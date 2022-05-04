Военнослужащие 93-й ОМБр уничтожили вражескую БМП-3 на юге Харьковщины. ВИДЕО
Военнослужащие 93-й ОМБр Холодный Яр уничтожили вражескую БМП-3 на юге Харьковщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.
Ярким и оптимистичным видео собственной работы холодноярцы делятся с украинцами.
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Александр Чуднивец #474549
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шеколадный зае%ец
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