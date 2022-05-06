Війська РФ намагаються форсувати Сіверський Донець біля окупованої Кремінної, - Гайдай

Росіяни тероризують понад 3,5 тисяч мешканців Кремінної. У місті немає продуктів, світла та мобільного зв’язку.

Про це повідомив в телеграмі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Біля Кремінної війська рф намагаються форсувати Сіверський Донець

Захоплене місто кишить російською технікою.

На околицях точаться бої.

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орки намагаються форсувати річку.

В окупації зараз знаходяться більше 3,5 тисяч містян. росіяни усіляко тероризують населення: від перевірки телефонів до зникнення українських патріотів. Таким чином, ворог проводить контррозвідувальні дії.

Мародерству піддався ледь не кожен будинок. У місті складна гуманітарна обстановка, відсутні продукти. Світла немає, мобільного зв’язку теж.

Люди чекають на повернення українського прапора🇺🇦

Скоро", - резюмував посадовець.

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