Несколько вражеских ракет сбиты над Полтавщиной, - ОВА
Во время последней воздушной тревоги ВСУ сбили вражеские ракеты в разных частях Полтавщины.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.
Сколько именно ракет было сбито, глава региона не уточнил.
"Второе: звуки взрывов, которые можно было слышать последние пару часов в Полтаве, - это обучение ВСУ", - добавил он.
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От коли збили над морем їх літак, який потім у морі догорав, то не тільки вікна, а і міжкімнатні двері затряслись!
Але нас там нема, це не ми.
Є в них докази? Якісь там дані ПРО, локаторів, хоча б якійсь діспетчер Карлос, чи якась баба Мотя, яка своїми очами слідкувала за тими гелікоптерами з самого місця зльоту? Нема! Ну то й все!
ХЗ, хто це зробив. Це вони самі себе обстріляли, щоби потім Азов із Ярошем звинуватити... або може Вейшнорія якась.