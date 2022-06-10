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Новини Відео Війна
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Артилеристи із 40-ї бригади знищують окупантів та їхню техніку. ВIДЕО безпілотника

Бійці 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта знищили окупантів та їхню техніку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, записи успішних атак бійці опублікували на своїй сторінці в соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Раз, два, три. Мінус орк", - снайпер знищує окупанта. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7243) 40 артилерійська бригада (33)


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Топ коментарі
+18
Наші котики, бережи вас Господь
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10.06.2022 14:43
+17
ВСУ, вы - лучшие!
Ни кто кроме вас такое бы не сделал! Это не ВАС нужно учить, а ВЫ должны учить артиллеристов НАТО! 🔰
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10.06.2022 14:48
+15
krasota
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10.06.2022 14:30
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и дарагаяяя не узнает какой у парня был конец
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10.06.2022 14:27 Відповісти
krasota
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10.06.2022 14:30 Відповісти
арта хайпує
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10.06.2022 14:35 Відповісти
кросівоє
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10.06.2022 14:39 Відповісти
Наші котики, бережи вас Господь
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10.06.2022 14:43 Відповісти
Через підарню кацапську природа страждає. Хоча з іншого боку і очищується від їх присутності.
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10.06.2022 14:45 Відповісти
ВСУ, вы - лучшие!
Ни кто кроме вас такое бы не сделал! Это не ВАС нужно учить, а ВЫ должны учить артиллеристов НАТО! 🔰
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10.06.2022 14:48 Відповісти
Красавчики! 3 рази передивився! Дерева тільки шкода... Та нічого, нові висадимо!
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10.06.2022 15:10 Відповісти
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10.06.2022 15:45 Відповісти
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10.06.2022 16:00 Відповісти
діти пикарды взрівають
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10.06.2022 18:48 Відповісти
 
 