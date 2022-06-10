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Уничтожение из ПТРК "Стугна" вражеского расчета вместе с боекомплектом. ВИДЕО

На Донбассе украинские бойцы из ПТРК "Стугна" уничтожили вражеский расчет вместе с боекомплектом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке Оперативного командования "Північ".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уничтожена база "вагнеровцев" на оккупированной Луганщине, выжил только один рашист, - Гайдай. ВИДЕО

Автор: 

Донбасс (26956) Стугна (79) ПТРК (91)


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Топ комментарии
+45
Верно говорил Глебыч...Украинцы они такие,без ********,просто убивают русопетухов..как с добрым утром
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10.06.2022 01:39
+42
«Украинцы подобны чеченцам своей гордостью и свободолюбием - особенно когда это касается отстаивания собственой свободы Однако украинцы лучше - в чеченцах есть некоторя «театральность» , «наигранность», «показушность» Украинцы же относятся к войне, как к неприятной, тяжёлой, но абсолютно необходимой работе и убивают врага так же тщательно и без излишних эмоций»

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10.06.2022 04:09
+33
А со стороны смотреть - как удачную поклевку обсуждают)
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10.06.2022 01:43
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Верно говорил Глебыч...Украинцы они такие,без ********,просто убивают русопетухов..как с добрым утром
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10.06.2022 01:39 Ответить
А со стороны смотреть - как удачную поклевку обсуждают)
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10.06.2022 01:43 Ответить
А вот теперь подсекай))))
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10.06.2022 01:46 Ответить
«Украинцы подобны чеченцам своей гордостью и свободолюбием - особенно когда это касается отстаивания собственой свободы Однако украинцы лучше - в чеченцах есть некоторя «театральность» , «наигранность», «показушность» Украинцы же относятся к войне, как к неприятной, тяжёлой, но абсолютно необходимой работе и убивают врага так же тщательно и без излишних эмоций»

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10.06.2022 04:09 Ответить
Ми переможемо обовьязково!!! З такими хлопцями це гріх! Не перемогти!
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10.06.2022 01:42 Ответить
Героям Слава !!!
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10.06.2022 03:03 Ответить
ОК Північ оце вже цікаво де ?
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10.06.2022 01:54 Ответить
Белгородское направление )
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10.06.2022 02:05 Ответить
У мене є хороший знайомий з Кропивницького, то вимова така у цих бійців!
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10.06.2022 13:02 Ответить
З тих місць де в регіоні ведуться бої, це - Харківщина!
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10.06.2022 04:11 Ответить
Вот шо остается от САУ с ваньками при попадании гаубицы)
https://www.youtube.com/watch?v=tFdZaVkD6kw
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10.06.2022 02:05 Ответить
4 пересмотра - love you!
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10.06.2022 02:05 Ответить
бк зработало!
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10.06.2022 02:06 Ответить
радует, шо хоть "Луч" ритмично работает, и плодит РК-2С быстрее, чем кацапы успевают снимать с консервации говнетный металлолом.
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10.06.2022 02:09 Ответить
А на рашке в третьем чтении приняли законопроект который наделяет бункерного нациста правом на заморозку банковских вкладов граждан зомбиленда. Не зря же искусственно курс доллара понижали чтобы тупой народ вытрусил подушки, матрасы, носки и занес доллары в банк, чтобы теперь бункерный нацист одним взмахом пера превратил вяликих в нищее быдло.
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10.06.2022 02:09 Ответить
Это понимали абсолютно все кроме рабсиян, которые реально поверили , что срубль укрепился.... Там реальный рыночный курс под 200 рублей за бакс
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10.06.2022 03:30 Ответить
Госдума разрешила Путину замораживать вклады россиян

В третьем и окончательном чтении «слуги народа» приняли закон, наделяющий президента правом вводить масштабные ограничения на работу финансовой и банковской системы РФ. В частности, царь получит право вводить запрет на открытие счетов и вкладов и проведение по ним операций, в том числе он может заморозить денежные средства или другое имущество любого резидента или нерезидента (группы резидентов или нерезидентов) России.
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10.06.2022 02:16 Ответить
Во-первых, это красиво.
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10.06.2022 02:31 Ответить
Потерь в вс рф нет
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10.06.2022 03:12 Ответить
тероборонці, милі мої - бережить Київ не як Маріуполь.
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10.06.2022 03:33 Ответить
компьютерна гра "Взривай БК".
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10.06.2022 04:09 Ответить
Всё-таки ,,Стугна" - стоящая штука! Красиво смотреть
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10.06.2022 06:57 Ответить
отличная работа
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10.06.2022 07:13 Ответить
Парни, вы сделали мое утро позитивным!!! Боронь вас боже!! Слава ЗСУ!!! Видео дня!!!
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10.06.2022 08:24 Ответить
от і добре
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10.06.2022 12:41 Ответить
Ласкает слух то, как говорят эти войны - по деловому, без восторга - просто сделали свою работу!
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10.06.2022 12:41 Ответить
Мне кажется, наши не используют все возможности Стугны. Кто знает, почему відстань всегда на ноль? И випромінювання тоже постоянно выключено.
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10.06.2022 12:48 Ответить
відстань = расстояние
випромінювання = излучение
как я понимаю, оба используют лазерный дальнометр
а облучение лазером можно засечь
потому, наверно, используют его по минимуму чтобы не выдать себя
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12.06.2022 16:30 Ответить
у ноутбука Стугн є зум? З боку наведення таке все нечітке. Все відео зі Стугнамі, що в мережі, не зумовані. Пішла ракета, а оператор повинен "ловити" каламутну далеку мету в каламутне перехрестя. На дистанціях в 2 км може це не проблема, але на максимально допустимих, напевно, виникає великий відсоток промахів. Ось у чому плюс оптики в самій ракеті, як на Спайках - можна дуже точно навести в міру підльоту до мети, що менше ризик промазати по маневруючій. Гарантовано потрапити не тільки в ціль, а й у конкретне місце на цілі. Але така ракета коштує у 4-5 рази дорожче.
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11.06.2022 19:39 Ответить
 
 