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Росія відкинула пропозицію встановити Великоднє перемир'я, - Зеленський. ВIДЕО

Це дуже добре демонструє, як насправді керівники цієї держави ставляться до християнської віри, до одного з найбільш радісних і важливих свят.

Про це повідомив у відеозверненні президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Для стримування Росії потрібно зробити п'ять кроків, - Зеленський - Світовому банку. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23964)


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Топ коментарі
+20
Я не перестаю удивляться наивности Зе? Какое пасхальное перемирие? Уже давно пора понять что у этих "людей" то есть нелюдей нет ничего святого. Нормальный человек не будет насиловать детей, не будет сжигать трупы и давить их танками,не будет насиловать женщин на глазах их детей а затем стрелять им в затылок. Этих мразей надо утилизировать,как говорил Джохар Дудаев эти люди больны "руссизмом",нация у которой нет ничего святого эти слова были сказаны в 1995 году, прошло 27 лет а его слова актуальны по сей день.
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22.04.2022 00:10
+13
Можна подумати, що якби пообіцяла, то виконувала б! Скільки було перемир'їв під час війни (з 2014 р.) на "лугандоні" і що: жодне не було виконане!
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21.04.2022 23:52
+11
Конечно откинула. Путлер Антихрист ведь. Я хоть сам и не особо верующий, но знакомые церковники говорят, что все признаки налицо
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21.04.2022 23:47
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Конечно откинула. Путлер Антихрист ведь. Я хоть сам и не особо верующий, но знакомые церковники говорят, что все признаки налицо
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21.04.2022 23:47 Відповісти
***** он просто. Не нужно усложнять. Антихрист такой хернёй не занимался бе.
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21.04.2022 23:52 Відповісти
как раз бы и занимался, не тупите, позиция идеальная
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22.04.2022 00:17 Відповісти
Передайте рідним!
Хвиля 873 кгц АМ - шанс виїхати з Маріуполя

Місто продовжує знаходитися в блокаді, у тому числі й інформаційній.
Якщо з'являється зв'язок, то нестабільний. На рахунку кожна хвилина.
Важливо використати її з користю.
Передайте рідним, де вони можуть знайти інформацію для порятунку.

Це сигнал українського радіо на частоті АМ 873 кгц (не FM).
Спіймати можна через автомагнітолу.
Саме так можливо дізнатися про евакуацію з Маріуполя до Запоріжжя.
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21.04.2022 23:47 Відповісти
Ось перелік частот та варіантів прослуховування по всій країні: http://www.nrcu.gov.ua/maps Як слухати Українське радіо
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22.04.2022 00:46 Відповісти
Ессно. Вона 9е мая нанасу
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21.04.2022 23:48 Відповісти
Первое твоё перемирие - первая ступенька на эшафот .
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21.04.2022 23:48 Відповісти
Бовдур, а не ти не думав, що це була спроба витягнути людей з Маріуполя? Там вже всі за те перемир'я просили: від Папи до лідерів держав. Аби ляпнути.
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21.04.2022 23:52 Відповісти
З Маріуполя витягти людей ніяке перемир'я не допоможе .
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21.04.2022 23:57 Відповісти
якщо ти віриш що кацапи випустять Азов і Морпіхів,після того як вони кацапів так смачно опустили,то ти ше наївніший ніж в 14му коли стався Іловайськ
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22.04.2022 01:14 Відповісти
Про цивільних мова йшла. Як мінімум. І вчергове зірваний кацапами коридор був під цю подію.
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22.04.2022 02:28 Відповісти
Надо просто перестать стрелять.поддерживайте инициативу и донесите до власти
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22.04.2022 14:10 Відповісти
Можна подумати, що якби пообіцяла, то виконувала б! Скільки було перемир'їв під час війни (з 2014 р.) на "лугандоні" і що: жодне не було виконане!
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21.04.2022 23:52 Відповісти
від https://www.facebook.com/profile.php?id=100017588850260&__cft__[0]=AZVTghAsimPQvlklRqk4GCGa62n4HmYbT1GRTYMD6WPBcZ7UWeg8QA5_RqRW3SdSrZorOqJIrpk0sgetvhRxvlLBuwPsWn6scy5FjnQlNF5cO7XidzhjA1VdrBu60pkj5iQ&__tn__=-]K-R Roman Ponomarenko

