Бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" знищили три танки окупантів. ВIДЕО безпілотника

Бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" знищили три танки окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки "холодноярці" опублікували на своїй сторінці в соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українки позують на тлі згорілих російських танків. ФОТОфакт