Росія відкинула пропозицію встановити Великоднє перемир'я, - Зеленський. ВIДЕО

Це дуже добре демонструє, як насправді керівники цієї держави ставляться до християнської віри, до одного з найбільш радісних і важливих свят.

Про це повідомив у відеозверненні президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

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