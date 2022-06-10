"Мяса же охота", - окупанти продовжують їсти українських собак. АУДIО
Російські окупанти на території України продовжують харчуватися собаками.
Про це свідчить чергове перехоплення розмови окупантів, інформує Цензор.НЕТ.
Рашист скаржиться дружині: "Вон, банки привезли консервированные: какая-то закуска, морковка, капуста… Мы сразу же выкинули. Х#рня полная, как поросятам".
За словами окупанта, їхні пайки йдуть "наліво", і винні в цьому командири, які їх перепродують.
На другому записі інший окупант просить матір вгадати, що він їв. Жінка спершу називає екзотичний варіант з борсуками, а потім переходить до мишей і пацюків.
"Собаку! Мяса охота же!" - каже військовий РФ.
Топ коментарі
+29 Ksenia VB
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+27 частный сектор
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+18 Валадімір Щєлєнскій
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вони і людей би їли, власне, як їхні предки
ставлю на собак
А в цілому у культурі Мордора собаки - це делікатесна їжа. Був дуже здивований, коли у Харкові почув розмову між сусідами - а скильки твоїй собачці років - три - та вже пора її їсти. Нажаль східна Україна у дуже великому відсотку людей не відрізняється поглядами від Мордору.
До речі, свині їдять гімно, від чого мусульмані вважать їх нечистими, а ми вважаєто свіней найбільш приємної та чистою їжею.
А от болгари наприклад - взагалі не знають що таке творог (сир українською) або наприклад гречка. Тобто те що вони вважають за творог, вони називають изваром, але кладуть туді стільки солі, що той творог солоніше за самий найсолоніший оселедець оба огірок - їсти той солоний треш взаалі неможливо, але ім подобається. А ще у них найбільший делікатес те, що ми взагалі викидуємо - шлунок від вівці. Вони варять з нього супчик, який називають шкембе. І той треш цінується у болгар більше ніж акулій супчик у китайців.
Отже. Не впевнений, що треба глузувати з пристрастів до їжи, по перше тому що поперше ми не дуже відрізняємось від мешканців мордору по пристрастям до їжи. А подруге СБУ краще зайнятися своїми справами. От наприклад, коли за останні 8 років підірвали усі наши склади з набоями - ви чим займалися?
Я от бачив повідомлення, що ви розглядали порно різноманітні, а потім дівок що відосики свої розпродавали заможнім інозамцям - притягували до відповідальности. Та ще дуже багато повідомлень я бачив про вашу боротьбу з кріптовалютою, пейпалом - та іншими єлектронними грошима. ЗАМІСТЬ своєї роботи, яка вам прописана у законодавчих документах.
(2) До речі, у тебе завжди дуже патріотичні коменти, які просто часто діскредетують українців та виставляють їх безмозглими дурнями.
(3) І да, мої смаки щодо їжі точно такі, як у 99% кацапів. Як у тебе, доречі. Й мої та твої смаки радікально відрізняються від смаків, наприклад, болгар чи китайців.
///навчись розмовляти від свого імені, а не - МИ///
Чувак, тебя ничего не смущает в этих двух цитатах?
Жрите друг друга, уроды, больше пользы миру будет!
ласковыймишкасвиноцабака...
Ідіоти , блін..
які жерли все що рухалось і були серливими
P.S. бідні цуцики...
От сміху буде!!!
Ну й Бубочка хай соплі не жує та теж включається у глобальне цькування свинособак.
дохлых кацапов едят собаки.