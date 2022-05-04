В російському Дзержинську палає цистерна з розчинником. ВIДЕО

Площа загоряння складає близько 2 тис. квадратних метрів.

Про це Цензор.НЕТ з посиланням на місцеве видання NN.

Пожежа відбувається на території промзони. В небо здіймаються гігантські клуби чорного диму.

Як повідомили рятувальники Нижегородщині, на території заводу "Капролактам" горить залізнична цистерна з розчинником. Інформації про постраждалих наразі немає.