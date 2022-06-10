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Знищення із ПТРК "Стугна" ворожого розрахунку разом із боєкомплектом. ВIДЕО

На Донбасі українські бійці із ПТРК "Стугна" знищили ворожий розрахунок разом із боєкомплектом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на сторінку у фейсбуці Оперативного командування "Північ".

Також дивіться: Розрахунок ПТРК "Стугна" знищує російський БТР в селі Іванівка на Херсонщині. ВIДЕО

Автор: 

Донбас (22355) Стугна (83) ПТРК (94)


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Топ коментарі
+45
Верно говорил Глебыч...Украинцы они такие,без ********,просто убивают русопетухов..как с добрым утром
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10.06.2022 01:39
+42
«Украинцы подобны чеченцам своей гордостью и свободолюбием - особенно когда это касается отстаивания собственой свободы Однако украинцы лучше - в чеченцах есть некоторя «театральность» , «наигранность», «показушность» Украинцы же относятся к войне, как к неприятной, тяжёлой, но абсолютно необходимой работе и убивают врага так же тщательно и без излишних эмоций»

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10.06.2022 04:09
+33
А со стороны смотреть - как удачную поклевку обсуждают)
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10.06.2022 01:43
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Верно говорил Глебыч...Украинцы они такие,без ********,просто убивают русопетухов..как с добрым утром
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10.06.2022 01:39 Відповісти
А со стороны смотреть - как удачную поклевку обсуждают)
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10.06.2022 01:43 Відповісти
А вот теперь подсекай))))
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10.06.2022 01:46 Відповісти
«Украинцы подобны чеченцам своей гордостью и свободолюбием - особенно когда это касается отстаивания собственой свободы Однако украинцы лучше - в чеченцах есть некоторя «театральность» , «наигранность», «показушность» Украинцы же относятся к войне, как к неприятной, тяжёлой, но абсолютно необходимой работе и убивают врага так же тщательно и без излишних эмоций»

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10.06.2022 04:09 Відповісти
Ми переможемо обовьязково!!! З такими хлопцями це гріх! Не перемогти!
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10.06.2022 01:42 Відповісти
Героям Слава !!!
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10.06.2022 03:03 Відповісти
ОК Північ оце вже цікаво де ?
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10.06.2022 01:54 Відповісти
Белгородское направление )
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10.06.2022 02:05 Відповісти
У мене є хороший знайомий з Кропивницького, то вимова така у цих бійців!
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10.06.2022 13:02 Відповісти
З тих місць де в регіоні ведуться бої, це - Харківщина!
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10.06.2022 04:11 Відповісти
Вот шо остается от САУ с ваньками при попадании гаубицы)
https://www.youtube.com/watch?v=tFdZaVkD6kw
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10.06.2022 02:05 Відповісти
4 пересмотра - love you!
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10.06.2022 02:05 Відповісти
бк зработало!
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10.06.2022 02:06 Відповісти
радует, шо хоть "Луч" ритмично работает, и плодит РК-2С быстрее, чем кацапы успевают снимать с консервации говнетный металлолом.
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10.06.2022 02:09 Відповісти
А на рашке в третьем чтении приняли законопроект который наделяет бункерного нациста правом на заморозку банковских вкладов граждан зомбиленда. Не зря же искусственно курс доллара понижали чтобы тупой народ вытрусил подушки, матрасы, носки и занес доллары в банк, чтобы теперь бункерный нацист одним взмахом пера превратил вяликих в нищее быдло.
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10.06.2022 02:09 Відповісти
Это понимали абсолютно все кроме рабсиян, которые реально поверили , что срубль укрепился.... Там реальный рыночный курс под 200 рублей за бакс
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10.06.2022 03:30 Відповісти
Госдума разрешила Путину замораживать вклады россиян

В третьем и окончательном чтении «слуги народа» приняли закон, наделяющий президента правом вводить масштабные ограничения на работу финансовой и банковской системы РФ. В частности, царь получит право вводить запрет на открытие счетов и вкладов и проведение по ним операций, в том числе он может заморозить денежные средства или другое имущество любого резидента или нерезидента (группы резидентов или нерезидентов) России.
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10.06.2022 02:16 Відповісти
Во-первых, это красиво.
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10.06.2022 02:31 Відповісти
Потерь в вс рф нет
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10.06.2022 03:12 Відповісти
тероборонці, милі мої - бережить Київ не як Маріуполь.
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10.06.2022 03:33 Відповісти
компьютерна гра "Взривай БК".
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10.06.2022 04:09 Відповісти
Всё-таки ,,Стугна" - стоящая штука! Красиво смотреть
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10.06.2022 06:57 Відповісти
отличная работа
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10.06.2022 07:13 Відповісти
Парни, вы сделали мое утро позитивным!!! Боронь вас боже!! Слава ЗСУ!!! Видео дня!!!
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10.06.2022 08:24 Відповісти
от і добре
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10.06.2022 12:41 Відповісти
Ласкает слух то, как говорят эти войны - по деловому, без восторга - просто сделали свою работу!
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10.06.2022 12:41 Відповісти
Мне кажется, наши не используют все возможности Стугны. Кто знает, почему відстань всегда на ноль? И випромінювання тоже постоянно выключено.
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10.06.2022 12:48 Відповісти
відстань = расстояние
випромінювання = излучение
как я понимаю, оба используют лазерный дальнометр
а облучение лазером можно засечь
потому, наверно, используют его по минимуму чтобы не выдать себя
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12.06.2022 16:30 Відповісти
у ноутбука Стугн є зум? З боку наведення таке все нечітке. Все відео зі Стугнамі, що в мережі, не зумовані. Пішла ракета, а оператор повинен "ловити" каламутну далеку мету в каламутне перехрестя. На дистанціях в 2 км може це не проблема, але на максимально допустимих, напевно, виникає великий відсоток промахів. Ось у чому плюс оптики в самій ракеті, як на Спайках - можна дуже точно навести в міру підльоту до мети, що менше ризик промазати по маневруючій. Гарантовано потрапити не тільки в ціль, а й у конкретне місце на цілі. Але така ракета коштує у 4-5 рази дорожче.
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11.06.2022 19:39 Відповісти
 
 