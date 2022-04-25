Російські окупанти розстрілюють школярів і літніх людей. Перехоплена розмова СБУ. АУДIО

Це шокуюче аудіоперехоплення СБУ зробила на півдні України. На записі – розмова командира російського розвідувального батальйону з розвідником-корегувальником вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє СБУ у Facebook.

"Артилерійський обстріл дітей, які ідуть до школи з портфелями, називають проявом "мужності"… Школярам спочатку дають можливість спокійно пройти дорогою, аби приспати їхню пильність, але одразу планують обстріл, коли діти повертатимуться назад", - йдеться у повідомленні.

Для збереження автентичності СБУ надає розшифровку цього короткого дзвінка:

- У меня тишина.

- Аааа, какой ты молодец. Совсем тишина? Бабули? Дети?

- Дети ходят через мост, вот недавно. Девять человек вместе с детьми прошли и под арку аж туда ушли. Все.

- Понятно. Что несли?

- Ничего. Как будто с портфелями дети куда-то в школу, что-ли идут.

- Понятно. Отработал?

- Не стал пока.

- Жалеешь, да, пока?

- Пропущу пока.

- Ааа, на обратке, да? Понятно. Давай, будь бдителен, будь мужественен. Мы с тобой.

- Да, принял.

"Цей запис, як і тисячі інших, ляже в доказову базу, яку Україна буде використовувати, щоб покарати окупантів за їхні звірства. А наші військові зроблять усе, аби покарати рашистів на полі бою", - коментують ситуацію у СБУ.

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