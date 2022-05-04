УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13260 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
15 287 9

Бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" знищили три танки окупантів. ВIДЕО безпілотника

Бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" знищили три танки окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки "холодноярці" опублікували на своїй сторінці в соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українки позують на тлі згорілих російських танків. ФОТОфакт

Автор: 

армія рф (17743) знищення (7483) 93 окрема механізована бригада (297)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
браво!
показати весь коментар
04.05.2022 14:25 Відповісти
Холодно Ярівцям величезна вдячність за чергових підсмажених кацапських свиней...
показати весь коментар
04.05.2022 14:34 Відповісти
Наші ж ви котики. Бережи вас Господь
показати весь коментар
04.05.2022 14:38 Відповісти
💀HIGHWAY TO HELL! 💀
💀WELLCOM TO HELL!💀
показати весь коментар
04.05.2022 14:42 Відповісти
перепахали все поле
показати весь коментар
04.05.2022 15:08 Відповісти
показати весь коментар
04.05.2022 15:57 Відповісти
Музичка супер , називається ,, Дорога в ад " (Ейсідісі )
показати весь коментар
04.05.2022 16:48 Відповісти
Good job, boys! За АC/DC отдельный Дякуй!
показати весь коментар
05.05.2022 03:17 Відповісти
Нічого так кіно, дивився би вічно...
показати весь коментар
05.05.2022 05:48 Відповісти
 
 