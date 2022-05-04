Військовослужбовці 93-ї ОМБр знищили ворожу БМП-3 на півдні Харківщини. ВIДЕО
Військовослужбовці 93-ї ОМБр Холодний Яр знищили ворожу БМП-3 на півдні Харківщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.
Яскравим і оптимістичним відео власної роботи холодноярці радо діляться із українцями.
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