Військовослужбовці 93-ї ОМБр знищили ворожу БМП-3 на півдні Харківщини. ВIДЕО

Військовослужбовці 93-ї ОМБр Холодний Яр знищили ворожу БМП-3 на півдні Харківщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

Яскравим і оптимістичним відео власної роботи холодноярці радо діляться із українцями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миколаївські десантники продовжують успішно знищувати окупантів. ФОТОрепортаж