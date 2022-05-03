Миколаївські десантники продовжують успішно знищувати окупантів. ФОТОрепортаж

Миколаївські десантники продовжують успішно знищувати ворогів України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"На знімках зафіксовані тіла та трофеї, що залишились від загарбників. Як бачимо, з логістичним забезпеченням у "другої армії світу" досить важко. Зокрема, росіяни носять українські черевики з високими берцями для військових, а також користуються гранатометами, які стоять на озброєнні в підрозділах Збройних Сил України. Продовжуємо й надалі знищувати ворогів України!", - йдеться у повідомленні.

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