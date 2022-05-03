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Миколаївські десантники продовжують успішно знищувати окупантів. ФОТОрепортаж

Миколаївські десантники продовжують успішно знищувати ворогів України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"На знімках зафіксовані тіла та трофеї, що залишились від загарбників. Як бачимо, з логістичним забезпеченням у "другої армії світу" досить важко. Зокрема, росіяни носять українські черевики з високими берцями для військових, а також користуються гранатометами, які стоять на озброєнні в підрозділах Збройних Сил України. Продовжуємо й надалі знищувати ворогів України!", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїни 79-ї бригади вкотре знищили підрозділ російських окупантів. ФОТОрепортаж

Миколаївські десантники продовжують успішно знищувати окупантів 01
Миколаївські десантники продовжують успішно знищувати окупантів 02
Миколаївські десантники продовжують успішно знищувати окупантів 03
Миколаївські десантники продовжують успішно знищувати окупантів 04
Миколаївські десантники продовжують успішно знищувати окупантів 05

Автор: 

армія рф (17713) Генштаб ЗС (6728) знищення (7468) техніка (1845) 79 окрема десантно-штурмова бригада (202)


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Топ коментарі
+105
Останній орк з радості аж обісцявся
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03.05.2022 17:44
+42
ДШВ України-черговий респект.Не зупиняйтесь...
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03.05.2022 17:45
+39
То він ід лютої ненаісті на нацистів і від радісних спогадів, як "деды ваивали"
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03.05.2022 17:49
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Останній орк з радості аж обісцявся
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03.05.2022 17:44 Відповісти
То він ід лютої ненаісті на нацистів і від радісних спогадів, як "деды ваивали"
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03.05.2022 17:49 Відповісти
Так вот для чего они массово тырят унитазы... Этому рашоорку не повезло, пришлось прямо в штаны испражняться.
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03.05.2022 17:51 Відповісти
это посмертное мочеиспускание
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03.05.2022 18:33 Відповісти
Это смазка потекла при катапултировании души орка из бренного тела.
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03.05.2022 18:34 Відповісти
Просто последние мысли были я в семью 7 миллионов компенсации заработал. Радость.
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03.05.2022 19:04 Відповісти
Це якщо він з паРаші,а якщо з Лугондона,то 10т дерев*янних
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03.05.2022 21:51 Відповісти
ну, це ми його ше ззаду на бачили ( і слава Богу)
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03.05.2022 19:20 Відповісти
А еще у этого пдрса обоссатого какая то полосатая футболка
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03.05.2022 20:33 Відповісти
ДШВ України-черговий респект.Не зупиняйтесь...
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03.05.2022 17:45 Відповісти
Где же они взяли нлавы?
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03.05.2022 17:45 Відповісти
NLAW нет на фото
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03.05.2022 17:48 Відповісти
А де на фото NLAW?
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03.05.2022 17:49 Відповісти
Это шведский АТ4. Поставлено 5000 штук.
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03.05.2022 18:40 Відповісти
Не знаю чи то NLAWи,але бачив відео,як орки захопили склад з ними в Луганській обл.
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03.05.2022 19:16 Відповісти
Черт полосатый хрюсский,это оружие не складируется, а сразу поставляется на передок ,фыздыш гнида...
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03.05.2022 20:37 Відповісти
в спам, рузькэ
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03.05.2022 18:08 Відповісти
Еще неделю назад вы все про отход с лимана кукарекали, балаболы руснявые. Давно языки вам русаки за балабольство не укарачивали.
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03.05.2022 18:13 Відповісти
Видно сразу кацапского орка, который не в курсе, что возле лимана с джевелином нет толку бегать, поскольку там леса и джевелин в такой местности бесполезен будет. Туда больше нлау подойдёт. Вы реально русские тупые. Дегенераты и скот без извилин в голове.
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03.05.2022 18:24 Відповісти
Диванний експерд?
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03.05.2022 17:51 Відповісти
Постановка клоунов оркских ...зря стараешся бот масковский.
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03.05.2022 17:59 Відповісти
Ти, їблан, заблудився. ****** на лєнта.сру.
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03.05.2022 19:08 Відповісти
В любом военторге.
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03.05.2022 17:57 Відповісти
Світові ціни на металобрухт за минулий тиждень знизилися на $25

---------

Загальні бойові втрати* росіян від початку вторгнення в Україну, за даними Генштабу, станом на ранок 3 травня:

танків - 1 062 (+14);

бойових броньованих машин (ББМ) - 2 567 (+48);


