У Києві презентували фільм "Маріуполь. Хроніки пекла". ВIДЕО
В Укрінформі відбулася презентація фільму "Маріуполь. Хроніки пекла", який представила режисерка, авторка фільму Ліза Татарінова.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
"У нас виникла ідея створити цей фільм десь наприкінці березня, коли з Маріуполя почали виходити перші люди, евакуюватися, і почали з’являтися перші пости у фейсбуці про те, що відбувалося у заблокованому місті. Тому що зв’язку з містом не було десь від початку березня - відтоді, коли там пропало світло, пропав мобільний зв’язок. І ми всі, на жаль, не розуміли всього масштабу тієї трагедії, яка відбувалася у місті. Тому що в XXI столітті тяжко зрозуміти, як це – життя без їжі, без води, без світла, без зв’язку, без нічого. І це все ще й під цілодобовими обстрілами, від яких неможливо сховатися ніде", - розповіла Татарінова.
Вона підкреслила, що людям, які створювали фільм, було відразу зрозуміло, що дуже важливо розповісти світу про те, що коїться в Україні у XXI столітті, бо це війна на винищення і на винищення передусім мирного населення.
"Ми вирішили, що не маємо права мовчати і вирішили зробити все, щоб світ дізнався правду про Маріуполь. Власне, так виник цей фільм, це був наш волонтерський проєкт. Ми відразу заявили, що готові надавати безкоштовні права на поширення цього фільму іноземним партнерам, українським медійникам, телеканалам. І ось уже два тижні ми його розповсюджуємо по світу", - сказала режисерка. За її словами, за два тижні аудиторія фільму становить вже кілька мільйонів глядачів, і вже доходять відгуки навіть із таких країн, як Бразилія, Тайвань та інші.
За словами Татарінової, першою героїнею, до якої звернулися автори фільму, була мешканка Маріуполя, місцева журналістка Надія Сухорукова, бо це її пости у фейсбуці так зачіпали всіх за живе, їх було боляче навіть читати, а не те, що це все пережити.
"А далі почали шукати "сарафанним радіо" героїв через знайомих, через спільних знайомих, через колег-журналістів. Скажу відверто, що не всі погоджувалися. Тому що людям було важко ще раз навіть на словах переживати те пекло, з якого вони щойно змогли врятуватися. Але я сподіваюся, що нам вдалося, ми поговорили з одинадцятьма людьми, тобто у нас у фільмі 11 героїв, і ми записали понад 11 годин інтерв’ю", - пояснила режисерка.
Вона наголосила, що фільм дуже важкий, і вона сама, коли його знімала, коли монтувала і коли потім передивлялася, "мабуть виплакала відро сліз, тому що до цього неможливо звикнути".
Вона також зазначила, що, на превеликий жаль, хроніки пекла – це сьогодні не тільки про Маріуполь, а пекло – воно зараз по всій країні. Тому вона і її колеги мають намір продовжувати цей проєкт: "Буквально наприкінці цього тижня ми починаємо зйомки другого фільму. Це теж страшна тема, про теж окуповане місто на півдні країни", - підсумувала Татарінова.
Агресія Росії спровокувала в Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Місто без нормального енерго-, водо- та газопостачання. Маріупольський міський голова заявляв, що від початку російського вторгнення у місті загинуло до 20 тисяч мирних жителів. Нині у заблокованому Маріуполі залишаються близько 100 тисяч мирних жителів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Працівники освіти Якимівської громади Мелітопольського району:
- Беккауер Сергій Петрович +380684507838
- Шкраміда Наталя Василівна +380680685679
Виконують завдання окупаційної влади з переконання вчителів до співпраці.
Сергій Петрович в свій час займав посаду інспектора відділу освіти Якимівської громади але був звільнений. Після окупації погодився очолити відділ освіти.
Наталя Василівна проводить активну роботу з агітації освітян щодо співпраці з російськими окупантами, шляхом проведення зустрічей, телефонних дзвінків, а в деяких випадках і методом залякування.
Маніпуляції, розповсюдження фейків та брехні від російських кураторів стосовно влади України, ЗС України та Міністерства освіти .
По надходженню інформації список буде оновлюватися.
Попередні зрадники:
https://t.me/operativnoZSU/22945?single
Кожен зрадник буде ідентифікований та покараний.
https://t.me/operativnoZSU/24741 https://t.me/operativnoZSU/24741