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Новости Фото Война
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Николаевские десантники продолжают успешно уничтожать оккупантов. ФОТОрепортаж

Николаевские десантники продолжают уничтожать врагов Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"На снимках зафиксированы оставшиеся от захватчиков тела и трофеи. Как видим, с логистическим обеспечением во "второй армии мира" достаточно тяжело. В частности, россияне носят украинские ботинки с высокими берцами для военных, а также пользуются гранатометами, стоящими на вооружении в подразделениях Вооруженных Сил Украины. Продолжаем и дальше уничтожать врагов Украины!" - говорится в сообщении.

Смотрите: Воины 79-й бригады в очередной раз уничтожили подразделение российских оккупантов. ФОТОрепортаж

Николаевские десантники продолжают успешно уничтожать оккупантов 01
Николаевские десантники продолжают успешно уничтожать оккупантов 02
Николаевские десантники продолжают успешно уничтожать оккупантов 03
Николаевские десантники продолжают успешно уничтожать оккупантов 04
Николаевские десантники продолжают успешно уничтожать оккупантов 05

армия РФ (19562) Генштаб ВС (6426) уничтожение (7156) техника (1746) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (198)


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Топ комментарии
+105
Останній орк з радості аж обісцявся
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03.05.2022 17:44
+42
ДШВ України-черговий респект.Не зупиняйтесь...
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03.05.2022 17:45
+39
То він ід лютої ненаісті на нацистів і від радісних спогадів, як "деды ваивали"
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03.05.2022 17:49
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Останній орк з радості аж обісцявся
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03.05.2022 17:44 Ответить
То він ід лютої ненаісті на нацистів і від радісних спогадів, як "деды ваивали"
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03.05.2022 17:49 Ответить
Так вот для чего они массово тырят унитазы... Этому рашоорку не повезло, пришлось прямо в штаны испражняться.
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03.05.2022 17:51 Ответить
это посмертное мочеиспускание
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03.05.2022 18:33 Ответить
Это смазка потекла при катапултировании души орка из бренного тела.
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03.05.2022 18:34 Ответить
Просто последние мысли были я в семью 7 миллионов компенсации заработал. Радость.
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03.05.2022 19:04 Ответить
Це якщо він з паРаші,а якщо з Лугондона,то 10т дерев*янних
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03.05.2022 21:51 Ответить
ну, це ми його ше ззаду на бачили ( і слава Богу)
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03.05.2022 19:20 Ответить
А еще у этого пдрса обоссатого какая то полосатая футболка
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03.05.2022 20:33 Ответить
ДШВ України-черговий респект.Не зупиняйтесь...
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03.05.2022 17:45 Ответить
Где же они взяли нлавы?
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03.05.2022 17:45 Ответить
NLAW нет на фото
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03.05.2022 17:48 Ответить
А де на фото NLAW?
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03.05.2022 17:49 Ответить
Это шведский АТ4. Поставлено 5000 штук.
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03.05.2022 18:40 Ответить
Не знаю чи то NLAWи,але бачив відео,як орки захопили склад з ними в Луганській обл.
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03.05.2022 19:16 Ответить
Черт полосатый хрюсский,это оружие не складируется, а сразу поставляется на передок ,фыздыш гнида...
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03.05.2022 20:37 Ответить
в спам, рузькэ
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03.05.2022 18:08 Ответить
Еще неделю назад вы все про отход с лимана кукарекали, балаболы руснявые. Давно языки вам русаки за балабольство не укарачивали.
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03.05.2022 18:13 Ответить
Видно сразу кацапского орка, который не в курсе, что возле лимана с джевелином нет толку бегать, поскольку там леса и джевелин в такой местности бесполезен будет. Туда больше нлау подойдёт. Вы реально русские тупые. Дегенераты и скот без извилин в голове.
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03.05.2022 18:24 Ответить
Диванний експерд?
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03.05.2022 17:51 Ответить
Постановка клоунов оркских ...зря стараешся бот масковский.
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03.05.2022 17:59 Ответить
Ти, їблан, заблудився. ****** на лєнта.сру.
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03.05.2022 19:08 Ответить
В любом военторге.
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03.05.2022 17:57 Ответить
Світові ціни на металобрухт за минулий тиждень знизилися на $25

---------

Загальні бойові втрати* росіян від початку вторгнення в Україну, за даними Генштабу, станом на ранок 3 травня:

танків - 1 062 (+14);

бойових броньованих машин (ББМ) - 2 567 (+48);


