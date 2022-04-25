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Російські окупанти розстрілюють школярів і літніх людей. Перехоплена розмова СБУ. АУДIО

Це шокуюче аудіоперехоплення СБУ зробила на півдні України. На записі – розмова командира російського розвідувального батальйону з розвідником-корегувальником вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє СБУ у Facebook.

"Артилерійський обстріл дітей, які ідуть до школи з портфелями, називають проявом "мужності"… Школярам спочатку дають можливість спокійно пройти дорогою, аби приспати їхню пильність, але одразу планують обстріл, коли діти повертатимуться назад", - йдеться у повідомленні.

Для збереження автентичності СБУ надає розшифровку цього короткого дзвінка:

- У меня тишина.

- Аааа, какой ты молодец. Совсем тишина? Бабули? Дети?

- Дети ходят через мост, вот недавно. Девять человек вместе с детьми прошли и под арку аж туда ушли. Все.

- Понятно. Что несли?

- Ничего. Как будто с портфелями дети куда-то в школу, что-ли идут.

- Понятно. Отработал?

- Не стал пока.

- Жалеешь, да, пока?

- Пропущу пока.

- Ааа, на обратке, да? Понятно. Давай, будь бдителен, будь мужественен. Мы с тобой.

- Да, принял.

"Цей запис, як і тисячі інших, ляже в доказову базу, яку Україна буде використовувати, щоб покарати окупантів за їхні звірства. А наші військові зроблять усе, аби покарати рашистів на полі бою", - коментують ситуацію у СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули 215 дітей, 391 - поранено, - Офіс Генпрокурора

армія рф (17516) діти (5093) розстріл (267) СБУ (12851) воєнні злочини (1862) перехоплення (352)


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Топ коментарі
+22
кацапи нелюди...
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25.04.2022 12:32
+21
Мужньо, з засідки, воюють зі старими та дітьми.
Мразі сцикливі. Нелюдь кацапська. І личинки цієх погані будуть такою ж сцикливою поганню.
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25.04.2022 12:37
+17
А почему школы не перешли на онлайн обучение ? Что за бред , когда учителя готовят бомбоубежища для детей ЗА СВОИ ДЕНЬГИ ? Может депутаты заинтересуются этим горе- министром Шкарлетом ????
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25.04.2022 12:34
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кацапи нелюди...
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25.04.2022 12:32 Відповісти
А почему школы не перешли на онлайн обучение ? Что за бред , когда учителя готовят бомбоубежища для детей ЗА СВОИ ДЕНЬГИ ? Может депутаты заинтересуются этим горе- министром Шкарлетом ????
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25.04.2022 12:34 Відповісти
Жодна дитина моїх знайомих у декількох містах у різних районах України не ходить зараз у школу-усі навчаються дистанційно онлайн. Моя двоюрідна сестра, що працює викладачем у київській середній школі-зараз проводить навчання онлайн, перебуваючи у Львові.
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25.04.2022 13:30 Відповісти
У кого есть кацапские номера в гнилой стране, пересылайте по Viber или по WhatsApp … без дискуссий.

https://t.me/s/rf200_nooow
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25.04.2022 12:35 Відповісти
Цікаве питання : беженцы от войн Найем и Арахамия управляют Украиной, а украинцы гибнут на фронте ?

ПОЧЕМУ ? Томущо Найем и Арахамия завербованы ФСБ
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25.04.2022 12:36 Відповісти
Мужньо, з засідки, воюють зі старими та дітьми.
Мразі сцикливі. Нелюдь кацапська. І личинки цієх погані будуть такою ж сцикливою поганню.
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25.04.2022 12:37 Відповісти
якщо виживуть.
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25.04.2022 13:01 Відповісти
Ёрничать будешь на швабре,что тебе не понятно,хитрожопій паренёк ? Так ты ,тварь,полагаешь ,что ВСУ расстреливает украинских детей? Мрази, ответите за подлую разязанную войну
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25.04.2022 12:46 Відповісти
Расстрельный разговор, немецкие нацисты любители на фоне сатанизма военных россиян.
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25.04.2022 12:38 Відповісти
и с єтим рашистским зверьем Зеро хочет *сойтись где-то посередине* ,падла .
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25.04.2022 12:42 Відповісти
Расстрелял детей и бабушек? Нет пока? Ждешь на обратном пути? Ну давай, будь мужественным.

Кацапов надо уничтожать. Не надо слушать их оправдания, не надо вестись на жалостливые свинячьи глазки, просто уничтожать. Кацап это враг человека.
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25.04.2022 12:43 Відповісти
Мені хтось може сказати наш украінский Мосад вже створили чи як ???бо цих покидькив требе швидше ліквидувувати до 9 травня бажано!!!
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25.04.2022 12:45 Відповісти
"Мужества" воевать с детьми этим ублюдкам конечно не занимать.
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25.04.2022 12:47 Відповісти
хай послухає той фріц що казав що в Україні не геноцид і мало йому вбивств людей,
після такого москалі будуть казати що це тільки фюрер винен?
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25.04.2022 13:03 Відповісти
кацапи=виродки !!!
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25.04.2022 13:17 Відповісти
 
 