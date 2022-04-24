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В Чугуеве из-за обстрелов россиян ранены двое взрослых и ребенок

чугуїв

Ранения вследствие вражеских обстрелов получили женщина, мужчина и 12-летняя девочка. Полиция призывает жителей Харьковщины оставаться на Пасху дома.

Об этом пишет в фейсбуке начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко, передает Цензор.НЕТ.

"Снова ранен ребенок и его мать. Снова горе в семьях. Ребенок 2010 года рождения. Диагноз: осколочные ранения правого и левого бедра и правой и левой голени. Мать 1986 года рождения. Диагноз: осколочные ранения левого бедра. Также еще один местный житель, 1953 года, диагноз: осколочные ранения спины слева, открытый пневмоторекс", - написал он.

Он призвал жителей региона не покидать дома.

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"Жители Слобожанщины, снова обращаюсь к вам: россияне конченные - у них нет Бога! Оставайтесь дома и сегодня тоже, несмотря на наш праздник. Берегите себя и своих родных!" – пишет Тимошко.

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Вчора біля 12 ночі кацапи ракетами обстріляли Чугуїв і інщі військові містечка з Малинівкою також (там де свадьба). Зарево вибухів було видно в Харкові, звук вибухів також хоча це 25 - 30 км.
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24.04.2022 19:42 Ответить
 
 