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"Для росіян факт існування України неприйнятний. Цей виклик спонукав навіть раніше пасивних людей стати до зброї", - боєць українського добровольчого підрозділу. ВIДЕО

Заперечення росіянами української ідентичності та намагання знищити українство спонукали навіть раніше пасивних людей стати до зброї і боронити свою батьківщину.

Про це розповів Цензор.НЕТ один з бійців добровольчого підрозділу Героя України Дмитра Коцюбайла.

"Сьогодні досить потужний патріотичний підйом. Ті люди, про яких би я ніколи не подумав, які завжди були пасивні, вони сьогодні стають до лав територіальної оборони... Долучаються до спротиву, до цієї війни і показують, що їм це все не байдуже", - каже доброволець.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Понятий "Украина" и "украинец" не должно существовать в будущем", - депутат Держдуми РФ Матвєйчев. ВIДЕО

Автор: 

Держдума (735) Правий сектор (332) добровольці (935) Коцюбайло Дмитро (62)


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Топ коментарі
+39
​💛💙 Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия​💛💙 Россия такое же имеет отношение к Руси, как морская свинка к морю ​💛💙
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10.05.2022 15:43 Відповісти
+25
Для кацапов сам факт существования других народов неприятный факт.
А вообще забавно, но есть такая особенность - Ирану мешает жить Израиль, Венесуэле - США, КНДР мешает Япония, а рашке-засрашке - Украина. Почему-то всегда у мировых лузеров виноват кто-то другой.
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10.05.2022 15:53 Відповісти
+22
Звісно бо з українцями їх історія не клеїться , а без історії вони безрідні племена орків , от вони і пішли вабанк на смерть
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10.05.2022 15:47 Відповісти
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​💛💙 Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия​💛💙 Россия такое же имеет отношение к Руси, как морская свинка к морю ​💛💙
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10.05.2022 15:43 Відповісти
не удачный пример..с Францией даже в Бельгии с ее вековыми противостояниями между французами и нидерландцами фламандцы и то был найден компромисс и то реально страна шла к полному разделу и именно по языковому признаку..!!!!! опять клятая мова..вот мне интересно в самой России язык русский а нации русские НЕТ...а есть народы России по Конституции и язык каждого народа а народа РУССКИЕ НЕТ НАЦИИ РУССКИЕ НЕТ ЭТНОСА РУССКИЕ НЕТ иные народы указаны язык их указан а общий язык по России-- русский!!!!??в Бельгии и Евросоюзе уж теперь то все понимают- что это работа Путина...
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10.05.2022 16:08 Відповісти
А українська мова - це русскій язик?
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10.05.2022 15:53 Відповісти
Забавный факт - в русской педивикии есть статья "Список искусственных языков", так там присутствует русский язык между Романид и Симлиш (год создания 1666) .
В той же педивикии написано, что украинский язык ведет своё начало из праславянского языка с V в. н. э., то есть когда не то что московии не было и в помине, даже протокацапов ещё не было.
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10.05.2022 16:02 Відповісти
Просто вже дратує ця гра у слова...ми русь! ні - це ми русь! ви нацисти фашисти! ні - це ви нацисти фашисти!...і це вже як який об'єднуючий фактор...
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10.05.2022 16:34 Відповісти
Там много забавных фактов. К примеру, первым русским поэтом и просветителем (т.е. тем, кто вообще этих бабуинов науке учил), был по их же источникам Симеон Полоцкий (фамилия как бы намекает), который родился на территории нынешней Беларуси, а учился в Киево-Могилянке. Его стихи, которые были написаны на языке, который больше походит на украинский, чем на русский, они уже конечно подчистили.
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10.05.2022 17:13 Відповісти
наоборот причем документально доказано причем теми на кого Любят в России ссылаться-- Даль Брокгаузе и прочие прямо указывали-- что из украинского языка вышел суржик--тот самый русский язык
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10.05.2022 16:10 Відповісти
Колись, а точніше ще у 1983 р. я спитав гайда в Історичному музеї в Москві, що на Красній площі, чому на Московії Акають, а на Поволжі Окають. Гайд сказала, що це рудименти угро-фінської мови на якій ще в 18 сторіччі розмовляли в цих місцевостях, переважно дєрєвнях і саме там зародився рускій язик як суржик на якому місцеві кріпаки розмовляли з панами, які жили переважно в містах і угро-фінської не розуміли. А в містах тоді розмовляли на мові дуже схожій на ******* середньо-українську (Полтавщина, Чернігів ...).
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10.05.2022 16:53 Відповісти
ні, українська - це староукраїнська, а староукраїнська - це руська мова, не язик.
Самоназва була - руська мова.
Язик потрапив на Русь тільки з приходом християнства, і самоназва була на той час - словенський язьік, ми називаємо його староцерковньім.
