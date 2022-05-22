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Зеленський присвоїв польському місту Жешув звання "Місто-рятівник". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння польському місту Жешув звання "Місто-рятівник".

Про це Зеленський заявив сьогодні під час виступу у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ.

"Перед цим виступом я підписав указ, який відзначає особливу роль польського міста Жешув. Я запровадив спеціальне почесне звання Місто-рятівник для міст-партнерів нашої держави, які сьогодні роблять неможливе для допомоги нам, для допомоги нашим людям, для допомоги нашій армії. Від імені всього українського народу я висловлюю велику подяку місту Жешуву – першому Місту-рятівнику.

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Автор: 

звання (116) Зеленський Володимир (23798) Польща (8496) наказ (445)


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Топ коментарі
+12
- Чому проїбали #Херсон? - Тому шо мости Чонгарські, через #Сіваш, не підірвали! Три моста! 2 автомобільних і залізничний! Вони були до війни заміновані, і дуже стратегічні і для нас і *****-Путіна, і ось почалася війна і вони до сіх пір стоять і по ним оркі цілодобово сунуть!
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22.05.2022 16:47
+11
наверное там мамаРима и батяСаня прячутся?
ибо как можно выделить один город из десятков других, принявших сотни и тысячи наших людей??
не понятно...
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22.05.2022 16:21
+11
Город герой, город спасатель и прочее это все от того что Зеленский совок, но это и так все знают.
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22.05.2022 16:26
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наверное там мамаРима и батяСаня прячутся?
ибо как можно выделить один город из десятков других, принявших сотни и тысячи наших людей??
не понятно...
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22.05.2022 16:21 Відповісти
Город герой, город спасатель и прочее это все от того что Зеленский совок, но это и так все знают.
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22.05.2022 16:26 Відповісти
Вася, я теж не дуже люблю нашого Боневтіка І.
Але давай будемо вдячними полякам. Зокрема, жителям Жешува, які першими зустрічали тисячі наших жінок і дітей, давали їм їжу, воду і дах над головою.
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22.05.2022 16:48 Відповісти
где Вы увидели мою "невдячність" ???
я просто удивился что наградили ОДИН город а не много других, так же встретивших и обогревших и приютивших наших (около 2 млн)
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22.05.2022 17:03 Відповісти
Дело не в принятии людей, а в том ,что Rzeszów стал крупнейщим милитарным хабом в мире.
Вся помощь США и в дальнейшем наша идет через Rzeszow. Воздушное пространство просто забито американскими транспортировщиками , а жд танками итд. Удивительно что все сработало..
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22.05.2022 17:24 Відповісти
+
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22.05.2022 17:35 Відповісти
Вася... хватит срать постоянно в комментах. ****** на передовую, диванный иксперд.
Слава Украiнi i Жыве Беларусь!
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22.05.2022 17:39 Відповісти
Лучше это делать после войны.
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22.05.2022 16:23 Відповісти
крядівник рятівництвом зайнявся
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22.05.2022 16:24 Відповісти
рахів - крадівник, джошуа - рятівник
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22.05.2022 18:43 Відповісти
В українській мові немає ніякого жешува! Є Ряшів! Ще раз Ря-шів!
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22.05.2022 16:27 Відповісти
круто https://fix.kiev.ua/product-category/arxitekturni-plivki/ .
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22.05.2022 16:32 Відповісти
Для когось - Жешув, для українців - Ряшів (історична, до речі назва). У Львові є історична вулиця Ряшівська. Це ні в якому разі не означає територіальних претензій, чи реваншизм, але має бути історична правда. Так, княже міст Перемишль було Перемишлем ще задовго до того, як стало Пшемислем. Але в Україні ніхт не каже Пшемисль, а всі вживають українську назву, яка є й історичною - Перемишль. Тому з вуст українського президента мала б звучати українська назва міста - Ряшів. Що стосується моїх поглядів, я виступаю за новітню унію України і Польщі, де дві країни мали б поважати мову, віру, історію і національних героїв одна одної. Тобто українців не мала б злити польська назва міста Лева Львув, якщо її вживпє поляк і натомість поляка не мала б дратувати українська назва Ряшів замість польської Жешув. Відповідно український герой Бандера не мав би напружувати польське вухо, як польський герой Пілсудський, чи переможець у польської - українській війні 1918 року генерал Галлер українське вухо. Потрібно побачити одне одному негарні речі, знайти порозуміння і жити в повазі і братній любові. Хочу нагадати, що до розпалювання ненависті між справді братні и народами, які жили в одній країні доклали я кацапи. Найбільше доклалися.
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22.05.2022 16:34 Відповісти
Так і буде, друже: https://twitter.com/prezydentpl/status/1528333522204864514?cxt=HHwWhMC9lbbP3bUqAAAA Prezydent RP @AndrzejDuda przywitany owacją na stojąco w Radzie Najwyższej Ukrainy.
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22.05.2022 18:55 Відповісти
Чому Україна не може бути українською, незалежною і самодостатньою?, як чехія - чеською, швеція - шведською чи франція французькою? Фактично з 1240-го року Україна не мала незалежності! Одного пана міняємо на іншого увесь цей час. У вас, кончених малоросів-обкрайовців, взагалі немає ніякого почуття гідності і відповідальності за себе, за свою державу, за своє майбутнє. Ви постійно хочете аби якась волохата рука була у вас у сраці і котролювала вас. Досить! Якщо ти хочеш польщі в Україні - їдь у польщу, інші хто хоче парашию - хай валять у парашу! Невже вам виродкам за ці всі століття не вистачило полонізацій, русифікацій, окатоличення?!! Чи ваша пам'ять починається з 24.02?!! Україна має бути Україною. Тією самодостатньою Україною за яку боролися Шевченко, Стус, Бандера та інші мільйони наших предків і за яку зараза боряться ******* Герої!
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22.05.2022 19:05 Відповісти
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22.05.2022 16:34 Відповісти
...ні завхози із повноваженнями президента.
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22.05.2022 16:41 Відповісти
... ні президент із відповідальністю завгоспа.
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22.05.2022 18:45 Відповісти
...Украинский вопрос пока еще вяло, но уже заметно перетекает в плоскость склонить нас к миру на каких-то компромисных условиях. Которые ВСЕГДА окажутся потерей НАШИХ территорий.

