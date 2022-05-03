Окупанти змушують мешканців за їжу виконувати принизливі роботи, - мер Маріуполя. ВIДЕО
Окупаційні війська залучають місцевих мешканців Маріуполя до принизливих робіт: змушують розбирати завали та ховати вбитих маріупольців у братських могилах.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив під час брифінгу міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.
"Є інформація про те, що наших людей, мешканців Маріуполя залучають до принизливих робіт - розбирати завали, ховати вбитих мешканців Маріуполя. Вони вбили 20 тис. місцевого населення і тепер ховають ці свої злочини, ховають їх у братських могилах", - сказав Бойченко.
За його словами, наближається зміна погодних умов і Маріуполю загрожує велика інфекційна проблема. Тому окупанти залучають місцевих мешканців до цих принизливих робіт, сьогодні вони вимушено це роблять за їжу.
"Це геноцид українського народу. Вони вбили 20 тис. місцевого населення. І щоб ви розуміли, Гітлер за часи Другої світової війни, за два роки окупації Маріуполя, вбив 10 тис. місцевого населення. А Путін за два місяці вбив 20 тис. населення. То він вже перевершив Гітлера. Зруйнував сучасне європейське місто", - додав мер.
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