На московії жили купу народів, спільним для них став староцерковний, кожен туди вклав свій вклад і в 18-му столітті Ломоносов створив на його основі ******** "руSSкий" язьік
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11.05.2022 14:32 Відповісти
Точніше як Румунія (Romania) до Риму (Rome.)
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10.05.2022 15:55 Відповісти
Украину нужно переименовать в Русь, тогда эти долб@*** из рашки наконец то успокоятся
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10.05.2022 16:38 Відповісти
Звісно бо з українцями їх історія не клеїться , а без історії вони безрідні племена орків , от вони і пішли вабанк на смерть
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10.05.2022 15:47 Відповісти
Россия должна сгинуть с карты мира. Так оно и будет. Они уже ох#ели со своими придуманными скрепами. Мутанты ё#аные.
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10.05.2022 15:49 Відповісти
Для кацапов сам факт существования других народов неприятный факт.
А вообще забавно, но есть такая особенность - Ирану мешает жить Израиль, Венесуэле - США, КНДР мешает Япония, а рашке-засрашке - Украина. Почему-то всегда у мировых лузеров виноват кто-то другой.
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10.05.2022 15:53 Відповісти
Золоті слова!
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10.05.2022 15:55 Відповісти
Українська ідентичність створюється в процесі захисту України від окупантів.
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10.05.2022 15:55 Відповісти
Це приємно. Дякую Богу, що я українець
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10.05.2022 15:56 Відповісти
самое простое и естественное объяснение, которое я когда бы-то слышал (озвученное девочкой, лет 10-11) ..дословно не запомнил, но смысл - тот!
вы ж наверное понимаете разницу между любовью и ненавистью?
вот такая разница между нами и росийскими - мы ЛЮБИМ, любим Украину, своих детей, родителей ...животных...
а рашка НЕНАВИДИТ !! ненавидит всех ...всех - своих, чужих, слабых, сильных, знаменитых или успешных, нищих или богатых - всех!!! (хочешь я убью соседей что мешают спать???)
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10.05.2022 15:58 Відповісти
це тільки пояснення чому вони такі, а не чому вони хочуть знищити Україну - вони все у нас вкрали і зробили рабами, молодшим братом, а ми Зараз підняли бунт і ми свідки того що вони вкрали, поки ми мовчки сиділи, вони насолоджувались вкраденим, бо ми мовчали, а зараз ми всьому світу показали хзто така русня, тому що ніхто в світі так близько їх не знає як ми, МИ ВСЕ, просто ВСЕ виклали на поверхню, А ЦЕ образа й ненависть смертельна... залишиться тільки 1!
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10.05.2022 16:04 Відповісти
і Ваші слова тільки підтверджують сказане дитиною!
щасливі люди (які *******, кохають) - незалежні, вільні, добрі і незавидющі, не жадібні і відкриті ..
нещасні (які ненавидять) - зависливі, злі, кровожерливі, мстиві, маніакальні і безжальні...
бо любов хоче творити, обігріти, обійняти весь світ...
а ненависть??? тільки вбивати, принижувати, гвалтувати, катувати...
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10.05.2022 16:20 Відповісти
Москаль північний то наш ворог вічний .
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10.05.2022 16:28 Відповісти
Це аксіома для українців.
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10.05.2022 17:12 Відповісти
Только что на российском канале «Т24» в Беларуси, где российских каналов и передач тьма, в разделе «Техника в цифрах» показали какой классный и мощный ракетный крейсер «Москва». Редакторы передачи живут на Марсе? Так туда Илон Маск еще никого не отправил.
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10.05.2022 16:28 Відповісти
росіяни - раби, їх бісить те, що українці завжди борються за свободу ,це бачить весь світ!
LIBERTY
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10.05.2022 16:38 Відповісти
Уверен, что простому жителю запоребрика донедавна было глубоко пофиг Украина и то, чем мы тут занимаемся (тем более, что у многих тут родственники). Но мозги за последние лет 15 им им так накрутили, что они готовы всех нас (в т.ч. своих родственников) считать фашистами и искренне ненавидеть.
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10.05.2022 16:46 Відповісти
Тому ми маємо вичистити все цапське з країни - ізик, культуру, свята, менталітет, тощо.
Але і опір вже помітний. Його створюють ослігархічні телеканали, мосійчучки і влащенки, ткаченки і людина, яка ветує проукраїнські закони і продовжує вітати українців з днем перемоги окупаційної армії.
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10.05.2022 17:02 Відповісти
Гордон: Украинская разведка имеет все данные на оккупантов - нелюдей достанут в любой точке Земли https://www.youtube.com/watch?v=Wg0a6kPJwns
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10.05.2022 17:04 Відповісти
Що характерно для антипутіністів в московії у всіх бідах та у війні з Україною "віновато єврейскоє міровоє правітєльство".
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10.05.2022 17:06 Відповісти
Кацап і кацапія наші вічні вороги. смерть кацапській нечисті!!!!!!!!
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10.05.2022 20:53 Відповісти
 
 