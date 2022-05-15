На Одещині знешкодили 2 російські морські міни, – ОВА. ВIДЕО
У неділю на Одещині сапери знешкодили дві російські міни, які пригнало штормом до узбережжя.
Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Дві морські міни, які винесло штормом до узбережжя Одеської області, знешкодили сьогодні фахівці Військово-морських сил ЗСУ. Дякуємо за філігранно виконану роботу і збережені життя, водночас вкотре наголошуємо: купатися в Чорному морі та гуляти на пляжах зараз смертельно небезпечно", – зазначив Братчук.
Відео знешкодження мін опублікувала пресслужба ВМС України.
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