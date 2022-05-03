Миколаївські десантники продовжують успішно знищувати окупантів. ФОТОрепортаж
Миколаївські десантники продовжують успішно знищувати ворогів України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
"На знімках зафіксовані тіла та трофеї, що залишились від загарбників. Як бачимо, з логістичним забезпеченням у "другої армії світу" досить важко. Зокрема, росіяни носять українські черевики з високими берцями для військових, а також користуються гранатометами, які стоять на озброєнні в підрозділах Збройних Сил України. Продовжуємо й надалі знищувати ворогів України!", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+105 саша паламарчук
показати весь коментар03.05.2022 17:44 Посилання
+42 Александр Чуднивец #474549
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+39 Олександр Степанов #468220
показати весь коментар03.05.2022 17:49 Посилання
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Загальні бойові втрати* росіян від початку вторгнення в Україну, за даними Генштабу, станом на ранок 3 травня:
танків - 1 062 (+14);
бойових броньованих машин (ББМ) - 2 567 (+48);
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ну ніякого зв"язку..
прям цвет почти такой же
Там они еще и "размножают" убитых довольно часто ,и своих выдают за наших (часть луггандонцев воюет в нашей форме ,еще и хвалятся ,что у укропов прибарахлились)
це вони ******** у зсу ? Чи в них теж є натівськи речі ?
- Украинский чернозем.
???????