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Новини Війна
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Кілька ворожих ракет збито над Полтавщиною, - ОВА

ракета

Під час останньої повітряної тривоги ЗСУ збили ворожі ракети в різних частинах Полтавщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

Скільки саме ракет було збито, очільник регіону не уточнив.

"Друге: звуки вибухів, які можна було чути упродовж кількох останніх годин у Полтаві, – це навчання ЗСУ", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти завдали ракетних ударів по інфраструктурних обʼєктах і житлових будинках Полтави та Кременчука, - голова ОВА Лунін

Автор: 

армія рф (17228) обстріл (28263) ракети (4008) Полтавська область (1100)


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Топ коментарі
+9
До Полтавы уже добрались ватники лапотные.Ничего дождемся когда опять Москва сгорит.
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02.04.2022 17:29
+8
Эээ.. козломордые, лупите по своему белгороду...
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02.04.2022 17:29
+5
Якщо що - ми по Білгороду не стріляли, хоча подібне в них ще буде повторюватись!

Але нас там нема, це не ми.

Є в них докази? Якісь там дані ПРО, локаторів, хоча б якійсь діспетчер Карлос, чи якась баба Мотя, яка своїми очами слідкувала за тими гелікоптерами з самого місця зльоту? Нема! Ну то й все!

ХЗ, хто це зробив. Це вони самі себе обстріляли, щоби потім Азов із Ярошем звинуватити... або може Вейшнорія якась.
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02.04.2022 17:35
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Эээ.. козломордые, лупите по своему белгороду...
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02.04.2022 17:29 Відповісти
До Полтавы уже добрались ватники лапотные.Ничего дождемся когда опять Москва сгорит.
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02.04.2022 17:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5QhY4o2mOA8
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02.04.2022 18:05 Відповісти
Коли над Одещиною збивають ракети - я теж далеко не завжди це чую - область велика!

От коли збили над морем їх літак, який потім у морі догорав, то не тільки вікна, а і міжкімнатні двері затряслись!
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02.04.2022 17:36 Відповісти
Якщо що - ми по Білгороду не стріляли, хоча подібне в них ще буде повторюватись!

Але нас там нема, це не ми.

Є в них докази? Якісь там дані ПРО, локаторів, хоча б якійсь діспетчер Карлос, чи якась баба Мотя, яка своїми очами слідкувала за тими гелікоптерами з самого місця зльоту? Нема! Ну то й все!

ХЗ, хто це зробив. Це вони самі себе обстріляли, щоби потім Азов із Ярошем звинуватити... або може Вейшнорія якась.
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02.04.2022 17:35 Відповісти
Вони офіційно так і заявили- теракт.
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02.04.2022 17:39 Відповісти
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02.04.2022 17:44 Відповісти
От скільки цю херню можна постити? Чи вже за все заплатили?
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02.04.2022 18:07 Відповісти
Ну то скажи, що не так ?
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02.04.2022 19:09 Відповісти
А що так?
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02.04.2022 22:25 Відповісти
Ця мразота тепер веде перемовини про вивід мирних з обстрілу. На домовлялась, що вже 400 тис в рашку в рабство забрали наших громадян ,а на нашому напрямку все прострілюється.Верещучка одна із наймерзенніших тупих потвор в політикумі.
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02.04.2022 18:33 Відповісти
да какая разница наши вертолеты или москальнота скривала воровство главное результат топливо для армии ушло с димом так что слава русскому казнокрадству
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02.04.2022 18:08 Відповісти
"навчання ЗСУ" - для мене звучить як "ну все, вам, кацапи, точно гарантований пісець"...
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02.04.2022 19:24 Відповісти
 
 