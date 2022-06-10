УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5104 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
35 475 55

"Мяса же охота", - окупанти продовжують їсти українських собак. АУДIО

Російські окупанти на території України продовжують харчуватися собаками.

Про це свідчить чергове перехоплення розмови окупантів, інформує Цензор.НЕТ.

Рашист скаржиться дружині: "Вон, банки привезли консервированные: какая-то закуска, морковка, капуста… Мы сразу же выкинули. Х#рня полная, как поросятам".

За словами окупанта, їхні пайки йдуть "наліво", і винні в цьому командири, які їх перепродують.

На другому записі інший окупант просить матір вгадати, що він їв. Жінка спершу називає екзотичний варіант з борсуками, а потім переходить до мишей і пацюків.

"Собаку! Мяса охота же!" - каже військовий РФ.

Також читайте: Окупанти потерпають від спеки в утепленій формі: "У нас сейчас жара началась, ##ать. Мы без воды сидим. И форма, которая осенняя", - перехоплення СБУ. АУДIО

Автор: 

СБУ (12812) перехоплення (352)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+29
варвари
вони і людей би їли, власне, як їхні предки
показати весь коментар
10.06.2022 12:22
+27
показати весь коментар
10.06.2022 12:34
+18
Ага. Ще Геродот писав что мокши андрофаги.
показати весь коментар
10.06.2022 12:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На те і свінопси аби собачатину жерти.
показати весь коментар
10.06.2022 12:21 Відповісти
собаки им это припомнят
показати весь коментар
10.06.2022 13:23 Відповісти
хай краще щурів, псів, лисиць і іншу живність їдять, ніж людську худобу - корів, курей.
показати весь коментар
10.06.2022 16:46 Відповісти
Лисиця тверда шо кирзова хатява, її хрін вгризеш.
показати весь коментар
11.06.2022 13:26 Відповісти
варвари
вони і людей би їли, власне, як їхні предки
показати весь коментар
10.06.2022 12:22 Відповісти
Ага. Ще Геродот писав что мокши андрофаги.
показати весь коментар
10.06.2022 12:24 Відповісти
вони давно відомі збоченці
показати весь коментар
10.06.2022 12:30 Відповісти
Так не пойдёт. По фен шую надо с точностью до наоборот.
показати весь коментар
10.06.2022 12:22 Відповісти
Нічого, буде і навпаки - собаки доїдатимуть 200 орка...
показати весь коментар
10.06.2022 12:24 Відповісти
200-го не треба, ще трупною отрутою собі нашкодить. Собака ж хижак, хай ловить живого та харчується.
показати весь коментар
10.06.2022 14:36 Відповісти
круговорот дерьма в природе.....а до того ці собаки харчувалися дохлою руснею...
показати весь коментар
10.06.2022 12:27 Відповісти
хто кого дожере: орки собак, чи собаки орків?
ставлю на собак
показати весь коментар
10.06.2022 12:29 Відповісти
показати весь коментар
10.06.2022 12:34 Відповісти
показати весь коментар
10.06.2022 12:34 Відповісти
показати весь коментар
10.06.2022 12:37 Відповісти
Кто первый сел - тот того и съел 😂
показати весь коментар
10.06.2022 14:21 Відповісти
A sabaki ta shchas zhirnije , ruskije tushki vsjudu valajetsa....tak skazati , krug zamknulsa , sabaka sjela ruskava - ruskij sjel sabaku-ruskij sjel ruskava ....🤮
показати весь коментар
10.06.2022 12:40 Відповісти
Так от невидумана історія. Родина моїх друзів втекла з села Липівка під Макаровом у Київській області. Не було можливості забрати з собою собаку. Залишили у дворі відв'язаним. Думали не виживе. Повернулися через місяць. Собака прибіг і навіть трохи розтовстів. Як і де харчувався не розповідає.
показати весь коментар
10.06.2022 13:12 Відповісти
Хорошая добрая история со щасливым концом. Рад за пёсю👍
показати весь коментар
11.06.2022 09:49 Відповісти
Взагалі м'ясо собак вважається дуже корисним, наприклад у Мордорі ним лікуються від туберкульоза. У корейців це взагалі найбільший делікатес. У мене був один знайомий китаєць у Харкові так він взагалі усіх гадюк переловив на сховище. Він їх клав у трилітрову банку зі спиртом, потім все це пив разом з друзями. А мене навчили у Болгарії їсти равликів, тобто уліток московської мової. Це взагалі червяки, відверто кажучи, але французи та їнші нації це вважають за ділекатеси.
А в цілому у культурі Мордора собаки - це делікатесна їжа. Був дуже здивований, коли у Харкові почув розмову між сусідами - а скильки твоїй собачці років - три - та вже пора її їсти. Нажаль східна Україна у дуже великому відсотку людей не відрізняється поглядами від Мордору.
До речі, свині їдять гімно, від чого мусульмані вважать їх нечистими, а ми вважаєто свіней найбільш приємної та чистою їжею.
А от болгари наприклад - взагалі не знають що таке творог (сир українською) або наприклад гречка. Тобто те що вони вважають за творог, вони називають изваром, але кладуть туді стільки солі, що той творог солоніше за самий найсолоніший оселедець оба огірок - їсти той солоний треш взаалі неможливо, але ім подобається. А ще у них найбільший делікатес те, що ми взагалі викидуємо - шлунок від вівці. Вони варять з нього супчик, який називають шкембе. І той треш цінується у болгар більше ніж акулій супчик у китайців.

