Кілька ворожих ракет збито над Полтавщиною, - ОВА
Під час останньої повітряної тривоги ЗСУ збили ворожі ракети в різних частинах Полтавщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.
Скільки саме ракет було збито, очільник регіону не уточнив.
"Друге: звуки вибухів, які можна було чути упродовж кількох останніх годин у Полтаві, – це навчання ЗСУ", - додав він.
Топ коментарі
+9 govtva
показати весь коментар02.04.2022 17:29
+8 энергия 2_0
показати весь коментар02.04.2022 17:29
+5 Only
показати весь коментар02.04.2022 17:35
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
От коли збили над морем їх літак, який потім у морі догорав, то не тільки вікна, а і міжкімнатні двері затряслись!
Але нас там нема, це не ми.
Є в них докази? Якісь там дані ПРО, локаторів, хоча б якійсь діспетчер Карлос, чи якась баба Мотя, яка своїми очами слідкувала за тими гелікоптерами з самого місця зльоту? Нема! Ну то й все!
ХЗ, хто це зробив. Це вони самі себе обстріляли, щоби потім Азов із Ярошем звинуватити... або може Вейшнорія якась.