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Новости Война
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Несколько вражеских ракет сбиты над Полтавщиной, - ОВА

ракета

Во время последней воздушной тревоги ВСУ сбили вражеские ракеты в разных частях Полтавщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.

Сколько именно ракет было сбито, глава региона не уточнил.

"Второе: звуки взрывов, которые можно было слышать последние пару часов в Полтаве, - это обучение ВСУ", - добавил он.

Также читайте: Информации, подтверждающей мобилизацию войск в Приднестровье, нет, - МИД Молдовы

армия РФ (19079) обстрел (26942) ракеты (3556) Полтавская область (1145)


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Топ комментарии
+9
До Полтавы уже добрались ватники лапотные.Ничего дождемся когда опять Москва сгорит.
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02.04.2022 17:29
+8
Эээ.. козломордые, лупите по своему белгороду...
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02.04.2022 17:29
+5
Якщо що - ми по Білгороду не стріляли, хоча подібне в них ще буде повторюватись!

Але нас там нема, це не ми.

Є в них докази? Якісь там дані ПРО, локаторів, хоча б якійсь діспетчер Карлос, чи якась баба Мотя, яка своїми очами слідкувала за тими гелікоптерами з самого місця зльоту? Нема! Ну то й все!

ХЗ, хто це зробив. Це вони самі себе обстріляли, щоби потім Азов із Ярошем звинуватити... або може Вейшнорія якась.
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02.04.2022 17:35
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Эээ.. козломордые, лупите по своему белгороду...
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02.04.2022 17:29 Ответить
До Полтавы уже добрались ватники лапотные.Ничего дождемся когда опять Москва сгорит.
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02.04.2022 17:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5QhY4o2mOA8
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02.04.2022 18:05 Ответить
Коли над Одещиною збивають ракети - я теж далеко не завжди це чую - область велика!

От коли збили над морем їх літак, який потім у морі догорав, то не тільки вікна, а і міжкімнатні двері затряслись!
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02.04.2022 17:36 Ответить
Якщо що - ми по Білгороду не стріляли, хоча подібне в них ще буде повторюватись!

Але нас там нема, це не ми.

Є в них докази? Якісь там дані ПРО, локаторів, хоча б якійсь діспетчер Карлос, чи якась баба Мотя, яка своїми очами слідкувала за тими гелікоптерами з самого місця зльоту? Нема! Ну то й все!

ХЗ, хто це зробив. Це вони самі себе обстріляли, щоби потім Азов із Ярошем звинуватити... або може Вейшнорія якась.
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02.04.2022 17:35 Ответить
Вони офіційно так і заявили- теракт.
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02.04.2022 17:39 Ответить
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02.04.2022 17:44 Ответить
От скільки цю херню можна постити? Чи вже за все заплатили?
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02.04.2022 18:07 Ответить
Ну то скажи, що не так ?
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02.04.2022 19:09 Ответить
А що так?
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02.04.2022 22:25 Ответить
Ця мразота тепер веде перемовини про вивід мирних з обстрілу. На домовлялась, що вже 400 тис в рашку в рабство забрали наших громадян ,а на нашому напрямку все прострілюється.Верещучка одна із наймерзенніших тупих потвор в політикумі.
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02.04.2022 18:33 Ответить
да какая разница наши вертолеты или москальнота скривала воровство главное результат топливо для армии ушло с димом так что слава русскому казнокрадству
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02.04.2022 18:08 Ответить
"навчання ЗСУ" - для мене звучить як "ну все, вам, кацапи, точно гарантований пісець"...
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02.04.2022 19:24 Ответить
 
 