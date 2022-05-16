"Ворог втратив десятки одиниць техніки і був вибитий з плацдарму", - Бутусов про спробу окупантів переправитися через Сіверський Донець поблизу Серебрянки. ВIДЕО

Спроба окупантів форсувати Сіверський Донець у районі села Серебрянка та закріпитися на захопленому плацдармі зазнала краху після ефективних дій української армії.

Як повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, втративши чимало техніки та живої сили ворог був змушений відступити на лівий берег річки. Українські воїни наведену переправу знищили.

"Серебрянка - це трохи західніше по руслу Сіверського Донця від Білогорівки. Тут теж була спроба навести переправу. Тут знищено чимало інженерної та бойової техніки. Втрати окупантів тут теж величезні. У нас усі рахують втрати біля Білогорівки, але біля Серебрянки знищено не менше кількох десятків ворожої техніки... Ворог навів переправу, перекинув через річку техніку, але українські воїни не дали можливості закріпитися на плацдармі і знищили окупантів", - розповідає Бутусов та публікує відеозапис з місця боїв.

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