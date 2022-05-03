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Оккупанты заставляют жителей за еду выполнять унизительные работы, - мэр Мариуполя. ВИДЕО

Оккупационные войска привлекают местных жителей Мариуполя к унизительным работам: заставляют разбирать завалы и хоронить убитых мариупольцев в братских могилах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил во время брифинга мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

"Есть информация о том, что наших людей, жителей Мариуполя, привлекают к унизительным работам - разбирать завалы, хоронить убитых жителей Мариуполя. Они убили 20 тыс. местного населения и теперь пытаются скрыть эти свои преступления, хоронят их в братских могилах", - сказал Бойченко.

По его словам, близится изменение погодных условий и Мариуполю грозит большая инфекционная проблема. Поэтому оккупанты привлекают местных жителей к этим унизительным работам, сегодня они это делают за еду.

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"Это геноцид украинского народа. Они убили 20 тыс. местного населения. И чтобы вы понимали, Гитлер во времена Второй мировой войны, за два года оккупации Мариуполя, убил 10 тыс. местного населения. А Путин за два месяца убил 20 тыс. населения". Так он уже превзошел Гитлера. Разрушил современный европейский город", - добавил мэр.

Автор: 

Мариуполь (5723) Бойченко Вадим (68) военные преступления (1446)


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Топ комментарии
+9
Ну так все эти года это и была мечта горожан, проукраинские партии получили только 10% голосов в городе, все остальное пророссийские партии, а в тро ни один мариуполец не пришел. Так что они этого и хотели все это время, их мечта осуществилась. Не хотели жить сыто при "бандеровцам", а хотели быть униженными, но при своих расеян
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03.05.2022 18:56
+7
Місто відбивати, як так розумію ніхто і не планував. Сумно... Прийшли гниди на нашу землю і хазяйнують. Обікрали все. Знищили. А хороших новин не чути вже.
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03.05.2022 18:56
+7
Разбирать завалы в своем городе и хоронить свой народ это не унизительная работа. Унизительно в рабстве у свинособак быть, но в этом вины людей нет. Нужно терпеть, нужно выживать - один хрен Украина победит.
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03.05.2022 19:36
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03.05.2022 18:31 Ответить
Ну так все эти года это и была мечта горожан, проукраинские партии получили только 10% голосов в городе, все остальное пророссийские партии, а в тро ни один мариуполец не пришел. Так что они этого и хотели все это время, их мечта осуществилась. Не хотели жить сыто при "бандеровцам", а хотели быть униженными, но при своих расеян
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03.05.2022 18:56 Ответить
Місто відбивати, як так розумію ніхто і не планував. Сумно... Прийшли гниди на нашу землю і хазяйнують. Обікрали все. Знищили. А хороших новин не чути вже.
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03.05.2022 18:56 Ответить
Потрібно не відбивати було місто, а до війна оборону планувати.
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03.05.2022 19:19 Ответить
Украинцам нужно этих нелюдей до держать в санкционной клетке пока не подохнут. Максимум нужно сосредотачиваться на укреплении ВСУ и на внешней политике которая предполагает санкционное давление на рашку пока эта помойка не развалится окончательно и бесповоротно.
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03.05.2022 19:12 Ответить
В Маріуполі, доречі, до війни було дуже багато проросійських мешканців..
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03.05.2022 19:14 Ответить
Шкода Марік, дуже шкода.., ті, які були проросійськими, скоріш за все і менше постраждали.., дуже шкода поранених, дітей, військових.., але мені все одно неясно, чому так швидко зайшли окупанти туди..Щось там не те
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03.05.2022 19:16 Ответить
Оман
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03.05.2022 19:23 Ответить
Разбирать завалы в своем городе и хоронить свой народ это не унизительная работа. Унизительно в рабстве у свинособак быть, но в этом вины людей нет. Нужно терпеть, нужно выживать - один хрен Украина победит.
показать весь комментарий
03.05.2022 19:36 Ответить
 
 