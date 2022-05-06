Війська РФ намагаються форсувати Сіверський Донець біля окупованої Кремінної, - Гайдай
Росіяни тероризують понад 3,5 тисяч мешканців Кремінної. У місті немає продуктів, світла та мобільного зв’язку.
Про це повідомив в телеграмі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Біля Кремінної війська рф намагаються форсувати Сіверський Донець
Захоплене місто кишить російською технікою.
На околицях точаться бої.
орки намагаються форсувати річку.
В окупації зараз знаходяться більше 3,5 тисяч містян. росіяни усіляко тероризують населення: від перевірки телефонів до зникнення українських патріотів. Таким чином, ворог проводить контррозвідувальні дії.
Мародерству піддався ледь не кожен будинок. У місті складна гуманітарна обстановка, відсутні продукти. Світла немає, мобільного зв’язку теж.
Люди чекають на повернення українського прапора🇺🇦
Скоро", - резюмував посадовець.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сообщается, что населенные пункты были освобождены в результате наступления подразделениями Сил обороны Украины.💪🇺🇦