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Нацгвардійці заспівали пісню "Стефанія". ВIДЕО

Бійці Національної гвардії України привітали гурт Kalush Orchestra з перемогою на Євробаченні та подякували за підтримку воїнів "Азовсталі".

Відповідне відео оприлюднено на каналі Нацгвардії в YouTube, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Україна перемогла у Євробаченні - переможе і у війні", - кажуть гвардійці.

Також дивіться: Пісню "Стефанія" переможця Євробачення-2022 Kalush Orchestra співають учасники конкурсу з різних країн: "Я далі слів не знаю, але мені дуже подобається". ВIДЕО

Автор: 

Євробачення (607) Національна гвардія (1590)


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Топ коментарі
+14
Зелене жюрі полякам нуль **********.І не треба блаблабла.Євробачення навіть не так пісенний конкурс,як навколополітичний.Тормоза,Паш змогли викинуть *****,а від рагулячого жюрі здихатись не змогли.
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15.05.2022 17:54 Відповісти
+13
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15.05.2022 17:56 Відповісти
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15.05.2022 17:55 Відповісти
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Слава Украине !
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15.05.2022 17:45 Відповісти
Героям Слава!
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15.05.2022 17:48 Відповісти
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15.05.2022 17:56 Відповісти
а тепер - про голову журі від України

Вадим Лисиця. До і протягом Революції гідності, а згодом певний час після анексії Криму працював у Московії директором одного з напрямків Warner Russia.

Це саме той лейбл Warner Russia, який свого часу викупив Блаватнік (за чутками за гроші путіна - 3 млрд $) аби просувати російскую музикальную культуру і рускій мір во всьом мірє і світі.

Саме цей Warner Russia, що запалив та експортнув до нас, прямісінько із маскви нових «українських зірок».

Так, дорогенькі, протягом останніх років, фінансування, контракти, підтримка у цих українських зірок була саме з Warner Russia і в Україні через свого представника компанію Best Music. Напряму або через посередників.

Впевнений що вони досі не розірвали контракти.
Вадим Лисиця протягом останніх років неодноразово літав до москви - звітувати про свої творчі здобутки зі Світланою Лободою, в якості музичного продюсера та звукоінженерити її лайви на найбільших аренах раші.

Але найважливіше для мене те, що саме Вадим Лисиця є директором з розподілу коштів організацій колективного управління (я вважаю справжніх шахраїв) під назвою ГС УЛАСП та ГС ОКУАСП.

Головний в цих організаціях Олександр Нікін. Друг і подільник Лисиці. До війни він перебував під цілодобовим арештом, рахунки організацій також заарештовані і сьогодні, тривають слідчі дії.

Нікін намагався дати хабар($100тис.)
народному депутату(прогугліть, кілька місяців тому), з метою знести невигідний для нього законопроєкт, що перекривав доступ до схем розкрадання авторстких грошей! Тоді в готелі Київ і був затриманий правоохоронцями.

Лисиця, Нікін, Долінський, і ще декілька невідомих широкому загалу осіб за підозрою слідства, причетні до розкраданнь мільйонів авторських роялті.

Ця мерзота, як спрут пролізла у темні шпарини і заробляла на авторах країни.

Тепер Вадим Лисиця проявив себе і на міжнародному рівні.
Тому, якщо у вас є якісь сумніви щодо того, що нулі Польщі були виставлені ненавмисно, що хтось просто не врахував політичний контекст, відкиньте ці сумніви!
Вата нікуди не поділась і небезпечна більше орків, яких хлопці хоч бачать на передовій.
Або Лисиця - не дуже розумний, тому постійно ******* у граблі, або все врахував і зробив це свідомо, хоч і дуже не хочеться вірити, що його дії спрямовані на те, аби підірвати підтримку України поляками, спричинивши хвилю обурення.

Хто, як і за які вислуги, після купи скандалів, пресконференцій, розслідувань з питань розкрадання авторських винагород, допустив Лисицю до головування у журі в даному конкурсі - залишається відкритим. https://t.me/tanya_adams/2856
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15.05.2022 18:05 Відповісти
Зелене жюрі полякам нуль **********.І не треба блаблабла.Євробачення навіть не так пісенний конкурс,як навколополітичний.Тормоза,Паш змогли викинуть *****,а від рагулячого жюрі здихатись не змогли.
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15.05.2022 17:54 Відповісти
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15.05.2022 17:56 Відповісти
это какой то ПОЗОР
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15.05.2022 18:05 Відповісти
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15.05.2022 17:55 Відповісти
Боже, какие же они красивые!!!!!!!!!
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15.05.2022 17:56 Відповісти
кажуть шо Чорнобаївка-20 https://www.youtube.com/watch?v=szH4pLhwNW8
https://t.me/ukrainian_militant/2425
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15.05.2022 17:58 Відповісти
Чорнобаївка-20
ЗСУ знищили черговий склад *********** кацапні
🔥👿

https://t.me/ukrainian_militant/2425 t.me/ukrainian_militant/2425

11.5Kviewsedited https://t.me/ukrainian_militant/2425 May 15 at 13:39
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15.05.2022 18:00 Відповісти
да хоть 120, люди в Херсоне ждут когда их освободят ЗСУ
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15.05.2022 18:11 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!
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15.05.2022 18:16 Відповісти
Слава нації - смерть ворогам !!!
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15.05.2022 18:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=GjGVy6g5ozY&t=31s
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15.05.2022 19:32 Відповісти
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15.05.2022 20:13 Відповісти
 
 