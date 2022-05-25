Питання, з яким президентом Росії домовлятиметься Україна про мир, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський наголосив, що мирний процес обов'язково буде.
Про це глава держави заявив під час Українського сніданку в Давосі, інформує Цензор.НЕТ.
"Коли ця війна може закінчитись? Це залежить від бажання різних сторін, бажання, перш за все, Заходу щодо міцності та озброєння, фінансової міцності України. Бажання об'єднаного Заходу не боятися воювати з РФ. Воювати в цій гібридній війні по різному, не своїми людьми.
Також це залежить від бажання РФ. Тому що ця війна в будь-якому випадку закінчиться. ...
В будь-якому випадку буде мирний процес, буде стіл перемовин, буде точно мир. Питання, з ким Україна домовлятиметься. Питання, з яким президентом Росії домовлятиметься Україна.
Це залежить вже від бажання чинного президента Росії", - зазначив він.
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Про то ви будете домовлятись ?
Якийсь ідіотизм в абсолюті.
Не хоче ***** миру, росціяни, яких все життя любить Зеленський, теж не хочуть миру.
а тим часом Зе , замилює нам очі про якісь домовленості і про те ,
як все погано на наших просторах 😠
Потрібно терміново іхати до Києва пану Джонсону і привести до тями
боневтіка !
Зеля, не живи ілюзіями!
Жодний президент рашки в її нинішньому вигляді не підпише мирну угоду, яка б влаштовувала українське суспільство.
Цензор, для чого копирсатися в черговій купі словесного лайна, яку наклав "найвеличніший"?
Завтра буде нова, не менш токсична...
Західні союзники не розуміють, чи далі поставляти Україні зброю, чи Зеля вже намилився на мир "десь посередині"!
Ось в чому шкода цього словєсного поносу...
Одна його промова може мати декілька тез, які протирічать одна одній...
Не ржати! То не після бункера.
Це дитя бабуїна
Лише - обговорення їхньої капітуляції. Для початку.
точаться такі бої ?
Пуйло не піде ні на які домовленості , так як йому потрібна вся Украіна , невже не зрозуміло , з ким ми маємо справу ?
Це жорстокий вбивця і хворий ублюдок, у якого рак крові!
Вова , сьогодні потрібно всі сили докласти для нашоі єдності і допомоги нашій арміі , а не думати про якісь домовленості з нелюдом ,
який прийшов нас вбивати !
Мирний процес з рашкою неможливий.Перемога або життя на пороховій бочці.
Ось про тебе і твої поступки відео.
https://m.youtube.com/watch?v=t1DzZGvVxAs
ОТ ХТО ПІСЛЯ ЦИХ СЛІВ БУДЕ СУМНІВАТИСЯ ЩО Зе ПОСТАВИЛА НЕ МОСКВА КЕРУВАТИ УКРАЇНОЮ У 2019 му ?
А що насправді? А в дійсності діє чинний акт президента про уповноваження на переговори з рашистаном делегації на чолі з Арахамією та за участі Подоляка, О.Чалого, Рєзнікова... І в тому документі в заголовку чітко вказана мета переговорів з московією: про гарантії безпеки Україні. Не про припинення вогню, обмін полоненими, виведення ворожих військ, а про гарантії ерефом безпеки Україні.
До речі, на переговори із США, Британією тощо ви таких доручень не виявите. Тільки з московією. То може перед тим, як розказувати про щось дуже гарне й патріотичне, варто б попередні зрадницькі акти почистити? Чи вони ще актуальні? Ах, я забув: "неначасібоневтік".