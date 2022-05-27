Російська армія застосувала проти України вже 2400 різних ракет, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський звернувся до політиків і народу Індонезії, виступаючи в індонезійському аналітичному центрі Foreign Policy Community of Indonesia.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Що швидше будуть звільнені наші землі від окупантів, то надійніше будуть захищені люди всюди у світі. Захищені від агресивних бажань тих, хто хоче проводити колоніальну політику, як у старі часи. Якщо світ справді буде об'єднаним і чесним щодо цієї агресії Росії проти нашої суверенної держави, то швидкість припинення цієї війни вимірюватиметься тижнями. Тижнями, навіть не місяцями", - підкреслив Зеленський.

За його словами, упродовж трьох місяців повномасштабної війни російські бойові літаки понад три тисячі разів з’являлися в українському небі.

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"Російська армія застосувала проти України вже 2400 різних ракет. Абсолютна більшість - по цивільній інфраструктурі, по підприємствах, по складах, зокрема по складах із продовольством, по житлових будинках, по залізниці", - сказав президент.

Він також поінформував, що зруйновано понад 600 закладів охорони здоров’я, майже 2000 освітніх об’єктів. Окрім того, Зеленський зазначив, що в різних регіонах України внаслідок бойових дій пошкоджено десятки релігійних об’єктів.