Пам'ятник Олександру Невському демонтували в Харкові. ВIДЕО
Вранці 19 травня у Харкові демонтували пам'ятник новгородському князю Олександру Невському. Пам'ятник з 2004 року стояв у сквері на перехресті Салтівського шосе та вулиці Академіка Павлова, навпроти храму Олександра Невського.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Пам'ятник демонтували за допомогою самоскида. Під час знесення розбилася і плита монумента, на якому стояв Невський.
Відео демонтажу опублікували місцеві Телеграм-канали.
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+45 Александр Владимиров #494775
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Алексей Широпаев - О двух разных народах
На відміну від фейкових перемог Невського
Также нельзя считать разговаривающих на финно-монгольском диалекте болгарского языка потомков Орды славянами... А что касательно ХIII века то там вся просто: в 1237 году знать из финских колоний черниговских князей обратилась к добравшимся до волги монголам с призывом: "Батый введи войска!", целью этого было освобождение от гнета Руси... что монголы с радостью и выполнили. При вводе войск орды в финское Залесье - малочисленные черниговские гарнизоны эвакуировались на Русь при этом ни один город Залесья не оказал вооруженного сопротивления оккупантам... в результате чего в финских землях осело большое количество тюркоязычных племен и родов которые создали первое российское государство под названием Касимовский улус...
...далее в 1241 году Орда, в том числе и Касимоский улус напали на Русь, в результате чего почти все города Руси были взяты штурмом и сожжены. Вот с того времени можно и считать начало российско-украинским войнам...
А что касается самого А. Невского то он был типичным предателем которыми полна российская история, который прол второе крещение по несторианскому обряду, в результате которого хан Батый стал его крестным папой, а хан Сартак сводным братом... что впрочем не уберегло его от отравления новыми родственничками...
Именно этот миф о трех братских народах цементирует империю и дает ей ресурс, в этом мифе смерть Кащея. Перефразируя известную поэтессу "Никогда мы не были братьями"!
В Харькове Невский вообще "непришей-*****-рукав" - всё равно, что поставить памятник Мау Цзе Дуну или Иди Амину...
Геть московських попів, геть все чуже з нашої землі.
А щодо шолома, то, певно, сплутали з шоломом Івана Грозного:
За останнім соціологічним дослідженням (квітень 2022) цілих 7% громадян України вважає Сталіна позитивним персонажем. Ну, що поробиш, - хворі на голову.
Хоча запорєбріком, згідно опитування, рябого Йоську ладні цілювати в дупу аж 65% сколєновстанцев. Тож, зважаючи на таку статистику, в Україні все ж набагато здоровіше суспільство.