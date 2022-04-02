Информации, подтверждающей мобилизацию войск в Приднестровье, нет, - МИД Молдовы
МИД Молдовы заявляет, что у него нет информации о мобилизации российских войск в Приднестровье.
Об этом говорится в заявлении министерства в субботу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Ответственные государственные учреждения Молдовы внимательно следят за ситуацией с безопасностью в регионе. Пока нет информации, подтверждающей мобилизацию войск в Приднестровье", - говорится в сообщении.
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Власти Молдовы продолжат мониторинг и обмен информацией с партнерами для обеспечения безопасности граждан, добавили в министерстве.
Ранее в украинском Генштабе заявили, что россияне начали привлекать подразделения российских войск в Приднестровье – для провокаций и демонстрационных действий на границе с Украиной.
"Отмечена передислокация российских войск и подразделений так называемой приднестровско-молдавской республики с целью подготовки к ведению демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевых действий против Украины", - заявили в Генштабе.
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Це видатний приклад військової звитяги та професіоналізму. Багато техніки ми захоплюємо і передаємо на озброєння ЗСУ", - розповів радник голови ОП
Ну, МИД Молдовы может заявить, что у них никакой ПМР вообще нет. Только это ничего не меняет. Сейчас он может петь что угодно.
А что сегодня предлагают украинцы здесь? Нанести удар по Приднестровью, чтобы избежать гипотетической угрозы для Украины со стороны Приднестровья. Т.е. украинцы, которые стали жертвой такой риторики и действий со стороны РФ сегодня предлагают сделать тоже самое, но уже с Приднестровьем, которое является территорией Молдовы. Класс!!!
Но в таком случае объясните - ЧЕМ такая риторика украинцев принципиально отличается от риторики тех россиян, которые требуют уничтожить Украину ради безопасности России?
Вот замените в этих комментах от украинцев слово "Приднестровье" на "Украина", понятие "Украина" на "Россия", а вместо "молдаване" напишите "хохлы" - и это будет полная иллюзия, что все эти комменты писали россияне, которые боготворят своего карлика и ради "безопасности" готовы мочить всех, кто граничит с ними.
Извините, но я надеялся, что ментально украинцы уже намного разумнее запутинских россиян, но риторика в данной теме ничем не отличается от риторики запутинцев.
Украинцы (вне зависимости от национальности) - не превращайтесь в запутинских ватников, не опускайтесь до их уровня.