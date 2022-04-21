Для сдерживания России нужно сделать пять шагов, - Зеленский - Всемирному банку. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью перед сессией Всемирного банка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале Зеленского.

Зеленский подчеркнул: "В ходе исторической сессии Всемирного банка рассказал о пяти шагах, необходимых сейчас.

Первый – это немедленная поддержка для Украины, чтобы в руководстве России знали, что война не даст им реализовать ни одну из их захватнических целей.

Второй – немедленное исключение России из всех интернациональных денежных институтов.

Третий – особый налог за войну. Россия, а после нее и любой другой агрессор, должна платить за то, что нарушает глобальную стабильность.

Четвертое – каждому государству мира нужно уже сейчас подготовиться к возможному полному разрыву любых отношений с Россией.

И пятое – нужно продолжать блокировать активы России и представителей российской элиты".

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