УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11322 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
34 434 22

Через підрив дамби Сіверський Донець вийшов з берегів на Донеччині. ВІДЕО+ФОТО

Через підрив дамби у Харківській області річка Сіверський Донець виходить із берегів.

Дамбу на Оскольському водосховищі було зруйновано днями. Вода розлилася у південному напрямку і вже дійшла до Студенка та Святогірська, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Депутат Святогірської міської ради Віталій Мороз опублікував на своїй сторінці у Facebook відео наслідків розливу Сіверського Дінця навпроти Святогірської Лаври.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кілька ворожих ракет збито над Полтавщиною, - ОВА

Через підрив дамби Сіверський Донець вийшов з берегів на Донеччині 01

Автор: 

гребля (23) Сіверський Донець (36)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+29
нада больше асфальта
показати весь коментар
02.04.2022 17:35
+21
Германия , возможно, нам дала больше противотанковых ракет за месяц, чем Зеленский перед войно за 3 года.
показати весь коментар
02.04.2022 17:44
+16
интересно, а если где-нибудь такое в Франкфурте произойдет, они тоже будут говорить *надо быт осторожнее. нада дагавариваца, АДА ПРОСТО перестат стрилять*
показати весь коментар
02.04.2022 17:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
интересно, а если где-нибудь такое в Франкфурте произойдет, они тоже будут говорить *надо быт осторожнее. нада дагавариваца, АДА ПРОСТО перестат стрилять*
показати весь коментар
02.04.2022 17:34 Відповісти
нада больше асфальта
показати весь коментар
02.04.2022 17:35 Відповісти
Ну, что вы, тогда они будут визжать, как баварская свинья при закланье, о том, что это майн гот таки катастроффффа но интересы друга владимира надо учитывать.
показати весь коментар
02.04.2022 17:40 Відповісти
Германия , возможно, нам дала больше противотанковых ракет за месяц, чем Зеленский перед войно за 3 года.
показати весь коментар
02.04.2022 17:44 Відповісти
Маріупольці взагалі в захваті.
показати весь коментар
02.04.2022 18:16 Відповісти
в 2019 году 90 процентов мариупольцев проголосовали против армии, мовы и виры за мир в глазах ***** где-то посередине.

я понимаю, что сейчас это звучит цинично, то это правда
показати весь коментар
02.04.2022 19:04 Відповісти
Они с 14-го года очень переживают , что их ВСУ оккупировало . А сейчас во всём нацики виноваты . Я не пересказываю чьи-то слова , говорю то , что знаю из личных общений .
показати весь коментар
02.04.2022 20:44 Відповісти
хотілося спитати тих, хто голосував по приколу. Ну, що, *****!? Весело вам?
показати весь коментар
13.05.2022 20:02 Відповісти
ще щось розкажи про геній Вєлічайшего...
показати весь коментар
02.04.2022 18:18 Відповісти
Красиво, кацапы на Славянск долго плыть будут?
показати весь коментар
02.04.2022 17:35 Відповісти
тепер кацапам в Ізюмі буде повний ізюм
показати весь коментар
02.04.2022 17:36 Відповісти
Ізюм там якраз збоку, туди вода не піде.
показати весь коментар
02.04.2022 17:39 Відповісти
але зі сходу відрізаний, треба роздолбати понтон, який вони встановили на нищити рашистів !
показати весь коментар
02.04.2022 17:46 Відповісти
повинні бути миттеві санкції до рф що до екології
показати весь коментар
02.04.2022 17:39 Відповісти
їм вже *****, вони по телебаченню вже відкрито говорять ,що землю в Україні потрібно забрать , а українців знищить.
показати весь коментар
02.04.2022 17:45 Відповісти
Панове! Поки ви всі тут не зрозумієте, що не може бути проукраїнського поста написаного руською мовою - діла не буде! "Ми - нє бандеровци, но ми - за Украйіну" - такого не буває, не вводьте себе в оману! Визначайтесь вже нарешті хто ви: або біле або чорне! Всі середні варіанти - це відтінки сірого!
показати весь коментар
02.04.2022 18:26 Відповісти
Сегодня Кличко Гордону интервью на русском давал - он уже зрадник?
показати весь коментар
02.04.2022 18:45 Відповісти
Є два різновиди ********* філологів - кацапські і хохляцькі.

Але і ті, і інші бачать проблему в тому, якою мовою озвучена думка, а не в сенсі думки.
показати весь коментар
02.04.2022 19:07 Відповісти
А как же русскоязычные , которые воюют за Украину ? К тому-же реально , а не на диване , как некоторые .
показати весь коментар
02.04.2022 20:55 Відповісти
Пішло тепло і води буде більше і більше, пересідайте касаби з танків в надувні човни.
показати весь коментар
02.04.2022 19:31 Відповісти
У них є надувні танки.
показати весь коментар
02.04.2022 20:12 Відповісти
 
 