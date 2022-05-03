Оккупанты заставляют жителей за еду выполнять унизительные работы, - мэр Мариуполя. ВИДЕО

Оккупационные войска привлекают местных жителей Мариуполя к унизительным работам: заставляют разбирать завалы и хоронить убитых мариупольцев в братских могилах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил во время брифинга мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

"Есть информация о том, что наших людей, жителей Мариуполя, привлекают к унизительным работам - разбирать завалы, хоронить убитых жителей Мариуполя. Они убили 20 тыс. местного населения и теперь пытаются скрыть эти свои преступления, хоронят их в братских могилах", - сказал Бойченко.

По его словам, близится изменение погодных условий и Мариуполю грозит большая инфекционная проблема. Поэтому оккупанты привлекают местных жителей к этим унизительным работам, сегодня они это делают за еду.

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"Это геноцид украинского народа. Они убили 20 тыс. местного населения. И чтобы вы понимали, Гитлер во времена Второй мировой войны, за два года оккупации Мариуполя, убил 10 тыс. местного населения. А Путин за два месяца убил 20 тыс. населения". Так он уже превзошел Гитлера. Разрушил современный европейский город", - добавил мэр.