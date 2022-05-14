Спроби РФ оточити українських захисників на Луганщині провалилися через розгром на Сіверському Донці, - CNN

Супутникові знімки та свідчення очевидців надають повнішу картину "численних і катастрофічних зусиль російських військ перетнути річку Сіверський Донець на сході України протягом останнього тижня".

Про це йдеться в матеріалі CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Відео та фото дронів і супутників показують, що росіяни, ймовірно, втратили до 70 одиниць різноманітної техніки під час спроби перетнути річку на початку цього тижня. Їхня мета полягала в тому, щоб спробувати оточити українську оборону на Луганщині, але наступ провалився.

"Нездатність росіян просунутися з півночі через річку, ймовірно, сповільнила їх наступ на Луганськ, який наразі залежить від військ, що направляються зі сходу та півдня через лінії фронту, які мало рухалися за місяць", - мовиться в матеріалі.

Нагадаємо, армія РФ кілька днів намагалася переправитись через Сіверський Донець, але марно.