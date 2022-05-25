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Новини Відео Війна
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Питання, з яким президентом Росії домовлятиметься Україна про мир, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський наголосив, що мирний процес обов'язково буде.

Про це глава держави заявив під час Українського сніданку в Давосі, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли ця війна може закінчитись? Це залежить від бажання різних сторін, бажання, перш за все, Заходу щодо міцності та озброєння, фінансової міцності України. Бажання об'єднаного Заходу не боятися воювати з РФ. Воювати в цій гібридній війні по різному, не своїми людьми. 

Також це залежить від бажання РФ. Тому що ця війна в будь-якому випадку закінчиться. ...

В будь-якому випадку буде мирний процес, буде стіл перемовин, буде точно мир. Питання, з ким Україна домовлятиметься. Питання, з яким президентом Росії домовлятиметься Україна.

Це залежить вже від бажання чинного президента Росії", - зазначив він.

Також читайте: Україна сама встановить умови війни і миру у своїй країні, - очільник МЗС Литви Ландсбергіс

Автор: 

Зеленський Володимир (23798) переговори з Росією (1077)


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Топ коментарі
+31
Словоблуд нікчемний!
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25.05.2022 09:37
+25
Армія повинна добиваться мира на фронті, а не Зеля десь в Омані підписувати всякі угоди з кацапами
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25.05.2022 09:35
+24
***** не бажає миру. Може досить тіліпати перед його мордою нецікавий йому зміст ?
Якийсь ідіотизм в абсолюті.
Не хоче ***** миру, росціяни, яких все життя любить Зеленський, теж не хочуть миру.
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25.05.2022 09:36
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Так зараз ***** і встановлює мир. Росіский.
Про то ви будете домовлятись ?
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25.05.2022 09:34 Відповісти
***** не бажає миру. Може досить тіліпати перед його мордою нецікавий йому зміст ?
Якийсь ідіотизм в абсолюті.
Не хоче ***** миру, росціяни, яких все життя любить Зеленський, теж не хочуть миру.
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25.05.2022 09:36 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ! с Путиным вообще нельзя ничего решать и подписывать..потому --как- если у него онкология.... то явно у него есть изменения в поведенческом характере, способности воспринимать окружающую реальность, адекватность и вменяемость и отдавать отчет поступкам и действиям.. поэтому есть опасность подписав с Путиным соглашения, договора потом нарваться- что будут предоставлены бумаги- мол Путин (уже не живой и кремированный) с медицинской и психиатрической реальности был неадекватен и недееспособным со всеми вытекающими последствиями..никчемность всех соглашений и договоров подписанных с Путиным...
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25.05.2022 10:04 Відповісти
х...ло хоче мир, тиж сама написала Руцкій мир, він хоче, там же повні неадеквати, Орвел "Колгосп тварин" в реальності.
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25.05.2022 11:41 Відповісти
Армія повинна добиваться мира на фронті, а не Зеля десь в Омані підписувати всякі угоди з кацапами
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25.05.2022 09:35 Відповісти
Не думаю,що честь підписати угоду про капітуляцію дістанеться зе. Іще один Маріуполь або іще 2 бригади в полоні або розстрільні проекти .....
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25.05.2022 09:44 Відповісти
У кого будут глаза, с тем и надо будет договариваться. Другого-то все-равно не будет. Сложно предположить, что кацапы выберут новым президентом безглазого. Только вот не ты будешь это делать, другие.
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25.05.2022 09:36 Відповісти
Словоблуд нікчемний!
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25.05.2022 09:37 Відповісти
Тошнотик з тягнув під балалайку "старую пєснь о главном".
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25.05.2022 09:38 Відповісти
Звісно, буде. Зі зрадниками після перемоги буде по мирному, - в рамках КПК, без страти на місці
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25.05.2022 09:39 Відповісти
Сталин и Гитлер делили Польшу, а Путин и Зеля делят Украину. Скорее всего они уже договорились, и следуют этому договорнячку ...
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25.05.2022 09:39 Відповісти
причому зелю використовують втемну. воно ж тупуще, одноклітинне. одна тільки жабідність і ненависть до розумного, порядного, українського.
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25.05.2022 09:42 Відповісти
как жеж тяжело прагматичному и серьёзному Западу понимать эти спич-номера от преЗЕдента...
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25.05.2022 09:41 Відповісти
финансовой силы Украины ??? Это он о чем вообще?
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25.05.2022 09:41 Відповісти
"финансовая мощ Украины" наверно об этом

