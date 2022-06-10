Уничтожение из ПТРК "Стугна" вражеского расчета вместе с боекомплектом. ВИДЕО
На Донбассе украинские бойцы из ПТРК "Стугна" уничтожили вражеский расчет вместе с боекомплектом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке Оперативного командования "Північ".
Топ комментарии
+45 Wendeplattendrehstahl Lölik
показать весь комментарий10.06.2022 01:39
+42 Яр Холодний
показать весь комментарий10.06.2022 04:09
+33 Михаил Сомов #454446
показать весь комментарий10.06.2022 01:43
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.youtube.com/watch?v=tFdZaVkD6kw
В третьем и окончательном чтении «слуги народа» приняли закон, наделяющий президента правом вводить масштабные ограничения на работу финансовой и банковской системы РФ. В частности, царь получит право вводить запрет на открытие счетов и вкладов и проведение по ним операций, в том числе он может заморозить денежные средства или другое имущество любого резидента или нерезидента (группы резидентов или нерезидентов) России.
випромінювання = излучение
как я понимаю, оба используют лазерный дальнометр
а облучение лазером можно засечь
потому, наверно, используют его по минимуму чтобы не выдать себя