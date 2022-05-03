Воїни 79-ї бригади вкотре знищили підрозділ російських окупантів. ФОТОрепортаж

Серед особистих речей знищених окупантів, був електронний проїзний документ рейсом Уфа – Чебаркуль, виписаний на Лєнара Мінзіровича Тукаєва. І це був квиток в один кінець!

Про це повідомила служба зв’язків з громадськістю 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, передає Цензор.НЕТ.

"Уфа – Чебаркуль, або квиток для окупанта в один кінець.

Воїни 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил в чергове знищили підрозділ російських окупантів.

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Серед особистих речей знищених окупантів, був електронний проїзний документ рейсом Уфа – Чебаркуль. І це був квиток в один кінець!

Слід зазначити, що на даний час підрозділи Миколаївської бригади разом з іншими військовими частинами Десантно-штурмових військ Збройних Сил України продовжують знищувати сили російських окупантів на всіх основних напрямках", - йдеться у повідомленні.











