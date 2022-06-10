Артилеристи із 40-ї бригади знищують окупантів та їхню техніку. ВIДЕО безпілотника
Бійці 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта знищили окупантів та їхню техніку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, записи успішних атак бійці опублікували на своїй сторінці в соцмережі.
Топ коментарі
+18 Чайка Київ
показати весь коментар10.06.2022 14:43
+17 Nick Nemo
показати весь коментар10.06.2022 14:48
+15 nav svargi
показати весь коментар10.06.2022 14:30
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ни кто кроме вас такое бы не сделал! Это не ВАС нужно учить, а ВЫ должны учить артиллеристов НАТО! 🔰