В российском Дзержинске горит цистерна с растворителем. ВИДЕО

Площадь возгорания составляет около 2 тысяч квадратных метров.

Об этом Цензор.НЕТ с ссылкой на местное издание NN.

Пожар произошел на территории промзоны. В небо поднимаются гигантские клубы черного дыма.

Как сообщили спасатели Нижегородщины, на территории завода "Капролактам" горит железнодорожная цистерна с растворителем. Информации о пострадавших пока нет.