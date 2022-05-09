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Відновлено сполучення між Києвом та Полтавою трасою М-03, - Кубраков. ВIДЕО

На Київщині поблизу села Борщів побудували тимчасову об'їзну дорогу поруч зі зруйнованим мостом.

Таким чином, сполучення між Києвом та Полтавою дорогою М-03 відновлено, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, тимчасовий об’їзд відповідає параметрам дороги третьої категорії та розрахований не лише на легковий, але і на вантажний транспорт. Це критично важливо, адже магістраль М-03 є однією з ключових у країні.

У найкоротші терміни дорожники влаштували через річку Трубіж сім водопропускних труб, ґрунт укріпили геотекстильною решіткою, на шар піску поклали щебенево-піщану суміш, зверху – асфальтобетонне покриття та встановили відповідні дорожні знаки.

"Поки в країни триває війна, логістичні зв'язки на звільнених територіях налагоджуємо завдяки тимчасовим об'їзним шляхам та переправам. Вони не лише забезпечують доставлення вантажів у постраждалі куточки, але й допомагають налагоджувати та відновлювати життєдіяльність населених пунктів, звільнених з російської окупації. На Київщині нам вже вдалося відновити рух на усіх зруйнованих переправах окрім тих, які потребують розмінування", - сказав міністр інфраструктури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На маршруті Київ - Житомир повністю відновили рух транспорту

Автор: 

дороги (3075) інфраструктура (493) Кубраков Олександр (448)


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09.05.2022 14:28 Відповісти
От для чого писати? Шоб кацапня знову ракетою зруйнувала? Ну зробили то й зробили, молодці. Не треба про це розповідати...
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09.05.2022 14:38 Відповісти
Вчора жав міст- а тепер знаю що можна їхати через міст
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09.05.2022 14:42 Відповісти
Слава Богу...
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09.05.2022 15:02 Відповісти
 
 