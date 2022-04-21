Россия отвергла предложение установить "пасхальное перемирие", - Зеленский. ВИДЕО
Это очень хорошо демонстрирует, как на самом деле руководители этого государства относятся к христианской вере, к одному из наиболее радостных и важных праздников.
Об этом сообщил в видеообращении президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
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+20 Tom Harcho
показать весь комментарий22.04.2022 00:10
+13 Igor Yaroslavovich
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+11 Дмитрий Иванов #512538
показать весь комментарий21.04.2022 23:47
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Хвиля 873 кгц АМ - шанс виїхати з Маріуполя
Місто продовжує знаходитися в блокаді, у тому числі й інформаційній.
Якщо з'являється зв'язок, то нестабільний. На рахунку кожна хвилина.
Важливо використати її з користю.
Передайте рідним, де вони можуть знайти інформацію для порятунку.
Це сигнал українського радіо на частоті АМ 873 кгц (не FM).
Спіймати можна через автомагнітолу.
Саме так можливо дізнатися про евакуацію з Маріуполя до Запоріжжя.
56-та ніч війни. Яка пройшла майже без новин. Зрушень на фронтах нема, хіба трохи невеликих уточнень. Під Авдіївкою ЗСУ вчора добре потріпали і так вже добряче побитий «елітний» сепаратистський батальйон «Спарта», ліквідувавши командира його 2-ї роти Сергія Аграновича «Водяний», який ще «Мотороллу» знав. Також ворог радісно волає, про захоплення Рубіжного (про це сповістив Рамзан Кадиров) та про відступ частин ЗСУ з лінії Рубіжне - Сєверодонецьк. Проте підтверджень цьому жодних нема. Навпаки, за даними Генштабу за вчора в Донецькій та Луганській областях відбито 9 атак ворога, знищено 1 танк, 10 одиниць броньованої та 2 одиниці автомобільної техніки, 1 артилерійську систему, 2 одиниці спеціальної інженерної техніки, зенітно-ракетний комплекс і склад з ************.
Головне, що варто відзначити - масованого наступу російських військ на Донбасі та навколо ми поки не спостерігаємо, попри всі заяви з обох боків. Нема руху танкових колон та великих мас піхоти. Те, що зараз відбувається на Донбасі - це те саме, що і відбувалось попередній місяць, ворог вперто штурмує наші позиції. Десь просувається, десь відкидається, десь ми контратакуємо.
Далі є два варіанти. Або ворог вичікує, завершуючи підтягування сил та засобів на фронт, і наступ почнеться з дня на день, щоб встигнути до 9 травня. Цікаво, що РФ відкинула оонівську пропозицію про «великоднє перемир'я».
Або, росіяни можуть взагалі наразі відмовитись від наступу.
Цим вони нам зламають шаблон, бо про їхнє прагнення здобути перемогу до 9 травня в Україні не написав тільки ледачій. Проте в генштабі РФ теж не дурні сидять. Там розуміють, що їхні плани оточити та знищити ЗСУ на Донбасі давно вже відомі нашому командуванню. Вони бачать, що ЗСУ укріплюються, готуються до оборони і щодня насичуються новою зброєю. І головне - вони бачать, що рішучої переваги російської армії над ЗСУ наразі нема. Ні чисельної, ні якісної. Обмежені мобілізаційні заходи в РФ не дають істотного результату, кількість відказників чимала (а оскільки там нема стану війни, то і санкції для відказників достатньо м'які, особливо в порівнянні з перспективою збереженням життя та здоров'я).
Перевага російських військ в авіації та в кількості артилерії є доволі відносною. ЗСУ зараз вже мають добре оснащену і численну військову ППО, і цим серйозно обмежують дії російської штурмовою авіації над полем бою. Маємо перевагу в засобах польової та артилерійської розвідки, зокрема, достатню кількість безпілотників, чим не можуть похвалитись росіяни. А наша артилерія має гарне озброєння і чудово підготовлений особовий склад (чисельні компліменти ворога нашим артилеристам я вже неодноразово наводив).
Маси російських танків готові зустрінути тисячі ******** ПТРК, які укриті на підготовлених до оборони позиціях. І головне, Україна чітко обозначила, що важливі пункти здавати не буде. І тому у випадку наступу росіян чекає виснажливий штурм одного міста за іншим. Згадайте бої в секторі Буча - Ірпініь - Гостомель, де російські війська намагалися прорватись протягом місяця, і так їм це і не вдалося. Тому в умовах, коли рішучої переваги нема, то дійсно можуть відкласти наступ.
Отже, є різні варіанти. Не берусь прогнозувати, який саме оберуть в Москві. Скоро все одно дізнаємося.
Зеленский не хочет создать структуру логистики в составе ВСУ? Значит поставки должны идти мимо Зеленского и Ермака, к которым у прокуртуры и СБУ наверняка будут вопросы
землю надо отвоевывать
ЯКЕ "ПЕРЕМИР'Я " ?!!! У САМОГО ГІДНОСТІ НЕМАЄ ТО Україну не ганьби проханнями про перемир'я!!!! Треба **#шить ворога щоб він просив по перемир'я а Україна казала "треба подумати декілька днів " , "проводимо консультації з цього приводу" !!!