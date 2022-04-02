Информации, подтверждающей мобилизацию войск в Приднестровье, нет, - МИД Молдовы

МИД Молдовы заявляет, что у него нет информации о мобилизации российских войск в Приднестровье.

Об этом говорится в заявлении министерства в субботу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Ответственные государственные учреждения Молдовы внимательно следят за ситуацией с безопасностью в регионе. Пока нет информации, подтверждающей мобилизацию войск в Приднестровье", - говорится в сообщении.

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Власти Молдовы продолжат мониторинг и обмен информацией с партнерами для обеспечения безопасности граждан, добавили в министерстве.

Ранее в украинском Генштабе заявили, что россияне начали привлекать подразделения российских войск в Приднестровье – для провокаций и демонстрационных действий на границе с Украиной.

"Отмечена передислокация российских войск и подразделений так называемой приднестровско-молдавской республики с целью подготовки к ведению демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевых действий против Украины", - заявили в Генштабе.