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25.05.2022 09:51 Відповісти
Беня наразі розприділяє фінансову допомогу , яку нам надає весь світ ,
а тим часом Зе , замилює нам очі про якісь домовленості і про те ,
як все погано на наших просторах 😠
Потрібно терміново іхати до Києва пану Джонсону і привести до тями
боневтіка !
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25.05.2022 10:32 Відповісти
Про мир можна буде домовлятись лише з президентом московської області.
Зеля, не живи ілюзіями!
Жодний президент рашки в її нинішньому вигляді не підпише мирну угоду, яка б влаштовувала українське суспільство.
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25.05.2022 09:41 Відповісти
Глубина мысли гаранта зашкаливает
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25.05.2022 09:45 Відповісти
мЬІролюбець знов за своє. Невиправний ідіот. Зебіли, кого ви обрали в президенти?
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25.05.2022 09:46 Відповісти
Пронос у Давосі...
Цензор, для чого копирсатися в черговій купі словесного лайна, яку наклав "найвеличніший"?
Завтра буде нова, не менш токсична...
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25.05.2022 09:48 Відповісти
підтримую вас. воно кожен день шось меле. я вже зупинилася на тому, що його белькотіння не має взагалі ніякого значення. воно ж реально ні на що не впливає.
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25.05.2022 09:55 Відповісти
Впливає ще й як!
Західні союзники не розуміють, чи далі поставляти Україні зброю, чи Зеля вже намилився на мир "десь посередині"!
Ось в чому шкода цього словєсного поносу...
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25.05.2022 10:00 Відповісти
Вони вже зброю поставляи не будуть.
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25.05.2022 11:04 Відповісти
а что будут поставлять кокаколу? зачем бред писать?
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25.05.2022 17:28 Відповісти
Безперестанно пафосне торохкотіння цього стендапера розмиває береги понять і сенсів- ось у чому проблема...
Одна його промова може мати декілька тез, які протирічать одна одній...
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25.05.2022 10:22 Відповісти
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/280296883_7568150273226010_1066187514542993258_n.jpg?_nc_cat=1&ccb=1-6&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=ol2HbuWNRFsAX_mGAiD&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=00_AT_KzOGJLzFDb2Pa7y1qoT8yK5mscDRNCl-4FsiGMPWc_Q&oe=62833169

Не ржати! То не після бункера.
Це дитя бабуїна
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25.05.2022 09:53 Відповісти
Та закройте же ему ***..... (рот) тиктокер хренов
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25.05.2022 09:59 Відповісти
Я в шоке! Зеленский сказал что-то адекватное и членораздельное. Спичрайтера поменял или просто выспался?
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25.05.2022 09:59 Відповісти
Ипать, одно выступление зелени и несколько противоречивых заявлений, и так каждый день. Как же не хватает Украине своего Черчилля или Маннергейма.
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25.05.2022 10:00 Відповісти
домовлятися значить йти на поступки з ****** або іншим пуйлом - різніці немає, бо всі свинособаки вважають Крим Расєйським
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25.05.2022 10:00 Відповісти
А какой смысл вообще договариваться с кремлевскими нацистами за мир? У нас же был уже мир и заверение кремля до последнего дня что он признает Украину в ее границах. Вы поверите еще раз заключив с кремлем *мир*? Лучше отрезать руку которой подписываешь любой договор с **********
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25.05.2022 10:01 Відповісти
Про мир?! А про любов буде окремий договір?
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25.05.2022 10:04 Відповісти
Жодних домовлянь про мир з рашкою бути не повинно.

Лише - обговорення їхньої капітуляції. Для початку.
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25.05.2022 10:12 Відповісти
ДОГОВАРИВАТЬСЯ БУДЕТ С АГРЕССОРОМ ТОЛЬКО ВСУ! ТОЛЬКО ВСУ!ВСУ! СЛАВА ВСУ!
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25.05.2022 10:23 Відповісти
Через приціл снайперської гвинтівки!
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25.05.2022 10:59 Відповісти
Я не розумію взагалі про які домовленості Вова торочить , коли
точаться такі бої ?
Пуйло не піде ні на які домовленості , так як йому потрібна вся Украіна , невже не зрозуміло , з ким ми маємо справу ?
Це жорстокий вбивця і хворий ублюдок, у якого рак крові!

