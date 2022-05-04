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В російському Дзержинську палає цистерна з розчинником. ВIДЕО

Площа загоряння складає близько 2 тис. квадратних метрів.

Про це Цензор.НЕТ з посиланням на місцеве видання NN.

Пожежа відбувається на території промзони. В небо здіймаються гігантські клуби чорного диму.

Як повідомили рятувальники Нижегородщині, на території заводу "Капролактам" горить залізнична цистерна з розчинником. Інформації про постраждалих наразі немає.

Автор: 

пожежа (4351) росія (65883)


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Топ коментарі
+30
Вітаємо!
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04.05.2022 13:26
+19
Апять савпадєніє...
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04.05.2022 13:25
+16
Та нехай горить. Це природній процес.
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04.05.2022 13:26
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Апять савпадєніє...
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04.05.2022 13:25 Відповісти
Там, де ніхто думати не вміє, не буває співпадінь.
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04.05.2022 13:31 Відповісти
Спеціалісти пішли з "нацистами" воювати, лишилися тільки алкаші і довбайоби.
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04.05.2022 13:51 Відповісти
огонь мститель
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04.05.2022 13:25 Відповісти
що згорить, те не зігниє
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04.05.2022 14:04 Відповісти
Та нехай горить. Це природній процес.
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04.05.2022 13:26 Відповісти
Вітаємо!
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04.05.2022 13:26 Відповісти
До дідів на свято)
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04.05.2022 13:28 Відповісти
Аяяй. А хто же ето сдєлааааал?..
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04.05.2022 13:30 Відповісти
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04.05.2022 13:31 Відповісти
Какой красивый костерчик, просто заглядение... Прям огонь благодатный спустился, и сразу на всю территорию рашки...
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04.05.2022 13:32 Відповісти
«Згоріла хата, гори сарай - дубль який вже там по рахунку?
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04.05.2022 13:32 Відповісти
Це знамените місто нараїсі. 70% дітей (а то й більше) там народжуються з патологіями. Здорового населення практично немає.
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04.05.2022 13:34 Відповісти
Готують підгрунття для оголошення війни Україні.
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04.05.2022 13:37 Відповісти
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04.05.2022 13:37 Відповісти
Файненько, файненько палає...
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04.05.2022 13:38 Відповісти
БРОВИ ЗАКРУТИЛИСЯ НА СВИНЯЧИХ РИЛАХ. СЛАВА УКРАЇНІ!!!СЛАВА ВОЇНАМ УКРАЇНИ!!! СЛАВА НАРОДУ УКРАЇНИ!!! РАСЄЙСКІЄ НЕЧИСТІ В СТОЙЛО!!!!
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04.05.2022 13:40 Відповісти
"Хлопок" був - нє?
Нє?
Тоді це звичайнісінька КАРМА...))
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04.05.2022 13:41 Відповісти
https://www.youtube.com/c/IDELURALNEWS IDELURAL NEWS

🔥Сибири в Красноярском крае горят леса. Объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров. К двум селам в Красноярском крае подошел огонь, жителей просят готовиться к эвакуации, перекрыт участок федеральной трассы.
©Сообщается сил средств не хватает для тушения пожаров. А откуда они возьмутся если еще до войны с Украиной власти не могли тушить пожары в Сибири, сейчас тем более.

Тваринок та пташичок шкода, кацапів- ні.
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04.05.2022 13:42 Відповісти
Надеюсь там достаточно наших ДРГ, что бы палить их нахер
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04.05.2022 13:43 Відповісти
за російським кораблем...............................НАКУЙ.
і дзержинськ і новгород і вся орська мухосрань.
Слава Україні!!!
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04.05.2022 13:44 Відповісти
Та й чудово. Основа для антифризів пішла за російським кораблем, головне що б не потушили. Хай до пабедьі горить. Так сказать вічне полум'я.
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04.05.2022 13:54 Відповісти
Вічний вогонь.
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04.05.2022 16:01 Відповісти
"Цензор"! Не цистернА а цистернИ. Не применшуйте радість)))))))
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04.05.2022 13:59 Відповісти
Скоро, на БЕЛТВ, радиоперехват украинских дрг между Гансом и Шмидтом.
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04.05.2022 14:03 Відповісти
Звикайте, рашики.
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04.05.2022 14:04 Відповісти
Россияне пробуждаются?
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04.05.2022 14:20 Відповісти
kacapu nravitsa , nuzhno povtaritj 💥
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04.05.2022 14:47 Відповісти
щож лапоті тепер нюхать будуть??
дупу Фуйла??
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04.05.2022 15:04 Відповісти
родной город дерипаски. Старое название Растяпино. В "тутешних" тоже есть Дзержинск, его старое название Пропойск
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04.05.2022 16:07 Відповісти
знімав мабуть палій, каже: гаріт ващє красіво!
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04.05.2022 16:11 Відповісти
Мабуть,вболівальник
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04.05.2022 16:28 Відповісти
А що ж буде у них на 9 травня
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04.05.2022 21:29 Відповісти
 
 