Отже. Не впевнений, що треба глузувати з пристрастів до їжи, по перше тому що поперше ми не дуже відрізняємось від мешканців мордору по пристрастям до їжи. А подруге СБУ краще зайнятися своїми справами. От наприклад, коли за останні 8 років підірвали усі наши склади з набоями - ви чим займалися?
Я от бачив повідомлення, що ви розглядали порно різноманітні, а потім дівок що відосики свої розпродавали заможнім інозамцям - притягували до відповідальности. Та ще дуже багато повідомлень я бачив про вашу боротьбу з кріптовалютою, пейпалом - та іншими єлектронними грошима. ЗАМІСТЬ своєї роботи, яка вам прописана у законодавчих документах.
показати весь коментар
10.06.2022 12:40 Відповісти
При чому тут Ваш коментар??? Пишуть про те, що 2й армії світу нема шо їсти, то вони собак їдять. Не від кулінарних вподобань! Чи ви думаєте, вони гурмани?!
показати весь коментар
10.06.2022 13:09 Відповісти
мій коментар до того, що наші сміки на 99,99% відповідають смакам росіян, а СБУ треба зайнятися своєю справою
показати весь коментар
10.06.2022 16:15 Відповісти
Ваші особисті смаки може і відповідають, але точно не наші.
показати весь коментар
10.06.2022 16:22 Відповісти
(1) Ксюша, навчись розмовляти від свого імені, а не - МИ, НІКОЛАЙ ДРУГИЙ. Ти - не Україна, з'ясуй для себе це. Й відповідай за себе особисто. Наприклад, мені подобаються равлики,бо це просто склизькі червяки, або наприклад - мені не подобється свиніна, бо свині їдять гімно.

(2) До речі, у тебе завжди дуже патріотичні коменти, які просто часто діскредетують українців та виставляють їх безмозглими дурнями.

(3) І да, мої смаки щодо їжі точно такі, як у 99% кацапів. Як у тебе, доречі. Й мої та твої смаки радікально відрізняються від смаків, наприклад, болгар чи китайців.
показати весь коментар
10.06.2022 17:18 Відповісти
///що наші сміки на 99,99% відповідають///

