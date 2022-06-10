"Мяса же охота", - окупанти продовжують їсти українських собак. АУДIО

Російські окупанти на території України продовжують харчуватися собаками.

Про це свідчить чергове перехоплення розмови окупантів, інформує Цензор.НЕТ.

Рашист скаржиться дружині: "Вон, банки привезли консервированные: какая-то закуска, морковка, капуста… Мы сразу же выкинули. Х#рня полная, как поросятам".

За словами окупанта, їхні пайки йдуть "наліво", і винні в цьому командири, які їх перепродують.

На другому записі інший окупант просить матір вгадати, що він їв. Жінка спершу називає екзотичний варіант з борсуками, а потім переходить до мишей і пацюків.



"Собаку! Мяса охота же!" - каже військовий РФ.

Також читайте: Окупанти потерпають від спеки в утепленій формі: "У нас сейчас жара началась, ##ать. Мы без воды сидим. И форма, которая осенняя", - перехоплення СБУ. АУДIО