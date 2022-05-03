Воїни 79-ї бригади вкотре знищили підрозділ російських окупантів. ФОТОрепортаж
Серед особистих речей знищених окупантів, був електронний проїзний документ рейсом Уфа – Чебаркуль, виписаний на Лєнара Мінзіровича Тукаєва. І це був квиток в один кінець!
Про це повідомила служба зв’язків з громадськістю 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, передає Цензор.НЕТ.
"Уфа – Чебаркуль, або квиток для окупанта в один кінець.
Воїни 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил в чергове знищили підрозділ російських окупантів.
Серед особистих речей знищених окупантів, був електронний проїзний документ рейсом Уфа – Чебаркуль. І це був квиток в один кінець!
Слід зазначити, що на даний час підрозділи Миколаївської бригади разом з іншими військовими частинами Десантно-штурмових військ Збройних Сил України продовжують знищувати сили російських окупантів на всіх основних напрямках", - йдеться у повідомленні.
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А ось тисяча танків план вже зараз виконали ... 200 літаків теж мабудь буде не завтра , то до 6 травня точно . Під питанням лише дотягне їх арта до 500 забаранених одиниць , чи ні ?!
Ото ж яке свято без запланованої статистики !
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003 14 hrs · До попередніх заміток щодо вибухів на раші:
Я згадував про нічні вибухи в Білгороді, а в тексті про вибух у Пермі додав, що вони уникають звинувачень у подібних вибухах і руйнуваннях України, бо це вже працюватиме проти них.
А зараз маємо підтвердження цієї тези на прикладі Білгорода.
Читайте й тіштеся. Виявляється, рашистська авіація "совєршаєт спєцопєрацію" в небі над своїм же Білгородом. Чекаю, коли їхня спєцапєрація пересунеться до маскви.
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Цензор НЕТ вкотре/в чергове ніяк не може найняти редактора - текстовика ?
А от боягузи зі Львівської тер.оборони - це страшне скупчення осіб, що зассали їхати на іронт та сховалися у мирному тилу, за 1250 км від фронту.