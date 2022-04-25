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Новости Война
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С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 215 детей, 391 ранен, - Офис Генпрокурора

діти

По состоянию на утро 25 апреля 2022 года более 606 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным 215 детей погибли и более 391 ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 124, Киевской – 114, Харьковской – 93, Черниговской – 66, Херсонской – 44, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

24 апреля в результате обстрела войсками РФ с.Красногоровка в Донецкой области погибли две девочки 5 и 14 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Чугуеве из-за обстрелов россиян ранены двое взрослых и ребенок

23-24 апреля оккупанты в очередной раз обстреляли Харьковскую область. В г.Чугуев в результате обстрела получил ранение 11-летний мальчик.

23 апреля из-за обстрела с.Турово Богодуховского района Харьковской области получил ранение 12-летний ребенок.

1500 учебных заведений повреждено в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ. При этом 102 из них полностью разрушены.

армия РФ (19365) дети (6520) военные преступления (1437) Офис Генпрокурора (2476)


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а коломойському насрать.
все одно ні копійки на ЗСУ не дасть.
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25.04.2022 09:17 Ответить
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25.04.2022 17:49 Ответить
рабсияне, причастные к кровавым преступлениям против Украины, готовьтесь к возмездию по всему ********** и миру, где вы любите парить жопы на проклятом Западе. Команды возмездия из отцов погибших каждый день увеличиваются и будут вас уничтожать вместе с виллами, яхтами и автомобилями. Каждый следующий день преступной войны увеличит ваши смерти.
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25.04.2022 09:19 Ответить
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25.04.2022 09:28 Ответить
Нажаль, вже 217...
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26.04.2022 08:51 Ответить
 
 