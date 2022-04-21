Для сдерживания России нужно сделать пять шагов, - Зеленский - Всемирному банку. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью перед сессией Всемирного банка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале Зеленского.
Зеленский подчеркнул: "В ходе исторической сессии Всемирного банка рассказал о пяти шагах, необходимых сейчас.
Первый – это немедленная поддержка для Украины, чтобы в руководстве России знали, что война не даст им реализовать ни одну из их захватнических целей.
Второй – немедленное исключение России из всех интернациональных денежных институтов.
Третий – особый налог за войну. Россия, а после нее и любой другой агрессор, должна платить за то, что нарушает глобальную стабильность.
Четвертое – каждому государству мира нужно уже сейчас подготовиться к возможному полному разрыву любых отношений с Россией.
И пятое – нужно продолжать блокировать активы России и представителей российской элиты".
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@UKRINFORM
Данілов: кадиров отримав план із ліквідації Зеленського 3 лютого - на зустрічі з путіним
можна будь ласка повільніше ...
я записую
Зеленский не хочет создать структуру логистики в составе ВСУ? Значит поставки должны идти мимо Зеленского и Ермака, к которым у прокуртуры и СБУ наверняка будут вопросы
На уровне комитетов и подкомитетов сената и палаты представителей в Конгрессе США начнутся(возможно уже идут) расследования с подключением спецслужб с соответсвующими выводами,которые станут достоянием дружественных стран,включая страны ЕС. В свою очередь, результаты расследования,возможно, повлияют на ускорренное включние Украины в ЕС.
Как не хочется это признавать но некоторые банки и банкиры закроют глаза на украинскую кровь дабы набить свои карманы русским газом и нефтью.
Цей рейтинг пропаде як ранковій туман.тільки почнуть працювати ЗМі без цензури.