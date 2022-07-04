Українські бійці затрофеїли російський БМП-3. ВIДЕО

Українські воїни захопили ворожий БМП-3 у справному стані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі бійці опублікували фрагмент "розпаковки" трофею та перевірки його технічного стану.

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