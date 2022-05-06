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Новости Война
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Войска РФ пытаются форсировать Северский Донец у оккупированной Кременной, - Гайдай

кремінна

Россияне терроризируют более 3,5 тыс. жителей Кременной. В городе нет продуктов, света и мобильной связи.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"У Кременной войска РФ пытаются форсировать Северский Донец.

Захваченный город кишит российской техникой.

В окрестностях идут бои.

Смотрите также: Из-за подрыва дамбы Северский Донец вышел из берегов в Донецкой области. ВИДЕО+ФОТО

Орки пытаются форсировать реку.

В оккупации сейчас находятся более 3,5 тыс. горожан. Россияне всячески терроризируют население: от проверки телефонов до исчезновения украинских патриотов. Таким образом враг производит контрразведывательные действия.

Мародерству подвергся едва ли не каждый дом. В городе сложная гуманитарная обстановка, продукты отсутствуют. Света нет, мобильной связи тоже.

Люди ждут возвращения украинского флага.

Скоро", - резюмировал чиновник.

Смотрите также: Орки попали в "Азот". Усиливаются обстрелы жилых кварталов. Погибли двое мирных жителей, - председатель Луганской ОВА. ФОТО

Автор: 

армия РФ (19633) Северский Донец (41) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6509)


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Топ комментарии
+9
Генштаб ВСУ сообщает о восстановлении контроля над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа и частью села Черкасские Тишки в Харьковской области.

Сообщается, что населенные пункты были освобождены в результате наступления подразделениями Сил обороны Украины.💪🇺🇦
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06.05.2022 18:45 Ответить
+5
І де всі ті гаубиці про які нам кожен день святково доповідають? Якшо вони вже в Україні то чому їх нема ще на Донбасі? Чекаємо поки очко зіжметься?!!
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06.05.2022 18:59 Ответить
+4
Действия касапской орды предсказуемы. Жаль бедных граждан.
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06.05.2022 18:43 Ответить
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Действия касапской орды предсказуемы. Жаль бедных граждан.
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06.05.2022 18:43 Ответить
Генштаб ВСУ сообщает о восстановлении контроля над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа и частью села Черкасские Тишки в Харьковской области.

Сообщается, что населенные пункты были освобождены в результате наступления подразделениями Сил обороны Украины.💪🇺🇦
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06.05.2022 18:45 Ответить
Если часть Черкасских Тишков за нами, то и Циркуны уже полностью за нами тоже? Или решили брать в окружение город.
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06.05.2022 18:51 Ответить
Скорее всего пытаются окружить Цыркуны
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06.05.2022 18:53 Ответить
А что значит это "скоро".Скоро форсируют северский донец или что
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06.05.2022 18:48 Ответить
"Люди чекають на повернення українського прапора.."
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06.05.2022 20:35 Ответить
І де всі ті гаубиці про які нам кожен день святково доповідають? Якшо вони вже в Україні то чому їх нема ще на Донбасі? Чекаємо поки очко зіжметься?!!
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06.05.2022 18:59 Ответить
Судя по тому ,что бомбят железную дорогу ,доставить туда эти гаубицы получится не так быстро
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06.05.2022 19:04 Ответить
здається, зараз вони під Харковом. Здається, то тільки перша партія... одна батарея...
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06.05.2022 20:19 Ответить
90 штук..так це не батарея..це вже бригада
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06.05.2022 20:31 Ответить
Ну, американці не всю бригаду скопом відправили, а по батарейно...
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06.05.2022 20:57 Ответить
Мости через С.Донець хоч заміновані.
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06.05.2022 19:27 Ответить
 
 