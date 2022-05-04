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С "киборгом"-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 4 мая, в Киеве состоялось прощание с "киборгом"-десантником, участником Революции Достоинства Русланом Боровиком, погибшим защищая Украину от российских оккупантов.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места события.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Панихида по погибшему герою и прощанию состоялись в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре в центре Киева. Похоронят Руслана Боровика на Берковецком кладбище рядом с побратимами из 90-го отдельного аэромобильного батальона.

Младший сержант Вооруженных сил Руслан Боровик с позывным Багдад погиб в бою с российскими оккупантами на востоке Украины. У него остались жена Людмила Крамаренко и две дочери Софийка и Анечка.

Руслан Боровик известен и как военный, и как фотограф, награжденный орденом "За мужество" третьей степени.

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Служил по контракту в ВСУ, дважды участвовал в миссиях в Ираке в 2004–2005 годах. После увольнения со службы 12 лет работал в банке инкассатором.

Являлся участником Революции Достоинства. В 2014 году мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины, служил в 90-м батальоне на базе 95-й отдельной аэромобильной бригады (ныне ДШУ) в должности гранатометчика. Вошел в новый терминал ДАП 30 ноября 2014 года. Был ранен. В 2015 году вышел фотоальбом "ДАП" с его фотографиями. После Руслан Боровик работал в Киевском городском центре помощи ветеранам АТО при КГГА.

С первого дня полномасштабной войны боец ​​пошел защищать  Украину. Получил контузию, но не покинул свое отделение и отказавшись от госпитализации вернулся на передовую. Руслан Боровик менее месяца назад, 19 апреля, исполнился 41 год.

Вечная память и слава Руслану Боровику!

С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 01

С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 02
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 03
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 04
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 05
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 06
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 07
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 08
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 09
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 10
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 11
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 12
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 13
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 14
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 15
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 16
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 17
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 18
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 19
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 20
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 21

С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 22
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 23
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 24
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 25

С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 26

С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 27
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 28
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 29
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 30
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 31
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 32
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 33
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 34
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 35
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 36
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 37
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 38
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 39
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 40
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 41
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 42
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 43
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 44
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 45
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 46
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 47
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 48
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 49
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 50
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 51
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 52
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 53
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 54
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 55
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 56
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 57
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 58
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 59
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 60
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 61
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 62
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 63
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 64
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 65
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 66
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 67
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 68
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 69
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 70
С киборгом-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве 71

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

Киев (25660) похороны (1534) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (125) 90 ОАэМБ (5)


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