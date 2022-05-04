В российском Дзержинске горит цистерна с растворителем. ВИДЕО
Площадь возгорания составляет около 2 тысяч квадратных метров.
Об этом Цензор.НЕТ с ссылкой на местное издание NN.
Пожар произошел на территории промзоны. В небо поднимаются гигантские клубы черного дыма.
Как сообщили спасатели Нижегородщины, на территории завода "Капролактам" горит железнодорожная цистерна с растворителем. Информации о пострадавших пока нет.
Топ комментарии
+30 MausMike
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+19 Александр Чуднивец #474549
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Нє?
Тоді це звичайнісінька КАРМА...))
🔥Сибири в Красноярском крае горят леса. Объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров. К двум селам в Красноярском крае подошел огонь, жителей просят готовиться к эвакуации, перекрыт участок федеральной трассы.
©Сообщается сил средств не хватает для тушения пожаров. А откуда они возьмутся если еще до войны с Украиной власти не могли тушить пожары в Сибири, сейчас тем более.
Тваринок та пташичок шкода, кацапів- ні.
і дзержинськ і новгород і вся орська мухосрань.
Слава Україні!!!
дупу Фуйла??