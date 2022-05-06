Войска РФ пытаются форсировать Северский Донец у оккупированной Кременной, - Гайдай

Россияне терроризируют более 3,5 тыс. жителей Кременной. В городе нет продуктов, света и мобильной связи.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"У Кременной войска РФ пытаются форсировать Северский Донец.

Захваченный город кишит российской техникой.

В окрестностях идут бои.

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Орки пытаются форсировать реку.

В оккупации сейчас находятся более 3,5 тыс. горожан. Россияне всячески терроризируют население: от проверки телефонов до исчезновения украинских патриотов. Таким образом враг производит контрразведывательные действия.

Мародерству подвергся едва ли не каждый дом. В городе сложная гуманитарная обстановка, продукты отсутствуют. Света нет, мобильной связи тоже.

Люди ждут возвращения украинского флага.

Скоро", - резюмировал чиновник.

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