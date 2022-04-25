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Новини Війна
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Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули 215 дітей, 391 - поранено, - Офіс Генпрокурора

діти

Станом на ранок 25 квітня 2022 року більше ніж 606 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними 215 дітей загинуло та понад 391 поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 124, Київській - 114, Харківській - 93, Чернігівській - 66, Херсонській - 44, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

24 квітня внаслідок обстрілу військами РФ с. Красногорівка в Донецькій області загинуло двоє дівчаток 5 та 14 років.

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23-24 квітня окупанти вкотре обстріляли Харківську область. У м.Чугуїв внаслідок обстрілу отримав поранення 11-річний хлопчик.

23 квітня через обстріл с.Турове Богодухівського району Харківської області отримала поранення 12-річна дитина.

1500 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 102 з них зруйновано повністю.

Автор: 

армія рф (17516) діти (5093) воєнні злочини (1862) Офіс Генпрокурора (3258)


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а коломойському насрать.
все одно ні копійки на ЗСУ не дасть.
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25.04.2022 09:17 Відповісти
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25.04.2022 17:49 Відповісти
рабсияне, причастные к кровавым преступлениям против Украины, готовьтесь к возмездию по всему ********** и миру, где вы любите парить жопы на проклятом Западе. Команды возмездия из отцов погибших каждый день увеличиваются и будут вас уничтожать вместе с виллами, яхтами и автомобилями. Каждый следующий день преступной войны увеличит ваши смерти.
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25.04.2022 09:19 Відповісти
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25.04.2022 09:28 Відповісти
Нажаль, вже 217...
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26.04.2022 08:51 Відповісти
 
 