Николаевские десантники продолжают успешно уничтожать оккупантов. ФОТОрепортаж
Николаевские десантники продолжают уничтожать врагов Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
"На снимках зафиксированы оставшиеся от захватчиков тела и трофеи. Как видим, с логистическим обеспечением во "второй армии мира" достаточно тяжело. В частности, россияне носят украинские ботинки с высокими берцами для военных, а также пользуются гранатометами, стоящими на вооружении в подразделениях Вооруженных Сил Украины. Продолжаем и дальше уничтожать врагов Украины!" - говорится в сообщении.
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+105 саша паламарчук
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+42 Александр Чуднивец #474549
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+39 Олександр Степанов #468220
показать весь комментарий03.05.2022 17:49 Ссылка
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Загальні бойові втрати* росіян від початку вторгнення в Україну, за даними Генштабу, станом на ранок 3 травня:
танків - 1 062 (+14);
бойових броньованих машин (ББМ) - 2 567 (+48);
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ну ніякого зв"язку..
прям цвет почти такой же
Там они еще и "размножают" убитых довольно часто ,и своих выдают за наших (часть луггандонцев воюет в нашей форме ,еще и хвалятся ,что у укропов прибарахлились)
це вони ******** у зсу ? Чи в них теж є натівськи речі ?
- Украинский чернозем.
???????