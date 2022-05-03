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Новини Фото Війна
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Воїни 79-ї бригади вкотре знищили підрозділ російських окупантів. ФОТОрепортаж

Серед особистих речей знищених окупантів, був електронний проїзний документ рейсом Уфа – Чебаркуль, виписаний на Лєнара Мінзіровича Тукаєва. І це був квиток в один кінець!

Про це повідомила служба зв’язків з громадськістю 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, передає Цензор.НЕТ.

"Уфа – Чебаркуль, або квиток для окупанта в один кінець.

Воїни 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил в чергове знищили підрозділ російських окупантів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Их маленькими пачками везут, чтоб народ не ох#евал. И ночью": російські окупанти обговорюють доставку "вантажу 200", - перехоплення СБУ. АУДIО

Серед особистих речей знищених окупантів, був електронний проїзний документ рейсом Уфа – Чебаркуль. І це був квиток в один кінець!

Слід зазначити, що на даний час підрозділи Миколаївської бригади разом з іншими військовими частинами Десантно-штурмових військ Збройних Сил України продовжують знищувати сили російських окупантів на всіх основних напрямках", - йдеться у повідомленні.

Воїни 79-ї бригади вкотре знищили підрозділ російських окупантів 01
Воїни 79-ї бригади вкотре знищили підрозділ російських окупантів 02
Воїни 79-ї бригади вкотре знищили підрозділ російських окупантів 03
Воїни 79-ї бригади вкотре знищили підрозділ російських окупантів 04
Воїни 79-ї бригади вкотре знищили підрозділ російських окупантів 05
Воїни 79-ї бригади вкотре знищили підрозділ російських окупантів 06

Автор: 

армія рф (17743) ліквідація (4046) 79 окрема десантно-штурмова бригада (202)


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Топ коментарі
+29
Как же он сел в поезд?! Там же написано "ЗАПРЕЩЕН ПРОВОЗ ЖИВОТНЫХ"...Это не его билет, спи*дил наверное.
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03.05.2022 13:18
+25
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03.05.2022 13:17
+17
квиток на той світ-слава українській армії
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03.05.2022 13:16
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Совсем свеженькие удобрения
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03.05.2022 13:12 Відповісти
Не успели даже вещи распаковать
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03.05.2022 13:13 Відповісти
Но радиатор уже утащили.
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03.05.2022 13:47 Відповісти
Збирали б кольрмет на кацапії то були б живі. Укріінська сировина для декого з орків "Ценєє жизні".
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03.05.2022 16:13 Відповісти
воняет гавницом даже через экран
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03.05.2022 13:14 Відповісти
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03.05.2022 13:17 Відповісти
Готовим ********* на 9 травня заздалегiдь.
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03.05.2022 13:15 Відповісти
минзирович всЬо
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03.05.2022 13:15 Відповісти
квиток на той світ-слава українській армії
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03.05.2022 13:16 Відповісти
One Way Ticket )))
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03.05.2022 13:17 Відповісти
Как же он сел в поезд?! Там же написано "ЗАПРЕЩЕН ПРОВОЗ ЖИВОТНЫХ"...Это не его билет, спи*дил наверное.
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03.05.2022 13:18 Відповісти
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03.05.2022 13:52 Відповісти
За інформацією Генерального штабу ЗС України загальні бойові втрати противника з 24.02 по 3.05 орієнтовно склали:
особового складу - близько 24 200 +400 осіб ліквідовано,
танків - 1062 +14 од,
бойових броньованих машин - 2567 +48 од,
артилерійських систем - 475 +16 од,
РСЗВ - 162 +10 од,
засоби ППО - 80 од,
літаків - 194 од,
гелікоптерів - 155 од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 1 843 +19 од,
кораблі /катери - 10 +2 од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 291 +20.
спеціальна техніка - 38.
крилаті ракети - 84.
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03.05.2022 13:20 Відповісти
На превеликий жаль , але до великого свята не дотягує святкова цифра 30 тисяч двухсотих .
А ось тисяча танків план вже зараз виконали ... 200 літаків теж мабудь буде не завтра , то до 6 травня точно . Під питанням лише дотягне їх арта до 500 забаранених одиниць , чи ні ?!

Ото ж яке свято без запланованої статистики !
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03.05.2022 13:32 Відповісти
Горіть у пеклі, рашистські ********! Слава ЗСУ!
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03.05.2022 13:23 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZU_8q5LnWYvwbJ4Noz8MKN7cPeSHOQOGY9dDx1ypLZayB9vJTf9zKfzZp0qKYFj-dKDwROh7E_V_X2W4DdQ7o68FZu4G2CHqmeA9Xf-ysUL2A1rbf7XP9DD3DLC2quiN9I&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003 14 hrs · До попередніх заміток щодо вибухів на раші:

Я згадував про нічні вибухи в Білгороді, а в тексті про вибух у Пермі додав, що вони уникають звинувачень у подібних вибухах і руйнуваннях України, бо це вже працюватиме проти них.

А зараз маємо підтвердження цієї тези на прикладі Білгорода.

Читайте й тіштеся. Виявляється, рашистська авіація "совєршаєт спєцопєрацію" в небі над своїм же Білгородом. Чекаю, коли їхня спєцапєрація пересунеться до маскви.



301301

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03.05.2022 13:23 Відповісти
сьездил на майские. шашлыком ))
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03.05.2022 13:27 Відповісти
"One way ticket" Eruption на біс
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03.05.2022 13:28 Відповісти
Наші котики.
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03.05.2022 13:43 Відповісти
Очебаркулились.
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03.05.2022 13:48 Відповісти
БМП неначе ціла , добре , нам згодиться
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03.05.2022 13:50 Відповісти
вкотре ? знищили підрозділ російських окупантів; в чергове ? знищили підрозділ російських окупантів.

Цензор НЕТ вкотре/в чергове ніяк не може найняти редактора - текстовика ?
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03.05.2022 13:54 Відповісти
нипоняв. а как впустили в вагон животное по этому билету?
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03.05.2022 13:55 Відповісти
тільки хотіла те ж саме спитати , з язику зняв 😃😃😃
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03.05.2022 15:09 Відповісти
Воїни 79 бригади - це справжні захисники України.

А от боягузи зі Львівської тер.оборони - це страшне скупчення осіб, що зассали їхати на іронт та сховалися у мирному тилу, за 1250 км від фронту.
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03.05.2022 14:09 Відповісти
Лопата на броневичке очень предусмотрительно, дабы не искать, чем прикопать
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03.05.2022 16:14 Відповісти
 
 