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З "кіборгом"-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 4 травня, у Києві відбулось прощання із "кіборгом"-десантником, учасником Революції Гідності Русланом Боровиком, який загинув захищаючи Україну від російських окупантів.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Панахида за загиблим героєм та прощання пройшли у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі в центрі Києва. Поховають Руслана Боровика на Берковецькому кладовищі поруч з побратимами з 90-го окремого аеромобільного батальйону.

Молодший сержант Збройних Сил Руслан Боровик з позивним Багдад загинув у бою з російськими окупантами на сході України. У нього залишилися дружина Людмила Крамаренко і дві донечки Софійка та Ганнуся.

Руслан Боровик відомий і як військовий, і як фотограф, нагороджений орденом "За мужність" третього ступеня. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У боях із російськими окупантами на сході загинув "кіборг"-десантник 95-ї бригади Руслан Боровик. ФОТО

Служив за контрактом у ЗСУ, двічі брав участь місіях в Іраку у 2004–2005 роках. Після звільнення зі служби 12 років працював у банку інкасатором.

Був учасником Революції Гідності. У 2014 році мобілізувався до лав Збройних сил України, служив у 90-му батальйоні на базі 95-ї окремої аеромобільної бригади (нині ДШВ) на посаді гранатометника. Зайшов у новий термінал ДАП 30 листопада 2014 року. Був поранений. У 2015 році вийшов фотоальбом "ДАП" з його світлинами. Після, Руслан Боровик працював у Київському міському центрі допомоги ветеранам АТО при КМДА.

Від першого дня повномасштабної війни, боєць пішов обороняти Україну. Отримав контузію, але не покинув своє відділення, і відмовившись від госпіталізації повернувся на передову. Русланові Боровику менш як місяць тому, 19 квітня, виповнився 41 рік.

Вічна пам’ять і слава Русланові Боровику!

З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 01
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 02
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 03
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 04
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 05
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 06
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 07
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 08
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 09
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 10
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 11
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 12
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 13
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 14
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 15
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 16
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 17
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 18
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 19
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 20
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 21

З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 22
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 23
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 24
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 25

З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 26

З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 27
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 28
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 29
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 30
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 31
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 32
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 33
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 34
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 35
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 36
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 37
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 38
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 39
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 40
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 41
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 42
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 43
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 44
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 45
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 46
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 47
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 48
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 49
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 50
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 51
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 52
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 53
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 54
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 55
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 56
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 57
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 58
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 59
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 60
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 61
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 62
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 63
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 64
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 65
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 66
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 67
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 68
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 69
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 70
З кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві 71

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

Київ (19633) похорон (1289) 95 окрема десантно-штурмова бригада (126) 90 ОАеМБ (5)


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