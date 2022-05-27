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Новини Відео Війна
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Російська армія застосувала проти України вже 2400 різних ракет, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський звернувся до політиків і народу Індонезії, виступаючи в індонезійському аналітичному центрі Foreign Policy Community of Indonesia.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Що швидше будуть звільнені наші землі від окупантів, то надійніше будуть захищені люди всюди у світі. Захищені від агресивних бажань тих, хто хоче проводити колоніальну політику, як у старі часи. Якщо світ справді буде об'єднаним і чесним щодо цієї агресії Росії проти нашої суверенної держави, то швидкість припинення цієї війни вимірюватиметься тижнями. Тижнями, навіть не місяцями", - підкреслив Зеленський.

За його словами, упродовж трьох місяців повномасштабної війни російські бойові літаки понад три тисячі разів з’являлися в українському небі.

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"Російська армія застосувала проти України вже 2400 різних ракет. Абсолютна більшість - по цивільній інфраструктурі, по підприємствах, по складах, зокрема по складах із продовольством, по житлових будинках, по залізниці", - сказав президент.

Він також поінформував, що зруйновано понад 600 закладів охорони здоров’я, майже 2000 освітніх об’єктів. Окрім того, Зеленський зазначив, що в різних регіонах України внаслідок бойових дій пошкоджено десятки релігійних об’єктів.

Автор: 

Зеленський Володимир (23754) Індонезія (149) ракети (4020)


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Топ коментарі
+5
ВСУ на Донбассе уничтожили роту россиян из Тулы: погибло 85% подразделения, включая весь командный состав 💪
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27.05.2022 15:30
+3
А скільки наших ракет було виготовлено з 2019 року?
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27.05.2022 15:18
+2
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27.05.2022 15:27
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А скільки наших ракет було виготовлено з 2019 року?
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27.05.2022 15:18 Відповісти
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27.05.2022 15:27 Відповісти
Епічне фото. )
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27.05.2022 16:00 Відповісти
По Арестовичу це вдвічі більше ніж він казав є у наявності в кацапії.
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27.05.2022 15:26 Відповісти
Меньше слухай Люсю,крепше будеш спатки..вір краще та допомагай ЗСУ..І буде тобі щастя)
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27.05.2022 15:28 Відповісти
Слухав спочатку, бо він у кожному утюгу був. ЗСУ нажаль вже не допомагаю, бо закінчились гроші. Зовсім. Обіцяні 2 тисячі як ВПО щось обіцяють по сі пори. Не рисом же допомагати чи борошном, які час від часу дають в церкві.
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27.05.2022 15:36 Відповісти
попал в будущее а ракеты все летят
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27.05.2022 20:38 Відповісти
ВСУ на Донбассе уничтожили роту россиян из Тулы: погибло 85% подразделения, включая весь командный состав 💪
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27.05.2022 15:30 Відповісти
Соколи наші! Хай береже їх Господь.
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27.05.2022 16:02 Відповісти
Статист.
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27.05.2022 15:59 Відповісти
А мы применили против кацапов две, не так ли зелень? И те экспортно-отжатые
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27.05.2022 16:02 Відповісти
І вони попали в крейсер москва,а обломки "нептуна"по репутації зе і ко
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27.05.2022 16:37 Відповісти
Когда уже дроны дальнего радиуса будут выводить из строя носители ракет. Давно пора подразделение охотников за пусковыми установками организовать.
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27.05.2022 17:14 Відповісти
 
 