Разрушенные дома и предприятия, снятые колеса "Жигулей", - результаты оккупации Циркунов. ВИДЕО
После освобождения Циркунов в Харьковской области становятся понятны масштабы разрушений в селе.
В сети опубликовано видео из Циркунов, сообщает Цензор.НЕТ.
Напомним, накануне стало известно, что украинские защитники освободили село Циркуны в Харьковской области.
В то же время полиция Харьковщины предупреждает граждан об опасности возвращения в населенные пункты, освобожденные от оккупантов.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Voc Vox
показать весь комментарий09.05.2022 18:01 Ответить Мне нравится 12 Ссылка
SuperVsirf .
показать весь комментарий09.05.2022 18:03 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
SuperVsirf .
показать весь комментарий09.05.2022 18:05 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Владимир #467749
показать весь комментарий09.05.2022 18:05 Ответить Мне нравится 9 Ссылка
Федір
показать весь комментарий09.05.2022 18:07 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль