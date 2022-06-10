Артилеристи із 40-ї бригади знищують окупантів та їхню техніку. ВIДЕО безпілотника

Бійці 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта знищили окупантів та їхню техніку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, записи успішних атак бійці опублікували на своїй сторінці в соцмережі.

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