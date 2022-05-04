Бойцы 93 ОМБр "Холодный Яр" уничтожили три танка оккупантов. ВИДЕО беспилотника
Бойцы 93 ОМБр "Холодный Яр" уничтожили три танка оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки "холодноярцы" опубликовали на своей странице в соцсети.
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