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Новини Війна
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Війська РФ намагаються форсувати Сіверський Донець біля окупованої Кремінної, - Гайдай

кремінна

Росіяни тероризують понад 3,5 тисяч мешканців Кремінної. У місті немає продуктів, світла та мобільного зв’язку.

Про це повідомив в телеграмі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Біля Кремінної війська рф намагаються форсувати Сіверський Донець

Захоплене місто кишить російською технікою.

На околицях точаться бої.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Через підрив дамби Сіверський Донець вийшов з берегів на Донеччині. ВІДЕО+ФОТО

орки намагаються форсувати річку.

В окупації зараз знаходяться більше 3,5 тисяч містян. росіяни усіляко тероризують населення: від перевірки телефонів до зникнення українських патріотів. Таким чином, ворог проводить контррозвідувальні дії.

Мародерству піддався ледь не кожен будинок. У місті складна гуманітарна обстановка, відсутні продукти. Світла немає, мобільного зв’язку теж.

Люди чекають на повернення українського прапора🇺🇦

Скоро", - резюмував посадовець.

Також дивіться: Орки поцілили в "Азот". Посилюються обстріли житлових кварталів. Загинуло двоє мирних мешканців, - голова Луганської ОВА. ФОТО

Автор: 

армія рф (17784) Сіверський Донець (36) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4891)


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Топ коментарі
+9
Генштаб ВСУ сообщает о восстановлении контроля над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа и частью села Черкасские Тишки в Харьковской области.

Сообщается, что населенные пункты были освобождены в результате наступления подразделениями Сил обороны Украины.💪🇺🇦
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06.05.2022 18:45 Відповісти
+5
І де всі ті гаубиці про які нам кожен день святково доповідають? Якшо вони вже в Україні то чому їх нема ще на Донбасі? Чекаємо поки очко зіжметься?!!
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06.05.2022 18:59 Відповісти
+4
Действия касапской орды предсказуемы. Жаль бедных граждан.
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06.05.2022 18:43 Відповісти
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Действия касапской орды предсказуемы. Жаль бедных граждан.
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06.05.2022 18:43 Відповісти
Генштаб ВСУ сообщает о восстановлении контроля над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа и частью села Черкасские Тишки в Харьковской области.

Сообщается, что населенные пункты были освобождены в результате наступления подразделениями Сил обороны Украины.💪🇺🇦
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06.05.2022 18:45 Відповісти
Если часть Черкасских Тишков за нами, то и Циркуны уже полностью за нами тоже? Или решили брать в окружение город.
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06.05.2022 18:51 Відповісти
Скорее всего пытаются окружить Цыркуны
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06.05.2022 18:53 Відповісти
А что значит это "скоро".Скоро форсируют северский донец или что
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06.05.2022 18:48 Відповісти
"Люди чекають на повернення українського прапора.."
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06.05.2022 20:35 Відповісти
І де всі ті гаубиці про які нам кожен день святково доповідають? Якшо вони вже в Україні то чому їх нема ще на Донбасі? Чекаємо поки очко зіжметься?!!
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06.05.2022 18:59 Відповісти
Судя по тому ,что бомбят железную дорогу ,доставить туда эти гаубицы получится не так быстро
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06.05.2022 19:04 Відповісти
здається, зараз вони під Харковом. Здається, то тільки перша партія... одна батарея...
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06.05.2022 20:19 Відповісти
90 штук..так це не батарея..це вже бригада
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06.05.2022 20:31 Відповісти
Ну, американці не всю бригаду скопом відправили, а по батарейно...
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06.05.2022 20:57 Відповісти
Мости через С.Донець хоч заміновані.
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06.05.2022 19:27 Відповісти
 
 