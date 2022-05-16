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"Ворог втратив десятки одиниць техніки і був вибитий з плацдарму", - Бутусов про спробу окупантів переправитися через Сіверський Донець поблизу Серебрянки. ВIДЕО

Спроба окупантів форсувати Сіверський Донець у районі села Серебрянка та закріпитися на захопленому плацдармі зазнала краху після ефективних дій української армії.

Як повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, втративши чимало техніки та живої сили ворог був змушений відступити на лівий берег річки. Українські воїни наведену переправу знищили.

"Серебрянка - це трохи західніше по руслу Сіверського Донця від Білогорівки. Тут теж була спроба навести переправу. Тут знищено чимало інженерної та бойової техніки. Втрати окупантів тут теж величезні. У нас усі рахують втрати біля Білогорівки, але біля Серебрянки знищено не менше кількох десятків ворожої техніки... Ворог навів переправу, перекинув через річку техніку, але українські воїни не дали можливості закріпитися на плацдармі і знищили окупантів", - розповідає Бутусов та публікує відеозапис з місця боїв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спроби РФ оточити українських захисників на Луганщині провалилися через розгром на Сіверському Донці, - CNN

Автор: 

армія рф (17388) знищення (7243) Бутусов Юрій (3590) Сіверський Донець (36)


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Топ коментарі
+16
Правильно! Дали можливість напрацюваться навести переправу перекинуть техніки шмат А потім - знищить! Тікать же нема куди!
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16.05.2022 14:36
+16
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16.05.2022 14:53
+5
У козломордих залізяччя багато, будуть домбу з танків будувати
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16.05.2022 14:40
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Правильно! Дали можливість напрацюваться навести переправу перекинуть техніки шмат А потім - знищить! Тікать же нема куди!
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16.05.2022 14:36 Відповісти
У козломордих залізяччя багато, будуть домбу з танків будувати
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16.05.2022 14:40 Відповісти
и авианосцы США не пройдут по Сев. Донцу
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16.05.2022 18:51 Відповісти
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16.05.2022 14:53 Відповісти
Президент змінив командувача Сил тероборони Далі керуватиме Ігор Танцюра "Повернути шкарпетки,серветки.." 2019.Танцюра наказав віддати волонтерам назад машини,які вони передали для потреб Армії.. Раніше "Десною" рулив "Портянка" Бідна Тероборона
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16.05.2022 14:54 Відповісти
"Розібрали на гайки Т-72Б3. Для тих естетів, хто питав як воно так виходить, шо нема тіл, коли побачиш фото. Під час попадання танк трохи рухався. Тому механік водій додому точно не поїде. Ні в якому вигляді та стані. Нема чого збирати навіть в майонезну банку... "

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16.05.2022 14:56 Відповісти
На фото Абрамс, якщо не помиляюсь.
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16.05.2022 14:59 Відповісти
подібний на Т90 "Прорив"
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16.05.2022 15:27 Відповісти
Кацапи надали танку Т-90 обводів подібних до "Абрамса" Але горить Т-90 по-російькому - яскраво і жарко!
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16.05.2022 17:27 Відповісти
Зібрав Шойгу своїх генералів і показує їм "нову" російську техніку Полазили у танку танкісти вилізли і питають:
- А что же тут "нового"?! Обычный Т-72 Только башня внутри и всё оборудование имеют какой-то странный окрас!
- Так в нём-то всё дело! Это специальное огнестойкое антипригарное покрытие!
- Ну и в чём его секрет?
- А секрет в том что после попадания в него кумулятивной струи или "ударного ядра" Джавелина или британского NLAW оборудование и стенки можно отмыть от нагара обычным мыльным раствором!

- А что с экипажем?
- После попадания нагар на стенках - это и есть экипаж! Да "х** с ними"! Главное -отмывается он теперь легко, а бабы новых нарожают!
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16.05.2022 17:25 Відповісти
Серебробаївка!
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16.05.2022 17:50 Відповісти
 
 