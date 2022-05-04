С "киборгом"-десантником 95-й бригады Русланом Боровиком, погибшим в боях с российскими оккупантами на востоке, простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 4 мая, в Киеве состоялось прощание с "киборгом"-десантником, участником Революции Достоинства Русланом Боровиком, погибшим защищая Украину от российских оккупантов.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места события.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Панихида по погибшему герою и прощанию состоялись в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре в центре Киева. Похоронят Руслана Боровика на Берковецком кладбище рядом с побратимами из 90-го отдельного аэромобильного батальона.

Младший сержант Вооруженных сил Руслан Боровик с позывным Багдад погиб в бою с российскими оккупантами на востоке Украины. У него остались жена Людмила Крамаренко и две дочери Софийка и Анечка.

Руслан Боровик известен и как военный, и как фотограф, награжденный орденом "За мужество" третьей степени.

Также смотрите: В Бродах во Львовской области простились с тремя авиаторами 16-й бригады, которые в первые дни войны погибли в Киевской области. ФОТО

Служил по контракту в ВСУ, дважды участвовал в миссиях в Ираке в 2004–2005 годах. После увольнения со службы 12 лет работал в банке инкассатором.

Являлся участником Революции Достоинства. В 2014 году мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины, служил в 90-м батальоне на базе 95-й отдельной аэромобильной бригады (ныне ДШУ) в должности гранатометчика. Вошел в новый терминал ДАП 30 ноября 2014 года. Был ранен. В 2015 году вышел фотоальбом "ДАП" с его фотографиями. После Руслан Боровик работал в Киевском городском центре помощи ветеранам АТО при КГГА.

С первого дня полномасштабной войны боец ​​пошел защищать Украину. Получил контузию, но не покинул свое отделение и отказавшись от госпитализации вернулся на передовую. Руслан Боровик менее месяца назад, 19 апреля, исполнился 41 год.

Вечная память и слава Руслану Боровику!















































































































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.