Українські бійці затрофеїли російський БМП-3. ВIДЕО
Українські воїни захопили ворожий БМП-3 у справному стані.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі бійці опублікували фрагмент "розпаковки" трофею та перевірки його технічного стану.
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