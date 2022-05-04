В російському Дзержинську палає цистерна з розчинником. ВIДЕО
Площа загоряння складає близько 2 тис. квадратних метрів.
Про це Цензор.НЕТ з посиланням на місцеве видання NN.
Пожежа відбувається на території промзони. В небо здіймаються гігантські клуби чорного диму.
Як повідомили рятувальники Нижегородщині, на території заводу "Капролактам" горить залізнична цистерна з розчинником. Інформації про постраждалих наразі немає.
Топ коментарі
+30 MausMike
показати весь коментар04.05.2022 13:26 Посилання
+19 Александр Чуднивец #474549
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+16 Garry Grant
показати весь коментар04.05.2022 13:26 Посилання
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Тоді це звичайнісінька КАРМА...))
🔥Сибири в Красноярском крае горят леса. Объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров. К двум селам в Красноярском крае подошел огонь, жителей просят готовиться к эвакуации, перекрыт участок федеральной трассы.
©Сообщается сил средств не хватает для тушения пожаров. А откуда они возьмутся если еще до войны с Украиной власти не могли тушить пожары в Сибири, сейчас тем более.
Тваринок та пташичок шкода, кацапів- ні.
і дзержинськ і новгород і вся орська мухосрань.
Слава Україні!!!
дупу Фуйла??