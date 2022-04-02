Кілька ворожих ракет збито над Полтавщиною, - ОВА

Під час останньої повітряної тривоги ЗСУ збили ворожі ракети в різних частинах Полтавщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

Скільки саме ракет було збито, очільник регіону не уточнив.

"Друге: звуки вибухів, які можна було чути упродовж кількох останніх годин у Полтаві, – це навчання ЗСУ", - додав він.

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