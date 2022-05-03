Николаевские десантники продолжают успешно уничтожать оккупантов. ФОТОрепортаж

Николаевские десантники продолжают уничтожать врагов Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"На снимках зафиксированы оставшиеся от захватчиков тела и трофеи. Как видим, с логистическим обеспечением во "второй армии мира" достаточно тяжело. В частности, россияне носят украинские ботинки с высокими берцами для военных, а также пользуются гранатометами, стоящими на вооружении в подразделениях Вооруженных Сил Украины. Продолжаем и дальше уничтожать врагов Украины!" - говорится в сообщении.

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