелi супермена,хоча вiн сьогоднi виконуэ швидше лише представницькi функцii.
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10.04.2022 19:31 Відповісти
не треба тут того піарщика згадувати в якомусь позитивному тоні
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10.04.2022 20:33 Відповісти
От така є жахлива ціна досі відкритого неба на зраненою рідною Українию! А скльки ще життів залишуть рідну землю, допоки ТАМ вирішують (чи вже НЕ вирішуть) це давно вже наболіле питання з якоюсь маячнею, що, мовляв, в такому випадку Захіну Европу може бути накрито парашинською ядерною зброєю? Адже в такому разі зо всіх боків планети на голови окупантів та ЇНІ домівки рясно полетить міжнародна ядерка.
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10.04.2022 19:41 Відповісти
Проклята Європа в обличчі Європейського Союзу!
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10.04.2022 20:35 Відповісти
Журналист Денис Казанский не говорит про"руский мир"
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10.04.2022 19:44 Відповісти
В каком смысле не говорит? Открой его ютуб канал и пройдись по видео.
Или у вас уже вырубили Ютуб?
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10.04.2022 20:21 Відповісти
Чисто технически если, то панельные многоэтажки, они по сути и есть карточные домики ...
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10.04.2022 20:22 Відповісти
Панелькі швидко будуються - швидко руйнуються. Треба відмовлятись від цієї технології. А монолітні будинки витримують бомбардування краще, хто знає?
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10.04.2022 22:35 Відповісти
 
 