----------

ну ніякого зв"язку..
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03.05.2022 17:47 Ответить
Красівоє
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03.05.2022 17:48 Ответить
Ууу. Первому выдали куртку всю в дырках. Последнему мокрые штаны. Вот тебе и вояки до Берлина не дошли
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03.05.2022 17:48 Ответить
Разлеглась жмуры касапские на Украинской земельке. Ничтожества второй армии мира.
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03.05.2022 17:49 Ответить
Обісцянки)))
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03.05.2022 17:52 Ответить
ані українська зброя ані берці не допомогли
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03.05.2022 17:52 Ответить
Что то рузкий десантник обосцался. Ето ему не в фонтанах купаться
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03.05.2022 17:52 Ответить
в фонтанах и бутылку об бошку тупоголовую бить
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03.05.2022 17:59 Ответить
ВСЕХ кацапских ублюдков ЗАВАЛИМ !
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03.05.2022 17:52 Ответить
перед тим як здохнути, всцявся, свонособака
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03.05.2022 17:54 Ответить
Та ти б і всрався, якби попав в оточення Миколаївських десантників.
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03.05.2022 18:01 Ответить
а що з Чорнобаївкою? Погані новини?Повідомити треба все ж....
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03.05.2022 17:55 Ответить
Про що йде мова?
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03.05.2022 18:23 Ответить
так по ящику поделились. вроде 18-0. там еще два склада боеприпасов минус.
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03.05.2022 18:54 Ответить
Якесь воно все... дикунське.. речі, одяг, зброя...
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03.05.2022 17:55 Ответить
я вспомнил про кошачий корм похожа на такую банку
прям цвет почти такой же
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03.05.2022 17:58 Ответить
У рашистських ТГ каналах нажаль багато фоток не тільки полонених наших...
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03.05.2022 18:01 Ответить
І ЩО ? НАДА ПИРИСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ??? ДАРЕМНО СТАРАЄТЕСЬ,ГАНДОНИ РАШИСТСЬКІ !
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03.05.2022 18:16 Ответить
ну так понятно всем,что потери есть ,особенно на луггандонии.
Там они еще и "размножают" убитых довольно часто ,и своих выдают за наших (часть луггандонцев воюет в нашей форме ,еще и хвалятся ,что у укропов прибарахлились)
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03.05.2022 19:02 Ответить
последнее фото - пописял перед сном ... вечным
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03.05.2022 17:59 Ответить
або, скоріше, вже після )
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03.05.2022 18:04 Ответить
Nado vyjasnet po nomeram otkuda eti granatamioti popali kacapam?
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03.05.2022 18:08 Ответить
З нашої стороны теж є втрати. Це їх трофеї
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03.05.2022 18:13 Ответить
на останньому кадрі ще й посцяти встиг)
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03.05.2022 18:10 Ответить
А що за дудки ?

це вони ******** у зсу ? Чи в них теж є натівськи речі ?
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03.05.2022 18:12 Ответить
На первой фото меня смутили ботинки - вони же в лаптях в Украину пришли . Сперли ботинки трусы брюки у ВСУ
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03.05.2022 18:31 Ответить
Украинские десантники разыскали на передовой трех россиян, двух Емель и одного Ивана, а затем вручили счастливчикам билеты на концерт Иосифа Кобзона! ... ребята получившие заветные тикеты были настолько рады, что даже свалились с ног от счасчтья. А один Емеля даже опписался .... да, неловкая ситуация, но вы же понимаете, встреча со звездной такого масштаба ... несдержал эмоций, так сказать 🤣
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03.05.2022 18:12 Ответить
- Что москали могут делать лучше всех в мире!?
- Украинский чернозем.

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03.05.2022 18:24 Ответить
Обоссаний руцкий мир , почти как Сивоха
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03.05.2022 18:28 Ответить
Молодцы, так и надо, без всяких пленных, только тотальный террор, можно и не показывать
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03.05.2022 18:31 Ответить
«Зокрема, росіяни носять українські черевики з високими берцями для військових, а також користуються гранатометами, які стоять на озброєнні в підрозділах Збройних Сил України. Продовжуємо Джерело: »

???????
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03.05.2022 18:35 Ответить
Обісцянти...
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03.05.2022 18:43 Ответить
останній відмироточив
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03.05.2022 19:28 Ответить
по-православному...
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03.05.2022 19:33 Ответить
Zасцикі казламорді, *****...
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03.05.2022 19:32 Ответить
Мрії збуваються. Побачить Україну та обісцявшись здохнуть. Дідиобсцикали)
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03.05.2022 19:40 Ответить
БИЙТЕ ЦЮ НЕЧИСТЬ!!! ВИКУРЮЙТЕ З НАШОЇ ЗЕМЛІ!
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03.05.2022 20:20 Ответить
Проста нужна прєкратіть шастать
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03.05.2022 20:43 Ответить
Так и не успели кацапы сожрать банку кошачьего корма ))))
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03.05.2022 22:22 Ответить
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04.05.2022 00:48 Ответить
а як у них виявилися гранатометами, які стоять на озброєнні в підрозділах ЗСУ?
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04.05.2022 10:02 Ответить
На війні всяке буває-он наші часом цілий танк заарканять...так що
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07.05.2022 21:08 Ответить
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09.05.2022 14:10 Ответить
 
 