Цитата из итальянского плана для мира в Украине:
"Третий пункт касается определения двустороннего соглашения между Россией и Украиной по территориальным вопросам Донбасса и Крыма для разрешения противоречий по международно-признанным границам, опять же при международном посредничестве."

Вчитайтесь в формулировку " Соглашение между РФ и Укараиной по вопросам Донбасса и Крыма".

Соглашение означает согласие. Вопрос Донбасса и Крыма в момент, когда Крым оккупирован полностью, а Донбасс - почти, означает то, что сильная позиция в этом соглашении будет не у нас, это вроде очевидно. Повторяю, я не аналитик, я просто читаю слова в прямом их словарном смысле.
Т.е. нас склоняют и будут продолжать склонять к некоему соглашению под соусом новых договоров о безопасности, но по факту на сегодняшний момент нам придется уступить часть территорий, причем подтвердив это подписями. Иначе о каком соглашении вообще идёт речь? Если б рф была согласна не оккупировать наши территории, войны не было бы вообще.
И в дальнейшем подобные договора сильно усложнят получение какой-либо международной поддержки в случае, если Украина захочет силовым методом вернуть свою землю.

Таких маленьких посылов всё больше и больше: очевидно, что от войны в Украине Европа устаёт само собой, но большую роль в этой преждевременной усталости играет рф, которая давно и плотно проросла в европейские элиты, пустила там корни, живя в европейском уюте на деньги Газпрома. https://t.me/tanya_adams/2902
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22.05.2022 16:35 Відповісти
- Чому проїбали #Херсон? - Тому шо мости Чонгарські, через #Сіваш, не підірвали! Три моста! 2 автомобільних і залізничний! Вони були до війни заміновані, і дуже стратегічні і для нас і *****-Путіна, і ось почалася війна і вони до сіх пір стоять і по ним оркі цілодобово сунуть!
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22.05.2022 16:47 Відповісти
Тут ще питання, чи взагалі було заміновано, чи нам лише так говорили!
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22.05.2022 18:24 Відповісти
Херсон был занят российской армией 3 марта. Сначала город взяли в кольцо: были заняты окрестные села и аэродром Чернобаевка. Потом российские военные зашли в город.

