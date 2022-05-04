РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11351 посетитель онлайн
Новости Видео
12 908 33

В российском Дзержинске горит цистерна с растворителем. ВИДЕО

Площадь возгорания составляет около 2 тысяч квадратных метров.

Об этом Цензор.НЕТ с ссылкой на местное издание NN.

Пожар произошел на территории промзоны. В небо поднимаются гигантские клубы черного дыма.

Как сообщили спасатели Нижегородщины, на территории завода "Капролактам" горит железнодорожная цистерна с растворителем. Информации о пострадавших пока нет.

пожар (5968) россия (96057)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+30
Вітаємо!
показать весь комментарий
04.05.2022 13:26
+19
Апять савпадєніє...
показать весь комментарий
04.05.2022 13:25
+16
Та нехай горить. Це природній процес.
показать весь комментарий
04.05.2022 13:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Апять савпадєніє...
показать весь комментарий
04.05.2022 13:25 Ответить
Там, де ніхто думати не вміє, не буває співпадінь.
показать весь комментарий
04.05.2022 13:31 Ответить
Спеціалісти пішли з "нацистами" воювати, лишилися тільки алкаші і довбайоби.
показать весь комментарий
04.05.2022 13:51 Ответить
огонь мститель
показать весь комментарий
04.05.2022 13:25 Ответить
що згорить, те не зігниє
показать весь комментарий
04.05.2022 14:04 Ответить
Та нехай горить. Це природній процес.
показать весь комментарий
04.05.2022 13:26 Ответить
Вітаємо!
показать весь комментарий
04.05.2022 13:26 Ответить
До дідів на свято)
показать весь комментарий
04.05.2022 13:28 Ответить
Аяяй. А хто же ето сдєлааааал?..
показать весь комментарий
04.05.2022 13:30 Ответить
показать весь комментарий
04.05.2022 13:31 Ответить
Какой красивый костерчик, просто заглядение... Прям огонь благодатный спустился, и сразу на всю территорию рашки...
показать весь комментарий
04.05.2022 13:32 Ответить
«Згоріла хата, гори сарай - дубль який вже там по рахунку?
показать весь комментарий
04.05.2022 13:32 Ответить
Це знамените місто нараїсі. 70% дітей (а то й більше) там народжуються з патологіями. Здорового населення практично немає.
показать весь комментарий
04.05.2022 13:34 Ответить
Готують підгрунття для оголошення війни Україні.
показать весь комментарий
04.05.2022 13:37 Ответить
показать весь комментарий
04.05.2022 13:37 Ответить
Файненько, файненько палає...
показать весь комментарий
04.05.2022 13:38 Ответить
БРОВИ ЗАКРУТИЛИСЯ НА СВИНЯЧИХ РИЛАХ. СЛАВА УКРАЇНІ!!!СЛАВА ВОЇНАМ УКРАЇНИ!!! СЛАВА НАРОДУ УКРАЇНИ!!! РАСЄЙСКІЄ НЕЧИСТІ В СТОЙЛО!!!!
показать весь комментарий
04.05.2022 13:40 Ответить
"Хлопок" був - нє?
Нє?
Тоді це звичайнісінька КАРМА...))
показать весь комментарий
04.05.2022 13:41 Ответить
https://www.youtube.com/c/IDELURALNEWS IDELURAL NEWS

🔥Сибири в Красноярском крае горят леса. Объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров. К двум селам в Красноярском крае подошел огонь, жителей просят готовиться к эвакуации, перекрыт участок федеральной трассы.
©Сообщается сил средств не хватает для тушения пожаров. А откуда они возьмутся если еще до войны с Украиной власти не могли тушить пожары в Сибири, сейчас тем более.

Тваринок та пташичок шкода, кацапів- ні.
показать весь комментарий
04.05.2022 13:42 Ответить
Надеюсь там достаточно наших ДРГ, что бы палить их нахер
показать весь комментарий
04.05.2022 13:43 Ответить
за російським кораблем...............................НАКУЙ.
і дзержинськ і новгород і вся орська мухосрань.
Слава Україні!!!
показать весь комментарий
04.05.2022 13:44 Ответить
Та й чудово. Основа для антифризів пішла за російським кораблем, головне що б не потушили. Хай до пабедьі горить. Так сказать вічне полум'я.
показать весь комментарий
04.05.2022 13:54 Ответить
Вічний вогонь.
показать весь комментарий
04.05.2022 16:01 Ответить
"Цензор"! Не цистернА а цистернИ. Не применшуйте радість)))))))
показать весь комментарий
04.05.2022 13:59 Ответить
Скоро, на БЕЛТВ, радиоперехват украинских дрг между Гансом и Шмидтом.
показать весь комментарий
04.05.2022 14:03 Ответить
Звикайте, рашики.
показать весь комментарий
04.05.2022 14:04 Ответить
Россияне пробуждаются?
показать весь комментарий
04.05.2022 14:20 Ответить
kacapu nravitsa , nuzhno povtaritj 💥
показать весь комментарий
04.05.2022 14:47 Ответить
щож лапоті тепер нюхать будуть??
дупу Фуйла??
показать весь комментарий
04.05.2022 15:04 Ответить
родной город дерипаски. Старое название Растяпино. В "тутешних" тоже есть Дзержинск, его старое название Пропойск
показать весь комментарий
04.05.2022 16:07 Ответить
знімав мабуть палій, каже: гаріт ващє красіво!
показать весь комментарий
04.05.2022 16:11 Ответить
Мабуть,вболівальник
показать весь комментарий
04.05.2022 16:28 Ответить
А що ж буде у них на 9 травня
показать весь комментарий
04.05.2022 21:29 Ответить
 
 