Спроби РФ оточити українських захисників на Луганщині провалилися через розгром на Сіверському Донці, - CNN

Супутникові знімки та свідчення очевидців надають повнішу картину "численних і катастрофічних зусиль російських військ перетнути річку Сіверський Донець на сході України протягом останнього тижня".

Про це йдеться в матеріалі CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Відео та фото дронів і супутників показують, що росіяни, ймовірно, втратили до 70 одиниць різноманітної техніки під час спроби перетнути річку на початку цього тижня. Їхня мета полягала в тому, щоб спробувати оточити українську оборону на Луганщині, але наступ провалився.

"Нездатність росіян просунутися з півночі через річку, ймовірно, сповільнила їх наступ на Луганськ, який наразі залежить від військ, що направляються зі сходу та півдня через лінії фронту, які мало рухалися за місяць", - мовиться в матеріалі.

Нагадаємо, армія РФ кілька днів намагалася переправитись через Сіверський Донець, але марно.

Нагадаємо, армія РФ кілька днів намагалася переправитись через Сіверський Донець, але марно.

Ну вода в этой речке совсем не морская по прозрачности
показати весь коментар
14.05.2022 14:48 Відповісти
Кацап з мозком у тебе проблеми.)))
показати весь коментар
14.05.2022 14:54 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2022 16:48 Відповісти
Спецы блин. Какой нахрен Луганск? Учите географию.
показати весь коментар
14.05.2022 14:27 Відповісти
Да пускай донецкая народная республика в союзе с расией наступают на Луганск, нам то что?
показати весь коментар
14.05.2022 22:12 Відповісти
Завдання виконано . За тиждень раніше дедлайна.Шаг за шагом меняем реальность - написала она… https://www.unn.com.ua/uk/news/1963884-vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi
показати весь коментар
14.05.2022 14:38 Відповісти
В мене сумнівів не було , що все зелене лайно , являється холуями кремля !
показати весь коментар
14.05.2022 14:48 Відповісти
Це тільки перший десант. Думаю, там всі посади були давно розподілені. А тут ВСУ та ТРО всі плани зламали.
показати весь коментар
14.05.2022 15:28 Відповісти
Лохонулись они там по полной. Рыбы в Северском Донце, в этом году будут жирные. Но не расслабляемся
показати весь коментар
14.05.2022 14:36 Відповісти
Раки до пива!!!
показати весь коментар
14.05.2022 15:13 Відповісти
Сіверський Донець - найбільша річка східної України і найбільша https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0 притока https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD Дону .

назва не від слова СЕВЕР

назва не від слова СЕВЕР
показати весь коментар
14.05.2022 15:46 Відповісти
Кацапам ***** и это панове ,факт медицинский .
показати весь коментар
14.05.2022 14:38 Відповісти

показати весь коментар
14.05.2022 14:38 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2022 14:49 Відповісти
На тій же переправі дещо раніше

Українським військовим вдалось знищити на цій переправі новітню https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C%D0%9F-1 БМП-1АМ «Басурманин» (у кількості 2 одиниць), інженерну машину https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%9C%D0%A0-2 ІМР-2 , вантажну амфібію https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%A2%D0%A1_(%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BC%D1%84%D1%96%D0%B1%D1%96%D1%8F)&action=edit&redlink=1 ПТС , три плавмости https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%9F-2005&action=edit&redlink=1 ПП-2005 , знешкоджено буксирно-моторний катер https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%9C%D0%9A-460&action=edit&redlink=1 БМК-460 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C#cite_note-31 [30] .

Назва кацапської БМП "Басурманин" дуже точно відображає суть нової навали на Україну та суть московського сатанату вцілому.
показати весь коментар
14.05.2022 19:15 Відповісти
Таке враження що це фото 2-ї світової, москалі там не переправлятись хотіли, а самогубством займалися.
показати весь коментар
14.05.2022 15:11 Відповісти
Ну ладно, приказ людям дали. А люди военные, надоть выполнять. А приказ замечательный по своей сути, без поддержки обосравшейся авиации, наступать на плацдарм, пристрелянный 155 мм

показати весь коментар
14.05.2022 22:25 Відповісти
От японских пилотов-самоубийц "Камикадзе" в ВМВ хоть какой-то был результат в военном смысле
показати весь коментар
14.05.2022 22:30 Відповісти
"Кому война, а кому мать родна"(рыбы Северского Донца).
показати весь коментар
14.05.2022 15:17 Відповісти
Сіверський Донець - найбільша річка східної України і найбільша https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0 притока https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD Дону .

назва не від слова СЕВЕР.

назва не від слова СЕВЕР.
показати весь коментар
14.05.2022 15:47 Відповісти
кацап кончай палится
показати весь коментар
14.05.2022 17:53 Відповісти
Одна цікава історія. В кінці 60 років проводились крупні маневри в КВО, грандіозний наступ супроводжувався форсуванням Дніпра. НачінжСА ( при Устинові став його замом) задумав збудувати наплавний міст для ЖД транспорту, що одним махом перескочити Дніпро. Наробили спецпонтонів і в присутності всіх гостей запустили тепловоз і один вагон. Керовали офіцери, посередині Дніпра цей поїзд розкачався, екіпаж вискочив на дах, Начінжа, який коментував, гость спитав, а що вони на даху роблять. Той відповіва там обладнана зенітна точка і вони будуть стріляти по літаках. Маршал Гречко тільки криво посміхнувся. Однак виручила начінжа колона танків, яка форсувала Дніпро під водою. Всі ахнули, коли побачили, як один за одним танки почали вискакувати з під води на берег. А все пояснювалось просто. Під водою раніше встановили дорожні мостові панелі з відбійниками і танкістам не потрібно було керовать.
А на СД забули про цю армійську "смекалку" і пішли вбрід по мулу. Приказ є приказ, хоч топися хоч випливай, попереду "Пабєда"
А на СД забули про цю армійську "смекалку" і пішли вбрід по мулу. Приказ є приказ, хоч топися хоч випливай, попереду "Пабєда"
показати весь коментар
15.05.2022 03:11 Відповісти
 
 