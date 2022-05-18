В Киеве презентовали фильм "Мариуполь. Хроники ада". ВИДЕО

В "Укринформе" состоялась презентация фильма "Мариуполь. Хроники ада", который представила режиссер, автор фильма Лиза Татаринова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

"У нас возникла идея создать этот фильм где-то в конце марта, когда из Мариуполя начали выходить первые люди, эвакуироваться, и начали появляться первые посты на фейсбуке о том, что происходило в заблокированном городе. Потому что связи с городом не было где-то с начала марта – с тех пор, когда там пропал свет, пропала мобильная связь. И мы все, к сожалению, не понимали всего масштаба трагедии, которая происходила в городе. Потому что в XXI веке трудно понять, каково это: жизнь без пищи, без воды, без света, без связи, без ничего. И это все еще под круглосуточными обстрелами, от которых невозможно спрятаться нигде", – рассказала Татаринова.

Она подчеркнула, что людям, которые создавали фильм, было сразу понятно, что очень важно рассказать миру о том, что происходит в Украине в XXI веке, потому что это война на истребление и истребление прежде всего мирного населения.





"Мы решили, что не имеем права молчать, и решили сделать все, чтобы мир узнал правду о Мариуполе. Собственно так возник этот фильм, это был наш волонтерский проект. Мы сразу заявили, что готовы предоставлять бесплатные права на распространение фильма иностранным партнерам, украинским медийщикам, телеканалам. И вот уже две недели мы его распространяем по миру", – сказала режиссер. По ее словам, за две недели аудитория фильма составила уже несколько миллионов зрителей, и уже доходят отзывы даже из таких стран, как Бразилия, Тайвань и другие.

По словам Татариновой, первой героиней, к которой обратились авторы фильма, была жительница Мариуполя, местная журналистка Надежда Сухорукова, потому что это ее посты на фейсбуке так затрагивали всех за живое, их было больно даже читать, а не то, что это все пережить.

"А дальше начали искать по "сарафанному радио" героев через знакомых, через общих знакомых, через коллег-журналистов. Скажу откровенно, что не все соглашались. Потому что людям было трудно еще раз даже на словах переживать тот ад, из которого они только что смогли спастись. Но я надеюсь, что нам удалось, мы поговорили с 11 людьми, то есть у нас в фильме 11 героев, и мы записали более 11 часов интервью", - расскаазала режиссер.

Она подчеркнула, что фильм очень тяжелый, и она, когда его снимала, когда монтировала и когда потом просматривала, "видимо выплакала ведро слез, потому что к этому невозможно привыкнуть".

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Она также отметила, что, к большому сожалению, хроники ада – это сегодня не только о Мариуполе, ад – он сейчас по всей стране. Поэтому она и ее коллеги намерены продолжать этот проект: "Буквально в конце этой недели мы начинаем съемку второго фильма. Это тоже страшная тема, также об оккупированном городе на юге страны", - подытожила Татаринова.

Агрессия России спровоцировала в Мариуполе одну из наибольших гуманитарных катастроф. Город без нормального энерго-, водо- и газоснабжения. Мариупольский городской голова заявлял, что с начала российского вторжения в городе погибли до 20 тысяч мирных жителей. В настоящее время в заблокированном Мариуполе остается около 100 тысяч мирных жителей.