Уничтожение из ПТРК "Стугна" вражеского расчета вместе с боекомплектом. ВИДЕО

На Донбассе украинские бойцы из ПТРК "Стугна" уничтожили вражеский расчет вместе с боекомплектом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке Оперативного командования "Північ".

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