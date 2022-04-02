Несколько вражеских ракет сбиты над Полтавщиной, - ОВА

Во время последней воздушной тревоги ВСУ сбили вражеские ракеты в разных частях Полтавщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.

Сколько именно ракет было сбито, глава региона не уточнил.

"Второе: звуки взрывов, которые можно было слышать последние пару часов в Полтаве, - это обучение ВСУ", - добавил он.

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