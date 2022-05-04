З "кіборгом"-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами на сході, попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 4 травня, у Києві відбулось прощання із "кіборгом"-десантником, учасником Революції Гідності Русланом Боровиком, який загинув захищаючи Україну від російських окупантів.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Панахида за загиблим героєм та прощання пройшли у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі в центрі Києва. Поховають Руслана Боровика на Берковецькому кладовищі поруч з побратимами з 90-го окремого аеромобільного батальйону.

Молодший сержант Збройних Сил Руслан Боровик з позивним Багдад загинув у бою з російськими окупантами на сході України. У нього залишилися дружина Людмила Крамаренко і дві донечки Софійка та Ганнуся.

Руслан Боровик відомий і як військовий, і як фотограф, нагороджений орденом "За мужність" третього ступеня.

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Служив за контрактом у ЗСУ, двічі брав участь місіях в Іраку у 2004–2005 роках. Після звільнення зі служби 12 років працював у банку інкасатором.

Був учасником Революції Гідності. У 2014 році мобілізувався до лав Збройних сил України, служив у 90-му батальйоні на базі 95-ї окремої аеромобільної бригади (нині ДШВ) на посаді гранатометника. Зайшов у новий термінал ДАП 30 листопада 2014 року. Був поранений. У 2015 році вийшов фотоальбом "ДАП" з його світлинами. Після, Руслан Боровик працював у Київському міському центрі допомоги ветеранам АТО при КМДА.

Від першого дня повномасштабної війни, боєць пішов обороняти Україну. Отримав контузію, але не покинув своє відділення, і відмовившись від госпіталізації повернувся на передову. Русланові Боровику менш як місяць тому, 19 квітня, виповнився 41 рік.

Вічна пам’ять і слава Русланові Боровику!

















































































































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.