Вова , сьогодні потрібно всі сили докласти для нашоі єдності і допомоги нашій арміі , а не думати про якісь домовленості з нелюдом ,
який прийшов нас вбивати !
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25.05.2022 10:27 Відповісти
Вова з самого початку представляв себе таким "мирним голубком" на противагу "войовничому Пороху". От бл*ть "намирився"(
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25.05.2022 11:42 Відповісти
Мірний процес з росією вже був.Кожен українець жив особистим життям,і воювати не збирався.І чим це закінчилось 24 лютого?.
Мирний процес з рашкою неможливий.Перемога або життя на пороховій бочці.
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25.05.2022 10:43 Відповісти
как же страна устала от видосиков гнусавого, его политической блевотины...
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25.05.2022 10:44 Відповісти
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25.05.2022 10:53 Відповісти
Яке ти тільки чмо,і на букву з!
Ось про тебе і твої поступки відео.
https://m.youtube.com/watch?v=t1DzZGvVxAs
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25.05.2022 10:57 Відповісти
Україна виховала свого діктатора, як Лукашенко і Путлер. Тому ми маємо випити таку ж гірку чашу як Білорусь та Московія.
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25.05.2022 11:01 Відповісти
питання: чому раССєя все ще існує?
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25.05.2022 11:12 Відповісти
**** ти тупорила, у війні в одних буде перемога , а в інших поразка. Питання в тому, яку ти ху*ню ще зробиш і чи "про*беш" останній шанс для України перемогти і спокійно жити громадянам далі вже в мирі, а тобі зі своїми покидьками в буцигарні .
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25.05.2022 11:40 Відповісти
на хєра ви цього мудака ЗЕ постите?
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25.05.2022 11:51 Відповісти
Это ему ермак такую билеберду пишет? Или уже сам может?
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25.05.2022 12:07 Відповісти
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25.05.2022 12:16 Відповісти
Про що домовлятися? Про Мінськ-3? Це буде лише пауза у кілька років перед наступною, ще більш кривавою війною. Ворога потрібно перемагати і викидати з нашої землі. Як наслідок нашої перемоги, ліквідація нацистського путінського режиму. А в ідеалі - розділення паРаші на кілька держав.
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25.05.2022 12:30 Відповісти
В будь-якому випадку буде мирний процес, буде стіл перемовин, буде точно мир. Джерело:
ОТ ХТО ПІСЛЯ ЦИХ СЛІВ БУДЕ СУМНІВАТИСЯ ЩО Зе ПОСТАВИЛА НЕ МОСКВА КЕРУВАТИ УКРАЇНОЮ У 2019 му ?
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25.05.2022 12:40 Відповісти
Хорошо что ВСУ руководит Залужный и мы ему верим. Что у сожалению нельзя сказать о Зели. До Победы никаких переговоров с ху-йлом не может быть в априори.
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25.05.2022 12:52 Відповісти
⚡️https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZWQh_hfKaZE0qDpSKQFIad0urhxrJI835_GF4L8UHuNIMVUX_bLGonx7SYl6kOfoli6pyi5zF-********************************************************&__tn__=-]K-R Тарас Чорновіл . Зеленський для внутрішнього вжитку так грізно заявив, що вести переговори з путіним згоден лише на одній умові - про припинення війни та виведення ворожих військ. Звучить пафосно й пестить слух довірливому насєлєнію.

А що насправді? А в дійсності діє чинний акт президента про уповноваження на переговори з рашистаном делегації на чолі з Арахамією та за участі Подоляка, О.Чалого, Рєзнікова... І в тому документі в заголовку чітко вказана мета переговорів з московією: про гарантії безпеки Україні. Не про припинення вогню, обмін полоненими, виведення ворожих військ, а про гарантії ерефом безпеки Україні.

До речі, на переговори із США, Британією тощо ви таких доручень не виявите. Тільки з московією. То може перед тим, як розказувати про щось дуже гарне й патріотичне, варто б попередні зрадницькі акти почистити? Чи вони ще актуальні? Ах, я забув: "неначасібоневтік".
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25.05.2022 14:36 Відповісти
Фееричний дол###***...
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25.05.2022 15:47 Відповісти
РОССИЯ СТРАНА СПОНСОР ТЕРРОРИЗМА !!! А С ТЕРРОРИСТАМИ ПЕРЕГОВОРОВ НЕ ВЕДУТ !)
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25.05.2022 15:55 Відповісти
карлики в раше в приоритете,медведка=1метр с кепкой,кириенко =дюйм с четввертью,доходяга вован=чудо в перьях...Кадры те ещё,все из дивизии имени обсери-голяшкиных.
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25.05.2022 17:28 Відповісти
нет вова ты или нормальным языком . чтобы народ понимал своего верховного или по суфлеру прочитай нормальный текст . когда вова ты начинаеш говорить от себя --- слова и мысли идут в разные стороны и это проблема для всей УКРАИНЫ --- ты определись и не виляй . то ***** будем воевать за все кроме крыма . то за границы на 24 февраля . то за все вместе с крымом . то переговоры с ****** . когда он будет к ним готов --- ДА ***** ПРИШЕЛ НАС ВСЕХ УНИЧТОЖИТЬ И ВЫБОРА У НАС НЕТ . ПРОСТО НЕТ ВЫБОРА . ТОЛЬКО СРАЖАТЬСЯ ИЛИ ТИКАТЬ ВСЕМ В ЕВРОПУ . твой друг каломойский здрыстнет в израиль у него паспорт есть
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25.05.2022 17:46 Відповісти
Яскравий приклад коли глухий хоче домовитися зі німим.
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26.05.2022 07:40 Відповісти
Словоблудие стопроцентное, даже фраерство!!! Не известно как и когда закончится война и что будет с Украиной вообще..... Я бы не стал давать никаких прогнозов по этому поводу, сами видите какая ситуация на фронте и что вообще в нашей стране происходит.........
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26.05.2022 11:55 Відповісти
 
 