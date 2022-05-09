Разрушенные дома и предприятия, снятые колеса "Жигулей", - результаты оккупации Циркунов. ВИДЕО

После освобождения Циркунов в Харьковской области становятся понятны масштабы разрушений в селе.

В сети опубликовано видео из Циркунов, сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, накануне стало известно, что украинские защитники освободили село Циркуны в Харьковской области.

В то же время полиция Харьковщины предупреждает граждан об опасности возвращения в населенные пункты, освобожденные от оккупантов.