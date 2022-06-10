Знищення із ПТРК "Стугна" ворожого розрахунку разом із боєкомплектом. ВIДЕО
На Донбасі українські бійці із ПТРК "Стугна" знищили ворожий розрахунок разом із боєкомплектом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на сторінку у фейсбуці Оперативного командування "Північ".
Топ коментарі
+45 Wendeplattendrehstahl Lölik
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+42 Яр Холодний
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+33 Михаил Сомов #454446
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https://www.youtube.com/watch?v=tFdZaVkD6kw
В третьем и окончательном чтении «слуги народа» приняли закон, наделяющий президента правом вводить масштабные ограничения на работу финансовой и банковской системы РФ. В частности, царь получит право вводить запрет на открытие счетов и вкладов и проведение по ним операций, в том числе он может заморозить денежные средства или другое имущество любого резидента или нерезидента (группы резидентов или нерезидентов) России.
випромінювання = излучение
как я понимаю, оба используют лазерный дальнометр
а облучение лазером можно засечь
потому, наверно, используют его по минимуму чтобы не выдать себя