Спроби РФ оточити українських захисників на Луганщині провалилися через розгром на Сіверському Донці, - CNN
Супутникові знімки та свідчення очевидців надають повнішу картину "численних і катастрофічних зусиль російських військ перетнути річку Сіверський Донець на сході України протягом останнього тижня".
Про це йдеться в матеріалі CNN, інформує Цензор.НЕТ.
Відео та фото дронів і супутників показують, що росіяни, ймовірно, втратили до 70 одиниць різноманітної техніки під час спроби перетнути річку на початку цього тижня. Їхня мета полягала в тому, щоб спробувати оточити українську оборону на Луганщині, але наступ провалився.
"Нездатність росіян просунутися з півночі через річку, ймовірно, сповільнила їх наступ на Луганськ, який наразі залежить від військ, що направляються зі сходу та півдня через лінії фронту, які мало рухалися за місяць", - мовиться в матеріалі.
Нагадаємо, армія РФ кілька днів намагалася переправитись через Сіверський Донець, але марно.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
назва не від слова СЕВЕР
Українським військовим вдалось знищити на цій переправі новітню https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C%D0%9F-1 БМП-1АМ «Басурманин» (у кількості 2 одиниць), інженерну машину https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%9C%D0%A0-2 ІМР-2 , вантажну амфібію https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%A2%D0%A1_(%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BC%D1%84%D1%96%D0%B1%D1%96%D1%8F)&action=edit&redlink=1 ПТС , три плавмости https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%9F-2005&action=edit&redlink=1 ПП-2005 , знешкоджено буксирно-моторний катер https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%9C%D0%9A-460&action=edit&redlink=1 БМК-460 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C#cite_note-31 [30] .
Назва кацапської БМП "Басурманин" дуже точно відображає суть нової навали на Україну та суть московського сатанату вцілому.
назва не від слова СЕВЕР.
А на СД забули про цю армійську "смекалку" і пішли вбрід по мулу. Приказ є приказ, хоч топися хоч випливай, попереду "Пабєда"