"Для росіян факт існування України неприйнятний. Цей виклик спонукав навіть раніше пасивних людей стати до зброї", - боєць українського добровольчого підрозділу. ВIДЕО
Заперечення росіянами української ідентичності та намагання знищити українство спонукали навіть раніше пасивних людей стати до зброї і боронити свою батьківщину.
Про це розповів Цензор.НЕТ один з бійців добровольчого підрозділу Героя України Дмитра Коцюбайла.
"Сьогодні досить потужний патріотичний підйом. Ті люди, про яких би я ніколи не подумав, які завжди були пасивні, вони сьогодні стають до лав територіальної оборони... Долучаються до спротиву, до цієї війни і показують, що їм це все не байдуже", - каже доброволець.
Топ коментарі
+39 Kristina Rubcova
показати весь коментар10.05.2022 15:43 Відповісти Посилання
+25 valson762
показати весь коментар10.05.2022 15:53 Відповісти Посилання
+22 Autorare Autorare
показати весь коментар10.05.2022 15:47 Відповісти Посилання
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В той же педивикии написано, что украинский язык ведет своё начало из праславянского языка с V в. н. э., то есть когда не то что московии не было и в помине, даже протокацапов ещё не было.
Самоназва була - руська мова.
Язик потрапив на Русь тільки з приходом християнства, і самоназва була на той час - словенський язьік, ми називаємо його староцерковньім.
На московії жили купу народів, спільним для них став староцерковний, кожен туди вклав свій вклад і в 18-му столітті Ломоносов створив на його основі ******** "руSSкий" язьік
А вообще забавно, но есть такая особенность - Ирану мешает жить Израиль, Венесуэле - США, КНДР мешает Япония, а рашке-засрашке - Украина. Почему-то всегда у мировых лузеров виноват кто-то другой.
вы ж наверное понимаете разницу между любовью и ненавистью?
вот такая разница между нами и росийскими - мы ЛЮБИМ, любим Украину, своих детей, родителей ...животных...
а рашка НЕНАВИДИТ !! ненавидит всех ...всех - своих, чужих, слабых, сильных, знаменитых или успешных, нищих или богатых - всех!!! (хочешь я убью соседей что мешают спать???)
щасливі люди (які *******, кохають) - незалежні, вільні, добрі і незавидющі, не жадібні і відкриті ..
нещасні (які ненавидять) - зависливі, злі, кровожерливі, мстиві, маніакальні і безжальні...
бо любов хоче творити, обігріти, обійняти весь світ...
а ненависть??? тільки вбивати, принижувати, гвалтувати, катувати...
LIBERTY
Але і опір вже помітний. Його створюють ослігархічні телеканали, мосійчучки і влащенки, ткаченки і людина, яка ветує проукраїнські закони і продовжує вітати українців з днем перемоги окупаційної армії.