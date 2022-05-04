РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9741 посетитель онлайн
Новости Видео Война
10 650 9

Военнослужащие 93-й ОМБр уничтожили вражескую БМП-3 на юге Харьковщины. ВИДЕО

Военнослужащие 93-й ОМБр Холодный Яр уничтожили вражескую БМП-3 на юге Харьковщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.

Ярким и оптимистичным видео собственной работы холодноярцы делятся с украинцами.

Смотрите: Последний бой Героя Украины Юлиана Ступака, - репортаж 93-й бригады. ВИДЕО

армия РФ (19592) Харьковщина (5577) уничтожение (7171) техника (1746) 93 отдельная механизированная бригада (297)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
93-ОМБр-черговий респект.
показать весь комментарий
04.05.2022 08:24 Ответить
трудно видео на тытубе залить, на этом нет увеличения
показать весь комментарий
04.05.2022 08:25 Ответить
Вибивайте хлопці окупантів рашистів до останнього з нашої землі.
показать весь комментарий
04.05.2022 08:25 Ответить
А ось це по українські. Немає сумнівів, паніки чи страху. Україна понад усе
показать весь комментарий
04.05.2022 08:27 Ответить
показать весь комментарий
04.05.2022 08:38 Ответить
тут кто-то писал что 93-й досталось что их там прижали куда-то - надеюсь что вырвались .. парни держитесь мы с вами ! берегите себя - ваши жизни нужны Украине и вашим семьям
показать весь комментарий
04.05.2022 08:39 Ответить
Скоро відосіки від Геращенка будуть..він таке не пропустить,щоб на відео своє клеймо поставити
показать весь комментарий
04.05.2022 08:40 Ответить
А чем же ему еще заниматься?
показать весь комментарий
04.05.2022 09:32 Ответить
тарілки вилизувати
показать весь комментарий
04.05.2022 09:57 Ответить
 
 