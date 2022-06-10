Знищення із ПТРК "Стугна" ворожого розрахунку разом із боєкомплектом. ВIДЕО

На Донбасі українські бійці із ПТРК "Стугна" знищили ворожий розрахунок разом із боєкомплектом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на сторінку у фейсбуці Оперативного командування "Північ".

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