Бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" знищили три танки окупантів. ВIДЕО безпілотника
Бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" знищили три танки окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки "холодноярці" опублікували на своїй сторінці в соцмережі.
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