56-та ніч війни. Яка пройшла майже без новин. Зрушень на фронтах нема, хіба трохи невеликих уточнень. Під Авдіївкою ЗСУ вчора добре потріпали і так вже добряче побитий «елітний» сепаратистський батальйон «Спарта», ліквідувавши командира його 2-ї роти Сергія Аграновича «Водяний», який ще «Мотороллу» знав. Також ворог радісно волає, про захоплення Рубіжного (про це сповістив Рамзан Кадиров) та про відступ частин ЗСУ з лінії Рубіжне - Сєверодонецьк. Проте підтверджень цьому жодних нема. Навпаки, за даними Генштабу за вчора в Донецькій та Луганській областях відбито 9 атак ворога, знищено 1 танк, 10 одиниць броньованої та 2 одиниці автомобільної техніки, 1 артилерійську систему, 2 одиниці спеціальної інженерної техніки, зенітно-ракетний комплекс і склад з ************.

Головне, що варто відзначити - масованого наступу російських військ на Донбасі та навколо ми поки не спостерігаємо, попри всі заяви з обох боків. Нема руху танкових колон та великих мас піхоти. Те, що зараз відбувається на Донбасі - це те саме, що і відбувалось попередній місяць, ворог вперто штурмує наші позиції. Десь просувається, десь відкидається, десь ми контратакуємо.

Далі є два варіанти. Або ворог вичікує, завершуючи підтягування сил та засобів на фронт, і наступ почнеться з дня на день, щоб встигнути до 9 травня. Цікаво, що РФ відкинула оонівську пропозицію про «великоднє перемир'я».

Або, росіяни можуть взагалі наразі відмовитись від наступу.

Цим вони нам зламають шаблон, бо про їхнє прагнення здобути перемогу до 9 травня в Україні не написав тільки ледачій. Проте в генштабі РФ теж не дурні сидять. Там розуміють, що їхні плани оточити та знищити ЗСУ на Донбасі давно вже відомі нашому командуванню. Вони бачать, що ЗСУ укріплюються, готуються до оборони і щодня насичуються новою зброєю. І головне - вони бачать, що рішучої переваги російської армії над ЗСУ наразі нема. Ні чисельної, ні якісної. Обмежені мобілізаційні заходи в РФ не дають істотного результату, кількість відказників чимала (а оскільки там нема стану війни, то і санкції для відказників достатньо м'які, особливо в порівнянні з перспективою збереженням життя та здоров'я).

Перевага російських військ в авіації та в кількості артилерії є доволі відносною. ЗСУ зараз вже мають добре оснащену і численну військову ППО, і цим серйозно обмежують дії російської штурмовою авіації над полем бою. Маємо перевагу в засобах польової та артилерійської розвідки, зокрема, достатню кількість безпілотників, чим не можуть похвалитись росіяни. А наша артилерія має гарне озброєння і чудово підготовлений особовий склад (чисельні компліменти ворога нашим артилеристам я вже неодноразово наводив).

Маси російських танків готові зустрінути тисячі ******** ПТРК, які укриті на підготовлених до оборони позиціях. І головне, Україна чітко обозначила, що важливі пункти здавати не буде. І тому у випадку наступу росіян чекає виснажливий штурм одного міста за іншим. Згадайте бої в секторі Буча - Ірпініь - Гостомель, де російські війська намагалися прорватись протягом місяця, і так їм це і не вдалося. Тому в умовах, коли рішучої переваги нема, то дійсно можуть відкласти наступ.

