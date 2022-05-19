Пам'ятник Олександру Невському демонтували в Харкові. ВIДЕО

Вранці 19 травня у Харкові демонтували пам'ятник новгородському князю Олександру Невському. Пам'ятник з 2004 року стояв у сквері на перехресті Салтівського шосе та вулиці Академіка Павлова, навпроти храму Олександра Невського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Пам'ятник демонтували за допомогою самоскида. Під час знесення розбилася і плита монумента, на якому стояв Невський.

Відео демонтажу опублікували місцеві Телеграм-канали.

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