Російські окупанти розстрілюють школярів і літніх людей. Перехоплена розмова СБУ. АУДIО
Це шокуюче аудіоперехоплення СБУ зробила на півдні України. На записі – розмова командира російського розвідувального батальйону з розвідником-корегувальником вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє СБУ у Facebook.
"Артилерійський обстріл дітей, які ідуть до школи з портфелями, називають проявом "мужності"… Школярам спочатку дають можливість спокійно пройти дорогою, аби приспати їхню пильність, але одразу планують обстріл, коли діти повертатимуться назад", - йдеться у повідомленні.
Для збереження автентичності СБУ надає розшифровку цього короткого дзвінка:
- У меня тишина.
- Аааа, какой ты молодец. Совсем тишина? Бабули? Дети?
- Дети ходят через мост, вот недавно. Девять человек вместе с детьми прошли и под арку аж туда ушли. Все.
- Понятно. Что несли?
- Ничего. Как будто с портфелями дети куда-то в школу, что-ли идут.
- Понятно. Отработал?
- Не стал пока.
- Жалеешь, да, пока?
- Пропущу пока.
- Ааа, на обратке, да? Понятно. Давай, будь бдителен, будь мужественен. Мы с тобой.
- Да, принял.
"Цей запис, як і тисячі інших, ляже в доказову базу, яку Україна буде використовувати, щоб покарати окупантів за їхні звірства. А наші військові зроблять усе, аби покарати рашистів на полі бою", - коментують ситуацію у СБУ.
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ПОЧЕМУ ? Томущо Найем и Арахамия завербованы ФСБ
Мужньо, з засідки, воюють зі старими та дітьми.
Мразі сцикливі. Нелюдь кацапська. І личинки цієх погані будуть такою ж сцикливою поганню.
Кацапов надо уничтожать. Не надо слушать их оправдания, не надо вестись на жалостливые свинячьи глазки, просто уничтожать. Кацап это враг человека.
після такого москалі будуть казати що це тільки фюрер винен?