Отже, є різні варіанти. Не берусь прогнозувати, який саме оберуть в Москві. Скоро все одно дізнаємося.
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21.04.2022 23:59 Відповісти
вова, а на что ты надеялся, друг? если они молятся не на Христа, а на фуражку Гитлера!
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21.04.2022 23:54 Відповісти
Він сподівається, що Путлер йому дасть ярлик на князювання на зразок того, що він видав Лукашенку, років на 20.
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22.04.2022 08:11 Відповісти
В кремле паника, недостаточно финансовых средств и военной техники для победы. Украина начала ломать хребет оккупанту и единственное что может применять сегодня *****, это дешевые понты, чтобы все вокруг боялись и считались с главным фашистом мира. Нашим пора переходить к более решительному диалогу с этой падалью заранее предупредив крысу что - если сегодня ты не угомонишься, завтра будет поздно просить о пощаде.
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21.04.2022 23:56 Відповісти
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21.04.2022 23:57 Відповісти
які перемир'я? По-перше - ні з ким; по-друге - з ***** не перемир'я потрібні, а примусити його разом його орками вийти на#уй з окупованих територій включно з Кримом!
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22.04.2022 00:01 Відповісти
Я не перестаю удивляться наивности Зе? Какое пасхальное перемирие? Уже давно пора понять что у этих "людей" то есть нелюдей нет ничего святого. Нормальный человек не будет насиловать детей, не будет сжигать трупы и давить их танками,не будет насиловать женщин на глазах их детей а затем стрелять им в затылок. Этих мразей надо утилизировать,как говорил Джохар Дудаев эти люди больны "руссизмом",нация у которой нет ничего святого эти слова были сказаны в 1995 году, прошло 27 лет а его слова актуальны по сей день.
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22.04.2022 00:10 Відповісти
А Зеленский такими заявлениями формирует правильное мнение иностранцев о рашке. Все ок.
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22.04.2022 06:15 Відповісти
..а цей і досі "мир в очах шукає" -під асфальтом подивись, Є ?
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22.04.2022 00:21 Відповісти
В передаче Фейгина сегодня, господин Арестович наврал: На вопрос, куда девается вооружение, ответ Арестовича "а кто доказал?" доказывает, что г-н Арестович в курсе схемы воровства. Ворует Ермак, а значит и Зеленский?

Зеленский не хочет создать структуру логистики в составе ВСУ? Значит поставки должны идти мимо Зеленского и Ермака, к которым у прокуртуры и СБУ наверняка будут вопросы
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22.04.2022 01:07 Відповісти
Попытки продолжить садомазо политику "перемирий" показывают Зеленского как тупого наивного имбицила, которого история 8 лет войны ничему не учит.....
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22.04.2022 03:00 Відповісти
...дуже влучно сказано
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22.04.2022 05:40 Відповісти
Зеля їх довго благав...
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22.04.2022 08:06 Відповісти
какие нахер перемирия!
землю надо отвоевывать
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22.04.2022 08:34 Відповісти
Православно - бурятські прихожани кагебіста Кирила не дуже то в бога і вірують! А так, дивись, за ці пасхальні дні якого унітаза і "стирять"...
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22.04.2022 11:33 Відповісти
Володимир Зеленський ПРОКИНЬСЯ!!!
ЯКЕ "ПЕРЕМИР'Я " ?!!! У САМОГО ГІДНОСТІ НЕМАЄ ТО Україну не ганьби проханнями про перемир'я!!!! Треба **#шить ворога щоб він просив по перемир'я а Україна казала "треба подумати декілька днів " , "проводимо консультації з цього приводу" !!!
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22.04.2022 12:39 Відповісти
Для азіатів і кавказців Великдень пустий звук.
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22.04.2022 13:13 Відповісти
Идёт война а у этого голубя мира праздники на носу,может ещё ярмарки организуешь,шоу-бизнес навсегда засел в этой криворожской башке!
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22.04.2022 13:43 Відповісти
А зеленський і далі готовий видлубувати мир в очку путєнга.
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22.04.2022 16:12 Відповісти
 
 