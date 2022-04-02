Через підрив дамби Сіверський Донець вийшов з берегів на Донеччині. ВІДЕО+ФОТО

Через підрив дамби у Харківській області річка Сіверський Донець виходить із берегів.

Дамбу на Оскольському водосховищі було зруйновано днями. Вода розлилася у південному напрямку і вже дійшла до Студенка та Святогірська, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Депутат Святогірської міської ради Віталій Мороз опублікував на своїй сторінці у Facebook відео наслідків розливу Сіверського Дінця навпроти Святогірської Лаври.

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