Розгром російських танків на переправі біля Білогорівки через Сіверський Донець. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Воїни 17-ї окремої танкової бригади, 80-ї окремої десантно штурмової бригади та 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади знищили переправу через Сіверський Донець, яку намагалися навести російські окупанти.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри знищеної переправи появилися у мережі.
Користувач фейсбуку Степан Клімов написав: "Я вас нечасто таким балую, але ось подивіться як артилеристи 17-ї окремої танкової Криворізької імені Костянтина Пестушка бригади, російську понтонну переправу #банули. Нема переправи".
Топ коментарі
+128 Галина Украйна
показати весь коментар11.05.2022 20:13 Відповісти Посилання
+96 Генадий Горелик
показати весь коментар11.05.2022 20:12 Відповісти Посилання
+80 Leonidas 4503 #341111
показати весь коментар11.05.2022 20:19 Відповісти Посилання
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О.Пономарьов М.Хома Т.Тополя Є.Кошовий Ю.Ткач П.Чорний - УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ #українапереможе
Потопли и ребята, и броня
Но бабьі ж нарожают, все х@https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BD%D1%8F #ня "