----------

ну ніякого зв"язку..
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03.05.2022 17:47 Відповісти
Красівоє
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03.05.2022 17:48 Відповісти
Ууу. Первому выдали куртку всю в дырках. Последнему мокрые штаны. Вот тебе и вояки до Берлина не дошли
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03.05.2022 17:48 Відповісти
Разлеглась жмуры касапские на Украинской земельке. Ничтожества второй армии мира.
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03.05.2022 17:49 Відповісти
Обісцянки)))
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03.05.2022 17:52 Відповісти
ані українська зброя ані берці не допомогли
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03.05.2022 17:52 Відповісти
Что то рузкий десантник обосцался. Ето ему не в фонтанах купаться
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03.05.2022 17:52 Відповісти
в фонтанах и бутылку об бошку тупоголовую бить
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03.05.2022 17:59 Відповісти
ВСЕХ кацапских ублюдков ЗАВАЛИМ !
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03.05.2022 17:52 Відповісти
перед тим як здохнути, всцявся, свонособака
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03.05.2022 17:54 Відповісти
Та ти б і всрався, якби попав в оточення Миколаївських десантників.
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03.05.2022 18:01 Відповісти
а що з Чорнобаївкою? Погані новини?Повідомити треба все ж....
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03.05.2022 17:55 Відповісти
Про що йде мова?
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03.05.2022 18:23 Відповісти
так по ящику поделились. вроде 18-0. там еще два склада боеприпасов минус.
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03.05.2022 18:54 Відповісти
Якесь воно все... дикунське.. речі, одяг, зброя...
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03.05.2022 17:55 Відповісти
я вспомнил про кошачий корм похожа на такую банку
прям цвет почти такой же
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03.05.2022 17:58 Відповісти
У рашистських ТГ каналах нажаль багато фоток не тільки полонених наших...
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03.05.2022 18:01 Відповісти
І ЩО ? НАДА ПИРИСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ??? ДАРЕМНО СТАРАЄТЕСЬ,ГАНДОНИ РАШИСТСЬКІ !
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03.05.2022 18:16 Відповісти
ну так понятно всем,что потери есть ,особенно на луггандонии.
Там они еще и "размножают" убитых довольно часто ,и своих выдают за наших (часть луггандонцев воюет в нашей форме ,еще и хвалятся ,что у укропов прибарахлились)
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03.05.2022 19:02 Відповісти
последнее фото - пописял перед сном ... вечным
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03.05.2022 17:59 Відповісти
або, скоріше, вже після )
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03.05.2022 18:04 Відповісти
Nado vyjasnet po nomeram otkuda eti granatamioti popali kacapam?
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03.05.2022 18:08 Відповісти
З нашої стороны теж є втрати. Це їх трофеї
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03.05.2022 18:13 Відповісти
на останньому кадрі ще й посцяти встиг)
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03.05.2022 18:10 Відповісти
А що за дудки ?

це вони ******** у зсу ? Чи в них теж є натівськи речі ?
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03.05.2022 18:12 Відповісти
На первой фото меня смутили ботинки - вони же в лаптях в Украину пришли . Сперли ботинки трусы брюки у ВСУ
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03.05.2022 18:31 Відповісти
Украинские десантники разыскали на передовой трех россиян, двух Емель и одного Ивана, а затем вручили счастливчикам билеты на концерт Иосифа Кобзона! ... ребята получившие заветные тикеты были настолько рады, что даже свалились с ног от счасчтья. А один Емеля даже опписался .... да, неловкая ситуация, но вы же понимаете, встреча со звездной такого масштаба ... несдержал эмоций, так сказать 🤣
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03.05.2022 18:12 Відповісти
- Что москали могут делать лучше всех в мире!?
- Украинский чернозем.

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03.05.2022 18:24 Відповісти
Обоссаний руцкий мир , почти как Сивоха
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03.05.2022 18:28 Відповісти
Молодцы, так и надо, без всяких пленных, только тотальный террор, можно и не показывать
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03.05.2022 18:31 Відповісти
«Зокрема, росіяни носять українські черевики з високими берцями для військових, а також користуються гранатометами, які стоять на озброєнні в підрозділах Збройних Сил України. Продовжуємо Джерело: »

???????
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03.05.2022 18:35 Відповісти
Обісцянти...
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03.05.2022 18:43 Відповісти
останній відмироточив
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03.05.2022 19:28 Відповісти
по-православному...
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03.05.2022 19:33 Відповісти
Zасцикі казламорді, *****...
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03.05.2022 19:32 Відповісти
Мрії збуваються. Побачить Україну та обісцявшись здохнуть. Дідиобсцикали)
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03.05.2022 19:40 Відповісти
БИЙТЕ ЦЮ НЕЧИСТЬ!!! ВИКУРЮЙТЕ З НАШОЇ ЗЕМЛІ!
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03.05.2022 20:20 Відповісти
Проста нужна прєкратіть шастать
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03.05.2022 20:43 Відповісти
Так и не успели кацапы сожрать банку кошачьего корма ))))
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03.05.2022 22:22 Відповісти
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04.05.2022 00:48 Відповісти
а як у них виявилися гранатометами, які стоять на озброєнні в підрозділах ЗСУ?
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04.05.2022 10:02 Відповісти
На війні всяке буває-он наші часом цілий танк заарканять...так що
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07.05.2022 21:08 Відповісти
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09.05.2022 14:10 Відповісти
 
 