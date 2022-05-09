Зруйновані будинки та підприємства, зняті колеса "Жигулів", - результати окупації Циркунів. ВIДЕО
Після звільнення Циркунів на Харківщині стають зрозумілі масштаби руйнувань у селі.
У мережі опубліковано відео з Циркунів, інформує Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що українські захисники звільнили село Циркуни на Харківщині.
Водночас, поліція Харківщини попереджає громадян про небезпеку повернення до населених пунктів, звільнених від окупантів.
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