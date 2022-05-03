Окупанти змушують мешканців за їжу виконувати принизливі роботи, - мер Маріуполя. ВIДЕО

Окупаційні війська залучають місцевих мешканців Маріуполя до принизливих робіт: змушують розбирати завали та ховати вбитих маріупольців у братських могилах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив під час брифінгу міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

"Є інформація про те, що наших людей, мешканців Маріуполя залучають до принизливих робіт - розбирати завали, ховати вбитих мешканців Маріуполя. Вони вбили 20 тис. місцевого населення і тепер ховають ці свої злочини, ховають їх у братських могилах", - сказав Бойченко.

За його словами, наближається зміна погодних умов і Маріуполю загрожує велика інфекційна проблема. Тому окупанти залучають місцевих мешканців до цих принизливих робіт, сьогодні вони вимушено це роблять за їжу.

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"Це геноцид українського народу. Вони вбили 20 тис. місцевого населення. І щоб ви розуміли, Гітлер за часи Другої світової війни, за два роки окупації Маріуполя, вбив 10 тис. місцевого населення. А Путін за два місяці вбив 20 тис. населення. То він вже перевершив Гітлера. Зруйнував сучасне європейське місто", - додав мер.