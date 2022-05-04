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Новини Відео Війна
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Військовослужбовці 93-ї ОМБр знищили ворожу БМП-3 на півдні Харківщини. ВIДЕО

Військовослужбовці 93-ї ОМБр Холодний Яр знищили ворожу БМП-3 на півдні Харківщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

Яскравим і оптимістичним відео власної роботи холодноярці радо діляться із українцями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миколаївські десантники продовжують успішно знищувати окупантів. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (17743) Харківщина (6054) знищення (7483) техніка (1846) 93 окрема механізована бригада (297)


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93-ОМБр-черговий респект.
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04.05.2022 08:24 Відповісти
трудно видео на тытубе залить, на этом нет увеличения
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04.05.2022 08:25 Відповісти
Вибивайте хлопці окупантів рашистів до останнього з нашої землі.
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04.05.2022 08:25 Відповісти
А ось це по українські. Немає сумнівів, паніки чи страху. Україна понад усе
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04.05.2022 08:27 Відповісти
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04.05.2022 08:38 Відповісти
тут кто-то писал что 93-й досталось что их там прижали куда-то - надеюсь что вырвались .. парни держитесь мы с вами ! берегите себя - ваши жизни нужны Украине и вашим семьям
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04.05.2022 08:39 Відповісти
Скоро відосіки від Геращенка будуть..він таке не пропустить,щоб на відео своє клеймо поставити
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04.05.2022 08:40 Відповісти
А чем же ему еще заниматься?
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04.05.2022 09:32 Відповісти
тарілки вилизувати
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04.05.2022 09:57 Відповісти
 
 