///навчись розмовляти від свого імені, а не - МИ///

Чувак, тебя ничего не смущает в этих двух цитатах?
показати весь коментар
10.06.2022 21:51 Відповісти
балбес російськомовний. в Україні немає тутиков. Є ЦУЦИКИ.
показати весь коментар
10.06.2022 17:21 Відповісти
Жизнь такая. Иногда орки жрут собак. Но чаще - наоборот.
показати весь коментар
10.06.2022 12:43 Відповісти
Всех собак пожрут
показати весь коментар
10.06.2022 12:44 Відповісти
Наші собачки кацапів жеруть , а кацапи потім жирненьких собак жеруть 🙄🙄🙄ужас !
показати весь коментар
10.06.2022 12:47 Відповісти
кацапам варто спробувати своїх дохлих салдафонів жерти... а що? Собаки отруєні можуть бути..Це ж бандерівські собаки з підземних американських біолабораторій у львівському метро.
показати весь коментар
10.06.2022 21:08 Відповісти
Мало кому доводилося бачити в тепловізор, як харчувалися в Ірпіні на "Жирафі" і собачки, і котики, і навіть пацюки з мишами. Морди повід'їдали ого-го і шерсть аж вилискувала.
показати весь коментар
10.06.2022 12:56 Відповісти
СБУ хоч щось робить чи тільки відео з орками постить. Особисто мені не цікаво вони їдять собак чи їх собаки, мости і дамби стоять, міста руйнуються,а вони і надалі про ворога без мотивації,а цілі заводи вивозяться, зерно ...Не можна ворога недооцінювать.
показати весь коментар
10.06.2022 12:59 Відповісти
Бідні песики…
показати весь коментар
10.06.2022 13:14 Відповісти
"Не наблюдаю в моей дворняге тупости, которой угнетают меня друзья-неандертальцы" (Фаина Георгиевна Раневская). Эти неандертальцы, кроманьонцы - с чудских озер и болот (российская нечудь) - жрут собак с удовольствием - климы чугункины (поедают себе подобных).
показати весь коментар
10.06.2022 13:23 Відповісти
Из какого средневекового мракобесного днища вылезла эта "вторая армия мира"?
Жрите друг друга, уроды, больше пользы миру будет!
показати весь коментар
10.06.2022 13:39 Відповісти
до свидания ласковыймишка свиноцабака...
показати весь коментар
10.06.2022 14:00 Відповісти
У свинособаки порвался пердак просто.
показати весь коментар
10.06.2022 15:48 Відповісти
А слабо відібрати 20 % територій у першої армії ?
Ідіоти , блін..
показати весь коментар
10.06.2022 14:16 Відповісти
Наши песики їх більше з'їли.
показати весь коментар
10.06.2022 14:04 Відповісти
Это ещё вопрос, кто кого
показати весь коментар
10.06.2022 14:30 Відповісти
в куфаиках на тазіках в руках лопати поівши собачатини відсувают нас з нашоі землі --- може пора міняти риторику
показати весь коментар
10.06.2022 15:02 Відповісти
Там у мелітополі холодильники м'ясокомбінату повні мороженої кацапні так що складати нема де. Хай запустять пару ліній і будуть виробляти тушонку "руZZгая" з м'яса морожених руzzгіх
показати весь коментар
10.06.2022 15:11 Відповісти
Буряты свежие пошли мясистые , Че там давай...
показати весь коментар
10.06.2022 15:25 Відповісти
Упитанный, вкусный наверное! Надеюсь, не наркоман или алкоголик, какой нибудь.
показати весь коментар
10.06.2022 18:34 Відповісти
показати весь коментар
10.06.2022 15:58 Відповісти
Кацапи скоро один одного жерти почнуть.
показати весь коментар
10.06.2022 16:09 Відповісти
Кацапи це кончені створіння, нащадки андрофагів сусідів скіфів з московських земель,
які жерли все що рухалось і були серливими
показати весь коментар
10.06.2022 16:16 Відповісти
Невдоволені вони, бачте щіі їм не подобаються, знімай лапоть і хлєбай, окупант сраний!
P.S. бідні цуцики...
показати весь коментар
10.06.2022 16:27 Відповісти
Это недопустимо и это нужно исправить. Правильное положение дел - именно, это когда собаки едят оккупантов, вот так должно быть!
показати весь коментар
10.06.2022 18:28 Відповісти
Каннибалы.
показати весь коментар
10.06.2022 21:28 Відповісти
Кислиця нехай підбере момент та озвучить в ООН цю інформацію.
От сміху буде!!!
Ну й Бубочка хай соплі не жує та теж включається у глобальне цькування свинособак.
показати весь коментар
10.06.2022 21:57 Відповісти
Москалі могли працювати , розвивати свою країну, а напали на нас . А тепер доношують за українцями труси і їдять собачатину. Цього їм нехватало в "вялікой расеи".
показати весь коментар
11.06.2022 08:27 Відповісти
живые кацапы едят собак.
дохлых кацапов едят собаки.
показати весь коментар
11.06.2022 09:17 Відповісти
 
 