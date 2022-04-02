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Новости Война
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Информации, подтверждающей мобилизацию войск в Приднестровье, нет, - МИД Молдовы

придністров'я

МИД Молдовы заявляет, что у него нет информации о мобилизации российских войск в Приднестровье.

Об этом говорится в заявлении министерства в субботу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Ответственные государственные учреждения Молдовы внимательно следят за ситуацией с безопасностью в регионе. Пока нет информации, подтверждающей мобилизацию войск в Приднестровье", - говорится в сообщении.

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Власти Молдовы продолжат мониторинг и обмен информацией с партнерами для обеспечения безопасности граждан, добавили в министерстве.

Ранее в украинском Генштабе заявили, что россияне начали привлекать подразделения российских войск в Приднестровье – для провокаций и демонстрационных действий на границе с Украиной.

"Отмечена передислокация российских войск и подразделений так называемой приднестровско-молдавской республики с целью подготовки к ведению демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевых действий против Украины", - заявили в Генштабе.

Молдова (1867) Приднестровье (657)


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Топ комментарии
+9
на те вони і молдавани, щоб нічого не бачити.
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02.04.2022 16:34
+5
"- розповів радник голови ОП" - это портит картину...
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02.04.2022 16:52
+5
Это коммуняцкое гетто можно прихлопнуть одной бригадой ВСУ.Так что пусть эти контрабасы сидят тихо и не рыпаются.
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02.04.2022 17:13
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на те вони і молдавани, щоб нічого не бачити.
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02.04.2022 16:34 Ответить
Ага - молдавани тримають руку на пульсі в ПМР, смішний жарт...))
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02.04.2022 16:36 Ответить
Руководство Молдовы
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02.04.2022 16:37 Ответить
Молдавани таки з особливостями
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02.04.2022 16:37 Ответить
Якому Богу ці молдавани моляться?
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02.04.2022 16:38 Ответить
На Київщині два українських танки в бою знищили цілу посилену танкову роту росіян.

Це видатний приклад військової звитяги та професіоналізму. Багато техніки ми захоплюємо і передаємо на озброєння ЗСУ", - розповів радник голови ОП
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02.04.2022 16:44 Ответить
"- розповів радник голови ОП" - это портит картину...
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02.04.2022 16:52 Ответить
А найбільше псує враження мова окупанта.
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02.04.2022 17:20 Ответить
Молдоване свои яйца найти не могут,
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02.04.2022 16:44 Ответить
Мы уже недели три назад должны были ту клоаку зачистить к ****** !
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02.04.2022 16:45 Ответить
Не мы а они это их гнойник, который загрожуе нам.
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02.04.2022 16:50 Ответить
Та нет ,именно МЫ ..а они начнут шо-то зачищать ,когда мы моЦкву возьмём ...
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02.04.2022 17:05 Ответить
Вы давайте без лишнехромосомности рассуждать кому что в своей стране делать.
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02.04.2022 17:23 Ответить
Это коммуняцкое гетто можно прихлопнуть одной бригадой ВСУ.Так что пусть эти контрабасы сидят тихо и не рыпаются.
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02.04.2022 17:13 Ответить
Як не дивно але нам краще аби цей фурункул рипнувся, з два дня закрили би питання.
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02.04.2022 17:17 Ответить
Молдованам не можна довіряти, після війни відразу потрібно демітарілізувати Придністровьє
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02.04.2022 17:33 Ответить
"МИД Молдовы заявляет, что у него нет информации о мобилизации российских войск в Приднестровье".

Ну, МИД Молдовы может заявить, что у них никакой ПМР вообще нет. Только это ничего не меняет. Сейчас он может петь что угодно.
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02.04.2022 18:28 Ответить
В мамалижників,в очах тільки вінчубас та мамалига,що вони там ще можуть бачити...?*
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02.04.2022 19:03 Ответить
В придністровській клоаці є величезний склад *********** ще з часів ссср. Цей склад хоче напасти на Україну. Є сенс превентивним ударом артилерії зламати плани цього складу. не потрібно ніколи залишати за спиною живого ворога.
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02.04.2022 19:11 Ответить
Зачем давать мнения инфантилов и лохов, которые за десятилетия оккупации не удосужились напрячь булки и создать хоть какую-то армию?
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02.04.2022 20:21 Ответить
Читаю комментарии по данной теме и вижу, что сегодня украинцы почти ничем не отличаются от россиян (если судить по комментариям). С чего началась война в Украине? С того, что россияне типа ради безопасности России решили нанести удар по Украине и уничтожить ее.
А что сегодня предлагают украинцы здесь? Нанести удар по Приднестровью, чтобы избежать гипотетической угрозы для Украины со стороны Приднестровья. Т.е. украинцы, которые стали жертвой такой риторики и действий со стороны РФ сегодня предлагают сделать тоже самое, но уже с Приднестровьем, которое является территорией Молдовы. Класс!!!
Но в таком случае объясните - ЧЕМ такая риторика украинцев принципиально отличается от риторики тех россиян, которые требуют уничтожить Украину ради безопасности России?
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03.04.2022 00:27 Ответить
Я понимаю, что сегодня у украинцев эмоции. Это понятно. Вот только зачем украинцы, судя по комментам, так старательно пытаются подражать риторике и действиям тех самых россиян, которых считают за путинских болванов и жертв путинского телевизора?
Вот замените в этих комментах от украинцев слово "Приднестровье" на "Украина", понятие "Украина" на "Россия", а вместо "молдаване" напишите "хохлы" - и это будет полная иллюзия, что все эти комменты писали россияне, которые боготворят своего карлика и ради "безопасности" готовы мочить всех, кто граничит с ними.
Извините, но я надеялся, что ментально украинцы уже намного разумнее запутинских россиян, но риторика в данной теме ничем не отличается от риторики запутинцев.
Украинцы (вне зависимости от национальности) - не превращайтесь в запутинских ватников, не опускайтесь до их уровня.
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03.04.2022 00:39 Ответить
 
 