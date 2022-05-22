Зеленський присвоїв польському місту Жешув звання "Місто-рятівник". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння польському місту Жешув звання "Місто-рятівник".

Про це Зеленський заявив сьогодні під час виступу у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ.

"Перед цим виступом я підписав указ, який відзначає особливу роль польського міста Жешув. Я запровадив спеціальне почесне звання Місто-рятівник для міст-партнерів нашої держави, які сьогодні роблять неможливе для допомоги нам, для допомоги нашим людям, для допомоги нашій армії. Від імені всього українського народу я висловлюю велику подяку місту Жешуву – першому Місту-рятівнику.

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