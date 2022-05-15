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На Одещині знешкодили 2 російські морські міни, – ОВА. ВIДЕО

міна

У неділю на Одещині сапери знешкодили дві російські міни, які пригнало штормом до узбережжя.

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Дві морські міни, які винесло штормом до узбережжя Одеської області, знешкодили сьогодні фахівці Військово-морських сил ЗСУ. Дякуємо за філігранно виконану роботу і збережені життя, водночас вкотре наголошуємо: купатися в Чорному морі та гуляти на пляжах зараз смертельно небезпечно", – зазначив Братчук.

Також читайте: В Одеській затоці на поверхню води спливла міна

Відео знешкодження мін опублікувала пресслужба ВМС України.

Автор: 

Одеська область (3343) Чорне море (1679) розмінування (1007)


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Якщо це та сама міна то якір якийсь убогий і не відрегульований на глибину
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15.05.2022 23:50 Відповісти
Якір у міни - це станочок з колесами, по якому вона котиться з борту. Тут все правильно. Але питання - якщо її викинуло на берег, то чому вона не підірвалась? "Роги" - це капсули з кислотою в свинцевому чохлі, повинні деформуватись...
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16.05.2022 00:00 Відповісти
На відео видно що ріжки і відсік підривача прогнили, анало_говна_нет. ******* міни бережуть для оборони Криму.
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16.05.2022 00:09 Відповісти
скорее всего мина МЯМ (малая якорная мина) или что то подобное
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16.05.2022 00:22 Відповісти
чего подобное, она и есть. Этому говну уже восьмой десяток лет пошёл.
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16.05.2022 01:37 Відповісти
 
 