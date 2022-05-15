Нацгвардійці заспівали пісню "Стефанія". ВIДЕО

Бійці Національної гвардії України привітали гурт Kalush Orchestra з перемогою на Євробаченні та подякували за підтримку воїнів "Азовсталі".

Відповідне відео оприлюднено на каналі Нацгвардії в YouTube, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Україна перемогла у Євробаченні - переможе і у війні", - кажуть гвардійці.

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