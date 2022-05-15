Нацгвардійці заспівали пісню "Стефанія". ВIДЕО
Бійці Національної гвардії України привітали гурт Kalush Orchestra з перемогою на Євробаченні та подякували за підтримку воїнів "Азовсталі".
Відповідне відео оприлюднено на каналі Нацгвардії в YouTube, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Україна перемогла у Євробаченні - переможе і у війні", - кажуть гвардійці.
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+14 Voc Vox
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Вадим Лисиця. До і протягом Революції гідності, а згодом певний час після анексії Криму працював у Московії директором одного з напрямків Warner Russia.
Це саме той лейбл Warner Russia, який свого часу викупив Блаватнік (за чутками за гроші путіна - 3 млрд $) аби просувати російскую музикальную культуру і рускій мір во всьом мірє і світі.
Саме цей Warner Russia, що запалив та експортнув до нас, прямісінько із маскви нових «українських зірок».
Так, дорогенькі, протягом останніх років, фінансування, контракти, підтримка у цих українських зірок була саме з Warner Russia і в Україні через свого представника компанію Best Music. Напряму або через посередників.
Впевнений що вони досі не розірвали контракти.
Вадим Лисиця протягом останніх років неодноразово літав до москви - звітувати про свої творчі здобутки зі Світланою Лободою, в якості музичного продюсера та звукоінженерити її лайви на найбільших аренах раші.
Але найважливіше для мене те, що саме Вадим Лисиця є директором з розподілу коштів організацій колективного управління (я вважаю справжніх шахраїв) під назвою ГС УЛАСП та ГС ОКУАСП.
Головний в цих організаціях Олександр Нікін. Друг і подільник Лисиці. До війни він перебував під цілодобовим арештом, рахунки організацій також заарештовані і сьогодні, тривають слідчі дії.
Нікін намагався дати хабар($100тис.)
народному депутату(прогугліть, кілька місяців тому), з метою знести невигідний для нього законопроєкт, що перекривав доступ до схем розкрадання авторстких грошей! Тоді в готелі Київ і був затриманий правоохоронцями.
Лисиця, Нікін, Долінський, і ще декілька невідомих широкому загалу осіб за підозрою слідства, причетні до розкраданнь мільйонів авторських роялті.
Ця мерзота, як спрут пролізла у темні шпарини і заробляла на авторах країни.
Тепер Вадим Лисиця проявив себе і на міжнародному рівні.
Тому, якщо у вас є якісь сумніви щодо того, що нулі Польщі були виставлені ненавмисно, що хтось просто не врахував політичний контекст, відкиньте ці сумніви!
Вата нікуди не поділась і небезпечна більше орків, яких хлопці хоч бачать на передовій.
Або Лисиця - не дуже розумний, тому постійно ******* у граблі, або все врахував і зробив це свідомо, хоч і дуже не хочеться вірити, що його дії спрямовані на те, аби підірвати підтримку України поляками, спричинивши хвилю обурення.
Хто, як і за які вислуги, після купи скандалів, пресконференцій, розслідувань з питань розкрадання авторських винагород, допустив Лисицю до головування у журі в даному конкурсі - залишається відкритим. https://t.me/tanya_adams/2856
https://t.me/ukrainian_militant/2425
ЗСУ знищили черговий склад *********** кацапні
🔥👿
https://t.me/ukrainian_militant/2425 t.me/ukrainian_militant/2425
11.5Kviewsedited https://t.me/ukrainian_militant/2425 May 15 at 13:39