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Окупанти змушують мешканців за їжу виконувати принизливі роботи, - мер Маріуполя. ВIДЕО

Окупаційні війська залучають місцевих мешканців Маріуполя до принизливих робіт: змушують розбирати завали та ховати вбитих маріупольців у братських могилах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив під час брифінгу міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

"Є інформація про те, що наших людей, мешканців Маріуполя залучають до принизливих робіт - розбирати завали, ховати вбитих мешканців Маріуполя. Вони вбили 20 тис. місцевого населення і тепер ховають ці свої злочини, ховають їх у братських могилах", - сказав Бойченко.

За його словами, наближається зміна погодних умов і Маріуполю загрожує велика інфекційна проблема. Тому окупанти залучають місцевих мешканців до цих принизливих робіт, сьогодні вони вимушено це роблять за їжу.

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"Це геноцид українського народу. Вони вбили 20 тис. місцевого населення. І щоб ви розуміли, Гітлер за часи Другої світової війни, за два роки окупації Маріуполя, вбив 10 тис. місцевого населення. А Путін за два місяці вбив 20 тис. населення. То він вже перевершив Гітлера. Зруйнував сучасне європейське місто", - додав мер.

Автор: 

Маріуполь (3243) Бойченко Вадим (88) воєнні злочини (1870)


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Топ коментарі
+9
Ну так все эти года это и была мечта горожан, проукраинские партии получили только 10% голосов в городе, все остальное пророссийские партии, а в тро ни один мариуполец не пришел. Так что они этого и хотели все это время, их мечта осуществилась. Не хотели жить сыто при "бандеровцам", а хотели быть униженными, но при своих расеян
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03.05.2022 18:56
+7
Місто відбивати, як так розумію ніхто і не планував. Сумно... Прийшли гниди на нашу землю і хазяйнують. Обікрали все. Знищили. А хороших новин не чути вже.
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03.05.2022 18:56
+7
Разбирать завалы в своем городе и хоронить свой народ это не унизительная работа. Унизительно в рабстве у свинособак быть, но в этом вины людей нет. Нужно терпеть, нужно выживать - один хрен Украина победит.
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03.05.2022 19:36
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03.05.2022 18:31 Відповісти
Ну так все эти года это и была мечта горожан, проукраинские партии получили только 10% голосов в городе, все остальное пророссийские партии, а в тро ни один мариуполец не пришел. Так что они этого и хотели все это время, их мечта осуществилась. Не хотели жить сыто при "бандеровцам", а хотели быть униженными, но при своих расеян
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03.05.2022 18:56 Відповісти
Місто відбивати, як так розумію ніхто і не планував. Сумно... Прийшли гниди на нашу землю і хазяйнують. Обікрали все. Знищили. А хороших новин не чути вже.
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03.05.2022 18:56 Відповісти
Потрібно не відбивати було місто, а до війна оборону планувати.
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03.05.2022 19:19 Відповісти
Украинцам нужно этих нелюдей до держать в санкционной клетке пока не подохнут. Максимум нужно сосредотачиваться на укреплении ВСУ и на внешней политике которая предполагает санкционное давление на рашку пока эта помойка не развалится окончательно и бесповоротно.
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03.05.2022 19:12 Відповісти
В Маріуполі, доречі, до війни було дуже багато проросійських мешканців..
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03.05.2022 19:14 Відповісти
Шкода Марік, дуже шкода.., ті, які були проросійськими, скоріш за все і менше постраждали.., дуже шкода поранених, дітей, військових.., але мені все одно неясно, чому так швидко зайшли окупанти туди..Щось там не те
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03.05.2022 19:16 Відповісти
Оман
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03.05.2022 19:23 Відповісти
Разбирать завалы в своем городе и хоронить свой народ это не унизительная работа. Унизительно в рабстве у свинособак быть, но в этом вины людей нет. Нужно терпеть, нужно выживать - один хрен Украина победит.
показати весь коментар
03.05.2022 19:36 Відповісти
 
 