Войска РФ пытаются форсировать Северский Донец у оккупированной Кременной, - Гайдай
Россияне терроризируют более 3,5 тыс. жителей Кременной. В городе нет продуктов, света и мобильной связи.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"У Кременной войска РФ пытаются форсировать Северский Донец.
Захваченный город кишит российской техникой.
В окрестностях идут бои.
Орки пытаются форсировать реку.
В оккупации сейчас находятся более 3,5 тыс. горожан. Россияне всячески терроризируют население: от проверки телефонов до исчезновения украинских патриотов. Таким образом враг производит контрразведывательные действия.
Мародерству подвергся едва ли не каждый дом. В городе сложная гуманитарная обстановка, продукты отсутствуют. Света нет, мобильной связи тоже.
Люди ждут возвращения украинского флага.
Скоро", - резюмировал чиновник.
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Сообщается, что населенные пункты были освобождены в результате наступления подразделениями Сил обороны Украины.💪🇺🇦