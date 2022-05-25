Питання, з яким президентом Росії домовлятиметься Україна про мир, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський наголосив, що мирний процес обов'язково буде.

Про це глава держави заявив під час Українського сніданку в Давосі, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли ця війна може закінчитись? Це залежить від бажання різних сторін, бажання, перш за все, Заходу щодо міцності та озброєння, фінансової міцності України. Бажання об'єднаного Заходу не боятися воювати з РФ. Воювати в цій гібридній війні по різному, не своїми людьми.

Також це залежить від бажання РФ. Тому що ця війна в будь-якому випадку закінчиться. ...

В будь-якому випадку буде мирний процес, буде стіл перемовин, буде точно мир. Питання, з ким Україна домовлятиметься. Питання, з яким президентом Росії домовлятиметься Україна.

Це залежить вже від бажання чинного президента Росії", - зазначив він.

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