Как брали Херсон? «Глупость или предательство, возможно, и то и другое», - говорит бывший губернатор Херсонской области Андрей Гордеев.

- Значит, у нас есть четыре линии обороны.

Первое - перешеек между Херсонской областью и Крымом, он весь полностью заминирован должен был быть. И мне, кстати, сказали, что за неделю до <…> его разминировали какого-то хера.

Дальше - погранцы, но задача погранцов не вступать в бой, а увидеть факт <…>, дать сигнал и отойти, отодвинуться и так далее. Потом уже идет наша оросительная система. Оросительная система - она проектировалась в Советском Союзе Министерством обороны и Министерством сельского хозяйства. Сама структура - как бы форма канала - не предусматривает его пересечения никаким видом транспорта. В любом случае это утруднение движения. То есть логика такая: взрываются мосты, они все останавливаются, и наша артиллерия <…>.

Потом третья линия обороны - это уже сама речка Днепр. До последнего держится Днепр, мост Антоновский, если что, он взрывается, и Херсон как бы вообще вне военных действий, моста нету, мы только охраняем линию воды. Хер его кто перейдет, тот Днепр. И последняя линия обороны - Каховский плацдарм. Идет эвакуация Новой Каховки, там выселяются люди и держится каховский плацдарм. Там делаются редуты, капониры. На все это отводится сутки. Вот эти сутки нам надо было остановить их на входе. Не получилось.

Действующий губернатор Геннадий Лагута, со слов сослуживцев, в первый день [спецоперации] положил ключи на стол мэру со словами: «Я в этом не участвую» - и уехал из региона.

Вместе с ним - в первый день спецоперации - уехало руководство полиции, прокуратуры, суды, чуть позже эвакуировались сотрудники СБУ.

За Антоновский мост через Днепр бои шли два дня. Мост пытались подорвать дважды, <…>. За другой мост Херсонской области - Генический автомобильный - отдал жизнь инженер отдельного батальона матрос Виталий Скакун, лично осуществивший подрыв.

Зеленский присвоил ему звание Героя Украины.

Тероборона - подразделение вооруженных гражданских для охраны общественного порядка стратегических объектов, аналог народного ополчения - была организована в Херсонской области еще в 2016 году. По словам Андрея Гордеева, перед подразделением не было поставлено задач, и после того, как сменился военком, в тероборону записались многие военные пенсионеры - чтобы получать зарплату вместе с пенсией.

- Началась <спецоперация>, а у нас ни одного блокпоста нету, ни одного! Все хотят что-то делать, никто не знает, что делать. Никем никто не управляет.

https://m.nashaniva.com/ru/articles/287077/
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22.05.2022 18:50 Відповісти
Rzeszów nie dlatego ,że przyjał gości- a dlatego że przez lotnisko Jesionka i kolej węzła Rzeszów przechodzi cale uzbrojenie świata dla Ukrainy. To teraz największy militarny hub świata
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22.05.2022 17:19 Відповісти
одобряю.
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22.05.2022 17:42 Відповісти
Польща та Польський народ заслуговують найвищої шани!
Готовий стати на коліна та висловити вдячність та повагу до Польщі!
Жодна країна в світі не зробила всього того що робить Польща!

СЛАВА УКРАЇНІ!
СЛАВА ПОЛЬЩІ ТА ЇЇ НАРОДУ!
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22.05.2022 18:45 Відповісти
Америка надала нам фінансової допомоги на 40 млрд тільки за минулий тиждень. Мільярди долларів американські компанії втратили із-за санкцій Білого дому. Чому ти не стоїш на колінах перед народом США?
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22.05.2022 19:08 Відповісти
треба було згадати ,що ще 24 лютого Польща надала НБУ 1 млрд.доларів.
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22.05.2022 19:30 Відповісти
Рахів - місто рятівник.
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22.05.2022 18:47 Відповісти
Таке звання можна присвоїти кожному поселенню Польщі
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22.05.2022 19:32 Відповісти
Stany Zjednoczone Ukrainy i Polski- tak powinna się nazywać konfederacja naszych krajów..
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22.05.2022 19:56 Відповісти
Дякую народу Польщі та президенту Дуді за підтримку України.
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22.05.2022 19:59 Відповісти
 
 