"Для росіян факт існування України неприйнятний. Цей виклик спонукав навіть раніше пасивних людей стати до зброї", - боєць українського добровольчого підрозділу. ВIДЕО

Заперечення росіянами української ідентичності та намагання знищити українство спонукали навіть раніше пасивних людей стати до зброї і боронити свою батьківщину.

Про це розповів Цензор.НЕТ один з бійців добровольчого підрозділу Героя України Дмитра Коцюбайла.

"Сьогодні досить потужний патріотичний підйом. Ті люди, про яких би я ніколи не подумав, які завжди були пасивні, вони сьогодні стають до лав територіальної оборони... Долучаються до спротиву, до цієї війни і показують, що їм це все не байдуже", - каже доброволець.

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