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Розгром російських танків на переправі біля Білогорівки через Сіверський Донець. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Воїни 17-ї окремої танкової бригади, 80-ї окремої десантно штурмової бригади та 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади знищили переправу через Сіверський Донець, яку намагалися навести російські окупанти.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри знищеної переправи появилися у мережі. 

Користувач фейсбуку Степан Клімов написав: "Я вас нечасто таким балую, але ось подивіться як артилеристи 17-ї окремої танкової Криворізької імені Костянтина Пестушка бригади, російську понтонну переправу #банули. Нема переправи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ намагаються форсувати Сіверський Донець біля окупованої Кремінної, - Гайдай

Розгром російських танків на переправі біля Білогорівки через Сіверський Донець 01
Розгром російських танків на переправі біля Білогорівки через Сіверський Донець 02
Розгром російських танків на переправі біля Білогорівки через Сіверський Донець 03
Розгром російських танків на переправі біля Білогорівки через Сіверський Донець 04
Розгром російських танків на переправі біля Білогорівки через Сіверський Донець 05

Автор: 

Сіверський Донець (36) 128 окрема гірсько-піхотна бригада (154) 80 окрема десантно-штурмова бригада (156) 17 окрема танкова бригада (38)


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Топ коментарі
+128
Господи, як же ж гарно!!!
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11.05.2022 20:13 Відповісти
+96
ніфігасе.
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11.05.2022 20:12 Відповісти
+80
Дальше будет еще красивей! А в Крыму красотища будет вообще неописуемая.
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11.05.2022 20:19 Відповісти
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https://www.youtube.com/watch?v=fRuiEv3JRDQ&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BE%D0%B2 https://www.youtube.com/watch?v=fRuiEv3JRDQ&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BE%D0%B2


О.Пономарьов М.Хома Т.Тополя Є.Кошовий Ю.Ткач П.Чорний - УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ #українапереможе
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12.05.2022 03:02 Відповісти
Моя ранкова. Добраніч, Ведано : https://www.youtube.com/watch?v=keLe-Hsmi7A Доки є крила
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12.05.2022 03:14 Відповісти
Ляпота!!!)))
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11.05.2022 22:26 Відповісти
Прям, хоть картину пиши.... Чудовой пейзаж)))
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12.05.2022 00:33 Відповісти
Вони готували двосторонню переправу. Там і весь парк понтонів на березі побитий. А весь хай почався через усьо пропало гайдая. Коли пішла інфа про знищення переправи, Усьо Пропало повідомив, що ЗСУ проспало переправу. Член Мінської групи, однако. Інфу прямо з ОПи отримує. А звідки тоді вони?
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12.05.2022 00:38 Відповісти
Суперово, файно, наша артилерія спасає тисячі життів вояків України
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12.05.2022 02:45 Відповісти
Гоните на Гайдая, а там ведь и правда все не просто, судя по другим источникам. Наши разбили две переправы, кацапня наведет еще пять, и они будут это делать, пока не добьются своего несмотря на потери, им своего мяса не жалко. И получится как под Изюмом- рапортовали, что переправа разбита, полковника уничтожили, а те твари через десять дней оказались чуть ли не под Барвенково. Очень надеюсь, что сейчас у наших есть, чем бить по ихним переправам и не дать закрепиться на противоположном берегу.
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12.05.2022 06:38 Відповісти
Не рви душу - у кацапів понтонний парк не безмірний! Крім того (судячи по фотографіях) там "рукожопість" - "у всій красі"! Бо понтон може буть затопленим тільки в одному випадку - коли він пустий Але згідно з інструкціями (мені так понтонери казали) перед початком бойових дій понтони повинні заповнюваться спеціальним піноутворювачем який має консистенцію твердого дрібнопористого пінопласту і понтон перетвоюється в пінопластовий поплавок з металевим покриттям (У мене з нього поплавки виточені для вудочок) При попаданні кулі чи осколка вони просто пробивають корпус і роблять у ньому дірку Але плавучість не зменшується А ці придурки женуть понтонні парки "по-мирному часу" - без наповнення Рано чи пізно вони у них просто перетопляться!
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12.05.2022 08:43 Відповісти
Красотища!!!!
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12.05.2022 08:32 Відповісти
"На переправе Северский Донец К нам подобрался северньій песец.
Потопли и ребята, и броня
Но бабьі ж нарожают, все х@https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BD%D1%8F #ня "
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12.05.2022 15:21 Відповісти
Не знайя броду не лезь в воду...
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12.05.2022 18:10 Відповісти
НЕужэли правда..наче ДА
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12.05.2022 18:21 Відповісти
ЧУДОВО! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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14.05.2022 08:53 Відповісти
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