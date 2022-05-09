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Разрушенные дома и предприятия, снятые колеса "Жигулей", - результаты оккупации Циркунов. ВИДЕО

После освобождения Циркунов в Харьковской области становятся понятны масштабы разрушений в селе.

В сети опубликовано видео из Циркунов, сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, накануне стало известно, что украинские защитники освободили село Циркуны в Харьковской области.

В то же время полиция Харьковщины предупреждает граждан об опасности возвращения в населенные пункты, освобожденные от оккупантов.

увольнение (2685) Харьковщина (5577)


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При Зеленському "слідство" розбереться з тим, хто віддав наказ перед нападом розмінувати Чонгар так само, як і розібралось з тим, хто злив ворогу таємну операцію спецслужб по вагнерівцям.
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09.05.2022 18:01 Ответить
подивіться на перелякане ***** на 1:08:20. ледве не кинувся втікати від солдата
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09.05.2022 18:03 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=uczYnS-B1Jg
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09.05.2022 18:05 Ответить
Скоро,очень скоро....
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09.05.2022 18:05 Ответить
https://woman.rambler.ru/cooking/48620384-myasnikov-predskazal-rossiyanam-zamenu-myasa-blyudami-iz-nasekomyh/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news Мясников предсказал россиянам замену мяса блюдами из насекомых - Rambler/імпортозамещеніє в дії
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09.05.2022 18:07 Ответить
 
 