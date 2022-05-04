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Бойцы 93 ОМБр "Холодный Яр" уничтожили три танка оккупантов. ВИДЕО беспилотника

Бойцы 93 ОМБр "Холодный Яр" уничтожили три танка оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки "холодноярцы" опубликовали на своей странице в соцсети.

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Автор: 

армия РФ (19592) уничтожение (7171) 93 отдельная механизированная бригада (297)


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браво!
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04.05.2022 14:25 Ответить
Холодно Ярівцям величезна вдячність за чергових підсмажених кацапських свиней...
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04.05.2022 14:34 Ответить
Наші ж ви котики. Бережи вас Господь
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04.05.2022 14:38 Ответить
💀HIGHWAY TO HELL! 💀
💀WELLCOM TO HELL!💀
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04.05.2022 14:42 Ответить
перепахали все поле
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04.05.2022 15:08 Ответить
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04.05.2022 15:57 Ответить
Музичка супер , називається ,, Дорога в ад " (Ейсідісі )
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04.05.2022 16:48 Ответить
Good job, boys! За АC/DC отдельный Дякуй!
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05.05.2022 03:17 Ответить
Нічого так кіно, дивився би вічно...
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05.05.2022 05:48 Ответить
 
 